Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Из Москвы в Тверь дорогой Государя!

Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец

Мария
Мария – Гид из Москвы
Автопутешествие из Москвы в Тверь по Государевой дороге погрузит вас в колорит старинных провинциальных городков.

Мы остановимся в селе Завидово, славном своими храмами и пейзажами, и Городне, где находится роскошный Путевой дворец и древняя церковь ⛪ Рождества Богородицы.

Я покажу самые интересные уголки и познакомлю вас с историей 📖 Тверской области.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!

Что вас ожидает

Путевые заметки
По пути до Твери в легкой и доступной форме я расскажу интересные факты о знакомых городах. Проезжая Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, мы вспомним историю 📖 этих населенных пунктов и поговорим о том, чем они знамениты сегодня и какой след оставила в этих краях разрушительная Великая Отечественная война. Особым украшением старинной Государевой дороги являлись Путевые дворцы. На экскурсии 🧭 вы увидите три из них и узнаете, какую роль они играли в разные времена.

Завидово
Прежде всего Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность 🏛️ села. Вы посетите Музей 🖼 истории Храмового комплекса села Завидово, Музей «Ямщицкая изба» и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников. Вы полюбуетесь живописной панорамой разлива реки Шоши, впадающей в Матушку-Волгу.

Древнерусский Вертязин
Какие тайны хранит средневековое село Городня? Вы увидите изящный Путевой дворец, посетите церковь ⛪ Рождества Богородицы — единственную уцелевшую постройку блестящей архитектуры Тверского княжества, и спуститесь за водой к роднику, освященному в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Далее мы проедем мимо поселка Эммаус, и я поделюсь удивительной историей этого оригинального названия.

Тверь — в Москву дверь!
В пути по главной дороге страны, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, мы проследим историю становления Российского государства. Тверь, которая прежде соревновалась за первенство с Москвой, пусть не стала столицей ⭐️ страны, но зовется столицей Верхней Волги. Мы прогуляемся по великолепному городу, над обликом которого трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие, увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Мы отыщем необычные памятники рыбаку и семье, посетим древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики.

А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры 🎁 и подарки для себя, своих родных: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается у ст. м. «Беломорская» и проводится на комфортабельном автомобиле 🚘. Возможно начало экскурсии по другому адресу по предварительному согласованию с гидом за дополнительную плату. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Возможна организация экскурсии на вашем автомобиле
  • Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
  • Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе – стоимость обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы

  • Обед организовывается либо в кафе, либо в ресторане в центре Твери и оплачивается дополнительно
  • Транспортные расходы на бензин оплачиваются отдельно — 2500 руб. с группы
  • Входные билеты 🎫 в музеи с экскурсиями оплачиваются отдельно — 1000 руб. с человека
  • Возможно дополнительно посещение смотровой площадки в центре Твери – 200 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 у ст. м. «Беломорская»
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!
Из Москвы в Тверь дорогой Государя!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Здравствуйте! По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье! Я просто знаю, что все туристы — хорошие. А все мои туристы — самые лучшие :)
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