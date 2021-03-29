Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Автопутешествие из Москвы в Тверь по Государевой дороге погрузит вас в колорит старинных провинциальных городков. Мы остановимся в селе Завидово, славном своими храмами и пейзажами, и Городне, где находится Путевой дворец и древняя церковь Рождества Богородицы. Я покажу самые интересные уголки и познакомлю вас с историей Тверской области.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путевые заметки

По пути до Твери в легкой и доступной форме я расскажу интересные факты о знакомых городах. Проезжая Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, мы вспомним историю этих населенных пунктов и поговорим о том, чем они знамениты сегодня и какой след оставила в этих краях разрушительная Великая Отечественная война. Особым украшением старинной Государевой дороги являлись Путевые дворцы. На экскурсии вы увидите три из них и узнаете, какую роль они играли в разные времена.

Завидово

Прежде всего Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность села. Вы посетите Музей истории Храмового комплекса села Завидово, Музей «Ямщицкая изба» и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников. Вы полюбуетесь живописной панорамой разлива реки Шоши, впадающей в Матушку-Волгу.

Древнерусский Вертязин

Какие тайны хранит средневековое село Городня? Вы увидите Путевой дворец, посетите церковь Рождества Богородицы — единственную уцелевшую постройку блестящей архитектуры Тверского княжества, и спуститесь за водой к роднику, освященному в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Далее мы проедем мимо поселка Эммаус, и я поделюсь удивительной историей этого оригинального названия.

Тверь — в Москву дверь!

В пути по главной дороге страны, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, мы проследим историю становления Российского государства. Тверь, которая прежде соревновалась за первенство с Москвой, пусть не стала столицей страны, но зовется столицей Верхней Волги. Мы прогуляемся по великолепному городу, над обликом которого трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие, увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Мы отыщем необычные памятники рыбаку и семье, посетим древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики.

А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры и подарки для себя, своих родных: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается у ст. м. «Беломорская» и проводится на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида

Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке

Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом

Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы