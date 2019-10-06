8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История московских особняков

В конце 19-го века к управлению капиталами российских предприятий пришло 3-е поколение купцов и промышленников. В отличии от своих родителей эти люди много путешествовали, учились за рубежом, обладали огромными капиталами и изысканным вкусом. Они включились во всемирную ярмарку тщеславия, чтобы затмить дворянство и превзойти в роскоши своих зарубежных компаньонов и конкурентов. Используя талант Фёдора Шехтеля, Льва Кекушева и других архитекторов, а также новейшие строительные технологии тех лет, российские миллионеры построили в Москве особняки, каждый из которых является произведением искусства.

Архитектура и устройство домов

Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка. Вы увидите особняки Морозова, Рябушинского и других богатейших людей России. Особняки эти поражают воображение своей архитектурой и внутренней отделкой. Вы узнаете истории их владельцев и их семей. Я расскажу вам об особенностях устройства каждого особняка. А кроме того, покажу, где создавали искусственную молнию, в какую церковь приходят студенты Гнесинки со своими инструментами перед экзаменами, где жил великий полководец Александр Васильевич Суворов и где его крестили, в какой церкви венчался А.С. Пушкин, где проходил первый бал Натальи Ростовой, в каком доме жил Сергей Михалков и много других примечательных мест.