8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В конце 19 века к управлению российскими капиталами пришло третье поколение купцов и промышленников. Эти люди много путешествовали, обладали изысканным вкусом и огромным состоянием. Чтобы затмить дворянство, они построили в Москве особняки, каждый из которых является произведением искусства. Осмотрим лучшие с глубоким погружением в историю вопроса.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нить маршрута пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка.

Мы рассмотрим особняки Морозова, Рябушинского и других богатейших людей России. Обсудим особенности их устройства и познакомимся с биографией владельцев.

Поговорим об участии в проектах «миллионщиков» Фёдора Шехтеля, Льва Кекушева и других архитекторов, а также о новейших строительных технологиях тех лет.

А также выясним:

где создавали искусственную молнию

в какую церковь приходят студенты Гнесинки со своими инструментами перед экзаменами

где жил великий полководец Александр Васильевич Суворов и где его крестили

в какой церкви венчался А. С. Пушкин

где проходил первый бал Наташи Ростовой — героини романа «Война и мир»

в каком доме жил поэт Сергей Михалков

и многое другое!