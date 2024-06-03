«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох
Приглашаем погулять по району «Золотая миля» в самом центре Москвы! Здесь исторически любила селиться столичная знать. Мы покажем замечательные дворянские усадьбы, шикарные доходные дома и современные клубные особняки.
Объясним, как различать архитектурные стили разных эпох, и поделимся интересными историями о местных жителях.
Дворянские усадьбы. Вы познакомитесь с главным сокровищем района — дворянскими усадьбами послепожарной Москвы первой половины 19 века. Через истории их владельцев узнаете о московских нравах и быте того времени. А также услышите, как Денис Давыдов свой дом за 100 тысяч продать хотел.
Зачатьевский монастырь. Мы расскажем, как его восстанавливали после разорения в советский период. А ещё вы найдёте древнейшие постройки монастыря, рассмотрите памятник святителю Алексию и узнаете, как митрополит здесь своих сестёр поселил.
Палаты боярина Прозоровского. Рассмотрим дом знатного боярина 17 века и небольшую загадочную постройку того же времени. И обсудим, как Степан Разин мальчика за ноги повесил, а тот потом царским стольником стал.
Частные особняки и доходные дома. Мы покажем самые модные дома начала 20 века и научим разбираться в тонкостях стиля модерн. Раскроем, где находилась «нехорошая» квартира и жил профессор Преображенский. А также расскажем, как балерины домами обменялись.
Современные клубные дома. За последние 30 лет в этом районе построили десятки новых домов премиум-класса. Посмотрим на самые смелые проекты, обсудим современные архитектурные приёмы и стандарты элитного жилья. И поговорим о том, кому нынче «на Руси жить хорошо».
А ещё найдём отдыхающего Пушкина, неизвестный памятник Льву Толстому, дом Герасима и Муму и самый уютный московский дворик.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 258 туристов
Привет! Меня зовут Анатолий, я и мои коллеги проводим увлекательные экскурсии в Москве и Подмосковье уже около 20 лет. Мы применяем принцип 5 чувств: на наших экскурсиях вы получите максимум читать дальше
разнообразных впечатлений: услышите журчание воды и звон колоколов, потеряете голову от ошеломляющих видов, почувствуете ароматы соснового бора или легендарного парфюма, прикоснётесь руками к древним стенам и насладитесь вкусом свежей выпечки. Всё это время вы будете слушать увлекательные истории о святых и грешниках, героях и предателях, меценатах и разбойниках, и в какой-то момент случится волшебство — восторг от переполняющих вас чувств и впечатлений.