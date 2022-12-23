Как появилась традиция устанавливать елки в домах на Рождество.

Где были елочные базары в Москве.

Какое блюдо было «обязательным» на рождественском столе, а какое на новогоднем.

Как встречали новый год московская аристократия, а как купечество.

Маскарады и что можно делать маске.

Рождественские распродажи в «Мюр и Мерлиз».

Как мандарин стал атрибутом новогоднего стола.

Какой настоящий рецепт главного новогоднего салата и многое многое другое.