8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей особняков московских «миллионщиков»

Андрей
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Андрей – ваш гид
В фокусе нашего внимания будут роскошные дома, построенные 3-м поколением московских купцов и промышленников.

Вы узнаете историю каждого особняка, который увидите в ходе прогулки, разберетесь в особенностях их устройства, а также познакомитесь с биографией владельцев, подаривших Москве настоящие архитектурные шедевры.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки

Что вас ожидает

История московских особняков
В конце 19-го века к управлению капиталами российских предприятий пришло 3-е поколение купцов и промышленников. В отличии от своих родителей эти люди много путешествовали, учились за рубежом, обладали огромными капиталами и изысканным вкусом. Они включились во всемирную ярмарку тщеславия, чтобы затмить дворянство и превзойти в роскоши своих зарубежных компаньонов и конкурентов. Используя талант Фёдора Шехтеля, Льва Кекушева и других архитекторов, а также новейшие строительные технологии тех лет, российские миллионеры построили в Москве особняки, каждый из которых является произведением искусства.

Архитектура и устройство домов
Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка. Вы увидите особняки Морозова, Рябушинского и других богатейших людей России. Особняки эти поражают воображение своей архитектурой и внутренней отделкой. Вы узнаете истории их владельцев и их семей. Я расскажу вам об особенностях устройства каждого особняка. А кроме того, покажу, где создавали искусственную молнию, в какую церковь приходят студенты Гнесинки со своими инструментами перед экзаменами, где жил великий полководец Александр Васильевич Суворов и где его крестили, в какой церкви венчался А.С. Пушкин, где проходил первый бал Натальи Ростовой, в каком доме жил Сергей Михалков и много других примечательных мест.

Организационные детали

  • Встречаемся у станции метро Арбатская. Завершение прогулки не далеко от ст. метро Маяковская.
  • Путешественникам, которые забронируют сразу несколько моих экскурсий, предоставляется скидка: для двух забронированных экскурсий — 10%, для трех экскурсий — скидка 20%, для 5 экскурсий — скидка 30%. Сходить на экскурсии нужно в течение 3 месяцев (если вы забронировали 5 экскурсий — в течение 6 месяцев).
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки
От Арбата до Спиридоновки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых я сам жил и исходил их вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор трёх книг о Москве, которые вышли в издательстве Бауэр Медиа в формате карманного издания.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 октября 2019
Прекрасный гид, великолепная экскурсия. Браво, Андрей!
21 июля 2019
Супер! Андрей отличный рассказчик и надежный проводник для путешествий в прошлое, такое казалось бы недалекое, но такое, как выяснилось, незнакомое. С интересом послушала о многочисленных Толстых и Морозовых, о враче-гинекологе и вдове статского советника, о Шехтеле и Врубеле, нижегородских и красноярских купцах, Тарасовых и даже Henri Troyat! И особняки - подаренные любовницам, построенные для жен, доходные дома или знаки отличия. УХ! Рекомендую всем, и Москвичам тоже)
25 мая 2019
10 мая всей семьей сделали себе подарок - экскурсию по истории и архитектуре сохранившихся особняков в районе Арбата и Спиридоновки . Андрей, наш гид, хорошо спланировал маршрут. Знакомые места ожили в его рассказах: история создания, история жизни обитателей и авторов проектов, особенности архитектуры. Прогулка удалась. Спасибо команде Трипстера и нашему гиду Андрею.
20 мая 2019
Первый раз воспользовались услугами экскурсовода. Экскурсия прошла на ура и оставила самые позитивные эмоции. Здорово спланирован маршрут. Андрею спасибо за интересные развернутые рассказы не только об объектах экскурсии, но и за дополнительные комментарии и экскурсы в историю. Было увлекательно! Теперь наша семья открыла новый вариант отдыха. Впереди лето и хорошая погода, будем выбирать новые экскурсии))
20 октября 2018
Гуляли по тихим улочкам Москвы. Андрей - очень начитанный и интересный рассказчик, а также приятный в общении человек. Рассказ получился подробным, с множеством деталей и акцентом на архитектурные особенности. По завершении экскурсии Андрей нам подсказал хорошие рестораны вокруг на выбор, а также презентовал свою книгу о маршрутах Москвы. К слову, книга очень занимательно написана. В общем, впечатления остались самые замечательные.
25 сентября 2018
Андрей - отличный экскурсовод. Я уже который день пересказываю его истории своему окружению. С удовольствием схожу с ним ещё на какую-нибудь экскурсию по любимой Москве
18 мая 2018
Были на экскурсии 12 мая, отличные впечатления. Действительно, начинаешь замечать то, на что раньше просто не обращала внимания - архитекутра, у которой есть своя история. Очень атмосферно. После экскурсии села изучать наследие Шехтеля:) Очень рекомендую! Спасибо гиду!
28 сентября 2017
Всё прошло отлично. Очень интересная и познавательная экскурсия. Андрей буквально открыл нам Москву заново. Обязательно порекомендую всем моим друзьям.

Андрей проводит ещё 7 экскурсий

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