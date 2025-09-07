8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Особняки «миллионщиков»: от Арбата до Спиридоновки

Рассмотреть и обсудить роскошные дома, построенные московскими купцами в пику дворянам
В конце 19 века к управлению российскими капиталами пришло третье поколение купцов и промышленников. Эти люди много путешествовали, обладали изысканным вкусом и огромным состоянием.

Чтобы затмить дворянство, они построили в Москве особняки, каждый из которых является произведением искусства. Осмотрим лучшие с глубоким погружением в историю вопроса.
4.9
51 отзыв
Особняки «миллионщиков»: от Арбата до Спиридоновки
Особняки «миллионщиков»: от Арбата до Спиридоновки
Особняки «миллионщиков»: от Арбата до Спиридоновки

Описание экскурсии

Нить маршрута пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка.

Мы рассмотрим особняки Морозова, Рябушинского и других богатейших людей России. Обсудим особенности их устройства и познакомимся с биографией владельцев.

Поговорим об участии в проектах «миллионщиков» Фёдора Шехтеля, Льва Кекушева и других архитекторов, а также о новейших строительных технологиях тех лет.

А также выясним:

  • где создавали искусственную молнию
  • в какую церковь приходят студенты Гнесинки со своими инструментами перед экзаменами
  • где жил великий полководец Александр Васильевич Суворов и где его крестили
  • в какой церкви венчался А. С. Пушкин
  • где проходил первый бал Наташи Ростовой — героини романа «Война и мир»
  • в каком доме жил поэт Сергей Михалков

и многое другое!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4401 туриста
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил
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и которые исходил вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве, мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор 12 книг о Москве, которые можно купить в книжных магазинах «Молодая Гвардия», «Библио Глобус», «Москва», «Читай город» и в киосках «Печать». Кроме того, я написал 3 книги о Греции и 2 книги о Санкт-Петербурге, которые можно купить там же.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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К
Хотела организовать мужу сюрприз в день рождения, мы любим длительные пешие прогулки с историей. Выбрала экскурсию Андрея "Особняки миллионщиков" Из 500 экскурсий, предложенных на трипстере в тот день. И нам
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действительно повезло: мы не просто узнали почему Арбат был назван Арбатом и далее просто пошли по заученными тексту. Андрей погрузил нас в историю маленьких улочек, особняков и биографии их владельцев, в причинно-следственные связи, о процессах, которые происходили тогда в обществе, в какой момент открылось окно проявить свои предпринимательские навыки… И даже о разграничении слобод, и чем немецкая слобода отличалась от остальных. Оказалось, у Андрея глубокий пласт исторических знаний, даже написал несколько книг. В общем, именно такие экскурсии мы любим. Образовывающие.
Единственное, в самом начале шумно было и с нами были дети, Андрея было плохо слышно. Но когда свернули в маленькие переулки - всё стало отлично.
Отдельное спасибо Андрею, что выдержал нас с детьми и приспособился к нашему темпу!!!

Хотела организовать мужу сюрприз в день рождения, мы любим длительные пешие прогулки с историей. Выбрала экскурсию
Хотела организовать мужу сюрприз в день рождения, мы любим длительные пешие прогулки с историей. Выбрала экскурсию
Хотела организовать мужу сюрприз в день рождения, мы любим длительные пешие прогулки с историей. Выбрала экскурсию
Хотела организовать мужу сюрприз в день рождения, мы любим длительные пешие прогулки с историей. Выбрала экскурсию
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Эльмира
Очень интересная и не типичная Москва открылась нам сегодня. Маршрут насыщенный старинными особняками и доходными домами, а также историями их владельцев и архитекторов. Узнали много нового и оригинального об истории района и в целом Москвы. Спасибо Андрей! Вернёмся на следующую по Патрикам.
Очень интересная и не типичная Москва открылась нам сегодня. Маршрут насыщенный старинными особняками и доходными домами,
Очень интересная и не типичная Москва открылась нам сегодня. Маршрут насыщенный старинными особняками и доходными домами,
Очень интересная и не типичная Москва открылась нам сегодня. Маршрут насыщенный старинными особняками и доходными домами,
Очень интересная и не типичная Москва открылась нам сегодня. Маршрут насыщенный старинными особняками и доходными домами,
Очень интересная и не типичная Москва открылась нам сегодня. Маршрут насыщенный старинными особняками и доходными домами,
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М
Экскурсия прошла замечательно! Москва-самый красивый и любимый город в мире! Андрей-замечательный рассказчик и приятный собеседник, 2 часа прошли просто незаметно, получили удовольствие от прогулки и ещё Андрей подарил нам свою книгу. Очень приятно слышать, когда человек любит свой город и рассказывает о нем с большой любовью! Ходите на экскурсии только с теми кто влюблен в свое дело!
Экскурсия прошла замечательно! Москва-самый красивый и любимый город в мире! Андрей-замечательный рассказчик и приятный собеседник, 2
Экскурсия прошла замечательно! Москва-самый красивый и любимый город в мире! Андрей-замечательный рассказчик и приятный собеседник, 2
Экскурсия прошла замечательно! Москва-самый красивый и любимый город в мире! Андрей-замечательный рассказчик и приятный собеседник, 2
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Юля
спасибо за экскурсию, интересно и познавательно
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Ю
Великолепная архитектурно-историческая экскурсия по старым улочкам и переулками Москвы с не безразличным к своей работе гидом 👍. Очень душевная прогулка, всем рекомендую!
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К
Добрый день дорогие Москвичи и гости нашей столицы! подарила мужу в подарок великолепную экскурсию "от Арбата до Спиридоновки"-мой любимый был в восторге!
Андрей тактичный и интересный рассказчик! Узнали много интересных фактов
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из истории,наш маршрут граммотно построен, совсем не устали!
По окончанию нашего путешествия Андрей подарил свою книжку о Москве! спасибо,Андрей!обязательно еще пойдем на ваши экскурсии! И будем рекомендовать друзьям! Сергей и Катя,13 июня 2021 г.

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