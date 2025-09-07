8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В конце 19 века к управлению российскими капиталами пришло третье поколение купцов и промышленников. Эти люди много путешествовали, обладали изысканным вкусом и огромным состоянием.
Чтобы затмить дворянство, они построили в Москве особняки, каждый из которых является произведением искусства. Осмотрим лучшие с глубоким погружением в историю вопроса.
Чтобы затмить дворянство, они построили в Москве особняки, каждый из которых является произведением искусства. Осмотрим лучшие с глубоким погружением в историю вопроса.
Описание экскурсии
Нить маршрута пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка.
Мы рассмотрим особняки Морозова, Рябушинского и других богатейших людей России. Обсудим особенности их устройства и познакомимся с биографией владельцев.
Поговорим об участии в проектах «миллионщиков» Фёдора Шехтеля, Льва Кекушева и других архитекторов, а также о новейших строительных технологиях тех лет.
А также выясним:
- где создавали искусственную молнию
- в какую церковь приходят студенты Гнесинки со своими инструментами перед экзаменами
- где жил великий полководец Александр Васильевич Суворов и где его крестили
- в какой церкви венчался А. С. Пушкин
- где проходил первый бал Наташи Ростовой — героини романа «Война и мир»
- в каком доме жил поэт Сергей Михалков
и многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4401 туриста
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Хотела организовать мужу сюрприз в день рождения, мы любим длительные пешие прогулки с историей. Выбрала экскурсию Андрея "Особняки миллионщиков" Из 500 экскурсий, предложенных на трипстере в тот день. И нам
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Очень интересная и не типичная Москва открылась нам сегодня. Маршрут насыщенный старинными особняками и доходными домами, а также историями их владельцев и архитекторов. Узнали много нового и оригинального об истории района и в целом Москвы. Спасибо Андрей! Вернёмся на следующую по Патрикам.
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М
Экскурсия прошла замечательно! Москва-самый красивый и любимый город в мире! Андрей-замечательный рассказчик и приятный собеседник, 2 часа прошли просто незаметно, получили удовольствие от прогулки и ещё Андрей подарил нам свою книгу. Очень приятно слышать, когда человек любит свой город и рассказывает о нем с большой любовью! Ходите на экскурсии только с теми кто влюблен в свое дело!
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спасибо за экскурсию, интересно и познавательно
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Ю
Великолепная архитектурно-историческая экскурсия по старым улочкам и переулками Москвы с не безразличным к своей работе гидом 👍. Очень душевная прогулка, всем рекомендую!
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К
Добрый день дорогие Москвичи и гости нашей столицы! подарила мужу в подарок великолепную экскурсию "от Арбата до Спиридоновки"-мой любимый был в восторге!
Андрей тактичный и интересный рассказчик! Узнали много интересных фактов
Андрей тактичный и интересный рассказчик! Узнали много интересных фактов
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