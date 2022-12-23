Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Рождество в старой Москве всегда отмечали с размахом. Двухнедельные городские гулянья чередовались семейными новогодними торжествами и заканчивались Крещенскими Богослужениями. Столы ломились, бокалы звенели, елки искрились радужными огоньками, а на московских улицах гулянья, балаганы, горячий сбитень и калачи, скоморохи и ряженые, катанье с ледяных горок, фейерверки и иллюминация. Москва за две недели до Крещения погружалась в волшебство новогодних праздников. Мы прогуляемся по центру праздничной Москвы, воссоздадим атмосферу забытых традиций, сравним Москву настоящего и прошлого.
Программа
Как появилась традиция устанавливать елки в домах на Рождество. Где были елочные базары в Москве. Какое блюдо было «обязательным» на рождественском столе, а какое на новогоднем. Как встречали новый год московская аристократия, а как купечество. Маскарады и что можно делать маске. Рождественские распродажи в «Мюр и Мерлиз». Как мандарин стал атрибутом новогоднего стола. Какой настоящий рецепт главного новогоднего салата и многое многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Дегустация вкуснейшего сбитня и коврижки
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру