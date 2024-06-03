Приглашаем погулять по району «Золотая миля» в самом центре Москвы! Здесь исторически любила селиться столичная знать. Мы покажем замечательные дворянские усадьбы, шикарные доходные дома и современные клубные особняки. Объясним, как различать архитектурные стили разных эпох, и поделимся интересными историями о местных жителях.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворянские усадьбы. Вы познакомитесь с главным сокровищем района — дворянскими усадьбами послепожарной Москвы первой половины 19 века. Через истории их владельцев узнаете о московских нравах и быте того времени. А также услышите, как Денис Давыдов свой дом за 100 тысяч продать хотел.

Зачатьевский монастырь. Мы расскажем, как его восстанавливали после разорения в советский период. А ещё вы найдёте древнейшие постройки монастыря, рассмотрите памятник святителю Алексию и узнаете, как митрополит здесь своих сестёр поселил.

Палаты боярина Прозоровского. Рассмотрим дом знатного боярина 17 века и небольшую загадочную постройку того же времени. И обсудим, как Степан Разин мальчика за ноги повесил, а тот потом царским стольником стал.

Частные особняки и доходные дома. Мы покажем самые модные дома начала 20 века и научим разбираться в тонкостях стиля модерн. Раскроем, где находилась «нехорошая» квартира и жил профессор Преображенский. А также расскажем, как балерины домами обменялись.

Современные клубные дома. За последние 30 лет в этом районе построили десятки новых домов премиум-класса. Посмотрим на самые смелые проекты, обсудим современные архитектурные приёмы и стандарты элитного жилья. И поговорим о том, кому нынче «на Руси жить хорошо».

А ещё найдём отдыхающего Пушкина, неизвестный памятник Льву Толстому, дом Герасима и Муму и самый уютный московский дворик.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.