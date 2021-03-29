Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Мы остановимся в селе Завидово, славном своими храмами и пейзажами, и Городне, где находится Путевой дворец и древняя церковь Рождества Богородицы. Я покажу самые интересные уголки и познакомлю вас с историей Тверской области.
Описание экскурсии
Путевые заметки
По пути до Твери в легкой и доступной форме я расскажу интересные факты о знакомых городах. Проезжая Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, мы вспомним историю этих населенных пунктов и поговорим о том, чем они знамениты сегодня и какой след оставила в этих краях разрушительная Великая Отечественная война. Особым украшением старинной Государевой дороги являлись Путевые дворцы. На экскурсии вы увидите три из них и узнаете, какую роль они играли в разные времена.
Завидово
Прежде всего Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность села. Вы посетите Музей истории Храмового комплекса села Завидово, Музей «Ямщицкая изба» и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников. Вы полюбуетесь живописной панорамой разлива реки Шоши, впадающей в Матушку-Волгу.
Древнерусский Вертязин
Какие тайны хранит средневековое село Городня? Вы увидите Путевой дворец, посетите церковь Рождества Богородицы — единственную уцелевшую постройку блестящей архитектуры Тверского княжества, и спуститесь за водой к роднику, освященному в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Далее мы проедем мимо поселка Эммаус, и я поделюсь удивительной историей этого оригинального названия.
Тверь — в Москву дверь!
В пути по главной дороге страны, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, мы проследим историю становления Российского государства. Тверь, которая прежде соревновалась за первенство с Москвой, пусть не стала столицей страны, но зовется столицей Верхней Волги. Мы прогуляемся по великолепному городу, над обликом которого трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие, увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Мы отыщем необычные памятники рыбаку и семье, посетим древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики.
А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры и подарки для себя, своих родных: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается у ст. м. «Беломорская» и проводится на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
- Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке
- Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
- Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
Дополнительные расходы
- Обед организовывается либо в кафе, либо в ресторане в центре Твери и оплачивается дополнительно
- Входные билеты в музеи с экскурсиями оплачиваются отдельно — от 1200 ₽ с чел.
- Возможно дополнительно посещение смотровой площадки в центре Твери — 300 ₽ с чел.
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Не смотря на то, что в свое время мы не единожды
С первой секунды нашей встречи с Марией мы уже