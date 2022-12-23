От Рождества до Крещения: новогодние забавы

От Рождества до Крещения

От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы

Что вас ожидает 🤩

  • Здание Благородного собрания
  • Театральная площадь в новогоднем наряде
  • Бывшие доходные дома Копьёвского переулка
  • Усадьбу Хомяковых
  • Старое здание «Мюр и Мерлиз» (ЦУМ)
  • Никольская улица
  • Чижевское подворье и храм 17 века
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Описание

Рождество в старой Москве всегда отмечали с размахом. Двухнедельные городские гулянья чередовались семейными новогодними торжествами и заканчивались Крещенскими Богослужениями. Столы ломились, бокалы звенели, елки искрились радужными огоньками, а на московских улицах гулянья, балаганы, горячий сбитень и калачи, скоморохи и ряженые, катанье с ледяных горок, фейерверки и иллюминация. Москва за две недели до Крещения погружалась в волшебство новогодних праздников. Мы прогуляемся по центру праздничной Москвы, воссоздадим атмосферу забытых традиций, сравним Москву настоящего и прошлого.

Программа

Как появилась традиция устанавливать елки в домах на Рождество.
Где были елочные базары в Москве.
Какое блюдо было «обязательным» на рождественском столе, а какое на новогоднем.
Как встречали новый год московская аристократия, а как купечество.
Маскарады и что можно делать маске.
Рождественские распродажи в «Мюр и Мерлиз».
Как мандарин стал атрибутом новогоднего стола.
Какой настоящий рецепт главного новогоднего салата и многое многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация вкуснейшего сбитня и коврижки
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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