«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья

Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох
Приглашаем погулять по району «Золотая миля» в самом центре Москвы! Здесь исторически любила селиться столичная знать. Мы покажем замечательные дворянские усадьбы, шикарные доходные дома и современные клубные особняки.

Объясним, как различать архитектурные стили разных эпох, и поделимся интересными историями о местных жителях.
5
4 отзыва
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворянские усадьбы. Вы познакомитесь с главным сокровищем района — дворянскими усадьбами послепожарной Москвы первой половины 19 века. Через истории их владельцев узнаете о московских нравах и быте того времени. А также услышите, как Денис Давыдов свой дом за 100 тысяч продать хотел.

Зачатьевский монастырь. Мы расскажем, как его восстанавливали после разорения в советский период. А ещё вы найдёте древнейшие постройки монастыря, рассмотрите памятник святителю Алексию и узнаете, как митрополит здесь своих сестёр поселил.

Палаты боярина Прозоровского. Рассмотрим дом знатного боярина 17 века и небольшую загадочную постройку того же времени. И обсудим, как Степан Разин мальчика за ноги повесил, а тот потом царским стольником стал.

Частные особняки и доходные дома. Мы покажем самые модные дома начала 20 века и научим разбираться в тонкостях стиля модерн. Раскроем, где находилась «нехорошая» квартира и жил профессор Преображенский. А также расскажем, как балерины домами обменялись.

Современные клубные дома. За последние 30 лет в этом районе построили десятки новых домов премиум-класса. Посмотрим на самые смелые проекты, обсудим современные архитектурные приёмы и стандарты элитного жилья. И поговорим о том, кому нынче «на Руси жить хорошо».

А ещё найдём отдыхающего Пушкина, неизвестный памятник Льву Толстому, дом Герасима и Муму и самый уютный московский дворик.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
3 июня 2024
Спасибо гиду за интересную экскурсию!
Е
16 апр 2024
Чудесная экскурсия! Часто бываем на разных экскурсиях, эта понравилась очень. Интересно и взрослым и детям (подростки). Рекомендую!
Чудесная экскурсия! Часто бываем на разных экскурсиях, эта понравилась очень. Интересно и взрослым и детям (подростки). Рекомендую!
С
4 апр 2024
Замечательная экскурсия. Интересная и познавательная. История и сегодняшний день прекрасно дополняют друг друга
А
16 мар 2024
Анатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. Искренне любим сервис Трипстер пользуемся регулярно во всех городах. Удачи и процветания
Анатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. ИскреннеАнатолий, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, нам не очень повезло часть локаций были закрыты 8 марта. Искренне

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