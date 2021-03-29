Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Из Москвы в Тверь дорогой Государя! (на вашем авто)

Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Автопутешествие из Москвы в Тверь по Государевой дороге погрузит вас в колорит старинных провинциальных городков.

Мы остановимся в селе Завидово, славном своими храмами и пейзажами, и Городне, где находится Путевой дворец и древняя церковь Рождества Богородицы. Я покажу самые интересные уголки и познакомлю вас с историей Тверской области.
5
7 отзывов
Из Москвы в Тверь дорогой Государя! (на вашем авто)
Из Москвы в Тверь дорогой Государя! (на вашем авто)
Из Москвы в Тверь дорогой Государя! (на вашем авто)

Описание экскурсии

Путевые заметки

По пути до Твери в легкой и доступной форме я расскажу интересные факты о знакомых городах. Проезжая Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, мы вспомним историю этих населенных пунктов и поговорим о том, чем они знамениты сегодня и какой след оставила в этих краях разрушительная Великая Отечественная война. Особым украшением старинной Государевой дороги являлись Путевые дворцы. На экскурсии вы увидите три из них и узнаете, какую роль они играли в разные времена.

Завидово

Прежде всего Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность села. Вы посетите Музей истории Храмового комплекса села Завидово, Музей «Ямщицкая изба» и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников. Вы полюбуетесь живописной панорамой разлива реки Шоши, впадающей в Матушку-Волгу.

Древнерусский Вертязин

Какие тайны хранит средневековое село Городня? Вы увидите Путевой дворец, посетите церковь Рождества Богородицы — единственную уцелевшую постройку блестящей архитектуры Тверского княжества, и спуститесь за водой к роднику, освященному в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Далее мы проедем мимо поселка Эммаус, и я поделюсь удивительной историей этого оригинального названия.

Тверь — в Москву дверь!

В пути по главной дороге страны, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, мы проследим историю становления Российского государства. Тверь, которая прежде соревновалась за первенство с Москвой, пусть не стала столицей страны, но зовется столицей Верхней Волги. Мы прогуляемся по великолепному городу, над обликом которого трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие, увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Мы отыщем необычные памятники рыбаку и семье, посетим древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики.

А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры и подарки для себя, своих родных: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у ст. м. «Беломорская» и проводится на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
  • Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке
  • Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
  • Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы

  • Обед организовывается либо в кафе, либо в ресторане в центре Твери и оплачивается дополнительно
  • Входные билеты в музеи с экскурсиями оплачиваются отдельно — от 1200 ₽ с чел.
  • Возможно дополнительно посещение смотровой площадки в центре Твери — 300 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Беломорская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски
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и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Светлана
Нам посчастливилось впервые побывать в Твери с гидом Марией. И огромнейшее спасибо Марии за подсказку выбрать экскурсию “Из Москвы в Тверь дорогой Государя! ” Мы из тех путешественников, которые сразу
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едут в точку запланированного путешествия и не останавливаются по дороге. Экскурсия “Из Москвы в Тверь дорогой Государя! ” наполнена очень красивыми местами, о которых мы даже не знали и вряд ли побывали бы там без Марии. А это было бы большим упущением! Храмовый комплекс Завидово поразил нас своим историческим богатством на сравнительно небольшой территории. Если внимательно все разглядывать и проникнуться атмосферой, то можно провести не один час в этом месте. Остановка в Городне – это не только открытие для себя нового места и очень интересная информация от Марии, но и такие виды, что хочется взять кисть и рисовать. Тверь для нас открылась с Марией во всей своей красоте. Захотелось сюда приехать еще не раз в разное время года и не спеша гулять. Столько прекрасных мест, замечательная набережная. Нам хочется оставить отзыв не только о великолепно организованной экскурсии, но и нашем гиде. Мы влюбились в Марию с первых минут нашего путешествия. Было настолько комфортно, как будто ты в компании близкого друга. Мария прекрасно чувствует людей, очень внимательна, весь маршрут выстаивает наилучшим образом, подстраивается легко под график путешественников. Что больше всего нас удивило и порадовало, это эрудированность и знания Марии, и еще ее жажда и энергия поделиться ими. Каждая минута путешествия с ней была наполнена интересными фактами, рассказами, при чем не только о давно минувших временах, но и о том, что случилось совсем недавно. С огромным удовольствием вспоминаем наше путешествие и планируем новые вместе с Марией.

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Т
Наш экскурсовод Мария просто великолепная Хорошо знающая тему, широко эрудированная, увлеченная и внимательная к своим экскурсантам. Мария подарила нам праздник!
Не смотря на то, что в свое время мы не единожды
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и с экскурсиями и самостоятельно поездили по многим городам нашей страны, в том числе были и в Твери, но с Марией мы Тверь увидели по новому. Завидово для нас вообще оказалось открытием. Несомненно приедем сюда еще не единожды в разные времена года.
Казалось бы, какая красота парка может быть зимой — ни цветов, ни зелени. Но парк был удивительно красив. Он прозрачен зимой, четко видны все задумки архитекторов и ландшафтных архитекторов. А умение Марии подать эту красоту, заострить наше внимание на самых выигрышных видах, обратить внимание на то, что без нее могли бы пропустить, это дорогого стоит.
Так что спасибо Марии за полученную радость от встречи с незнакомой прекрасной дорогой из Москвы в Тверь. И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.
С уважением, Татьяна

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Л
Наконец дошли руки оставить отзыв об экскурсии с Марией аж от 1 ноября (очень за это прошу прощения!), но надо понимать, что тот факт, что мы с друзьями при встрече
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с удовольствием вспоминаем этот замечательный день в Твери, уже говорит о том, что поездка прошла на отлично! Повезло и с экскурсоводом - Мария очень комфортна и приятна в общении, компетентна и грамотна (вся дорога, весь день прошли в режиме непрерывного общения, Мария уверенно отвечала на все вопросы, это очень приятно), и с погодой - это был последний солнечный и довольно теплый выходной. Однозначно советуем! Если есть желание интересно и с пользой провести выходные, узнать что-то новое, сделать прекрасные фото в живописных местах по дороге из Москвы в Тверь и, наконец, просто познакомиться с хорошим экскурсоводом, это отличный вариант. Мои друзья сказали мне Спасибо за этот день и за прекрасную находку:) А я говорю Спасибо! Марии и команде Tripster. Второе мое обращение за впечатлениями и эмоциями к этому проекту и в точку! Спасибо!

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И
8 ноября 2020 года Мария одарила нас экскурсией «Из Москвы в Тверь дорогой Государя». Интереснейшая и комфортнейшая поездка, доставившая нам огромное удовольствие!
С первой секунды нашей встречи с Марией мы уже
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знали, что едем с другом, – чутким, внимательным, интеллигентным и очень образованным. Человек, который не «сыпет» сухими фактами и хронологией, а рассказывает то, что действительно интересует, раскрывает по-новому неизвестные нам ранее пласты, явления и вдохновляет, становится проводником в области знаний, проводником в иные земли и миры других судеб.
Богатство экскурсии ещё и в том, что она многослойна, – во время этой поездки поднимается много разных тем. Все места, куда водит Мария – особенные, т. е. не каждый сам их обнаружит или осознает их ценность, проезжая мимо. Только побывав внутри, можно поразиться их насыщенности и одухотворённости. При этом у Марии нет жёсткого графика, она очень гибко выстраивает приоритеты в зависимости от интересов путешествующих с ней.
Такая экскурсия – большая удача, радость, знаменательное и памятное приключение! Рекомендуем всем!

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А
Прекрасная экскурсия. Интересно, насыщенно и комфортно. Мария - настоящий профессионал, мастерски справляется с задачей гида, делая поездку, запоминающейся. Удовольствие от общения, умения показать красоту и поделиться знаниями. Очень благодарны!
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А
Экскурсия была интересной и познавательной. Огромная благодарность Марии за проведенную экскурсию. Хорошо организован маршрут. Время пролетело незаметно. Мария учла наши пожелания. Остались очень довольны.
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