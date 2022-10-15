От Сокольников до Храма Христа Спасителя

Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы

На этой прогулке вы увидите столицу от Стромынки и площади трех вокзалов до Театральной и Манежной площадей, узнаете богатую историю ГУМа, Александровского сада, музеев у Красной площади, за три часа ознакомитесь с главными достопримечательностями Москвы. Экскурсия проводится на автомобиле путешественника или арендованном транспорте.
От Сокольников до Храма Христа Спасителя
От Сокольников до Храма Христа Спасителя
От Сокольников до Храма Христа Спасителя
От Сокольников до Храма Христа Спасителя
От Сокольников до Храма Христа Спасителя
От Сокольников до Храма Христа Спасителя
От Сокольников до Храма Христа Спасителя
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Описание

Что вас ожидает

Сокольники и площадь трех вокзалов

Начнем экскурсию у исторической пожарной каланчи в Сокольниках, о которой упоминал еще Владимир Гиляровский. На близлежащей улице «Матросская тишина» находится следственный изолятор № 1, вашему гиду доводилось бывать внутри на процессах, куда допускались журналисты. Затем отправимся на площадь трех вокзалов, вы услышите историю и архитектурные особенности каждого: Ленинградского, Ярославского и Казанского.

Мясницкая улица и Лубянка

Переехав Садовое кольцо, вы окажетесь у здания театра «Et Cetera» и узнаете, какие спектакли репертуара посещает президент Владимир Путин. За Академией Ильи Глазунова мы видим чайный дом в виде китайской пагоды, сюда стоит зайти, чтобы вдохнуть ароматы драгоценных чаев и полюбоваться интерьером. Далее вдоль старинной Мясницкой – особняк усадьбы Черткова, где располагалась первая публичная библиотека России. Проедем к Лубянской площади: здесь вы узнаете историю памятника Дзержинскому и полюбуетесь городом с высоты смотровой площадки Центрального Детского магазина.

Театральная и Манежная площади

На Театральной площади начинается пешеходная часть маршрута. Перед нами главные театры страны: Большой, Малый и РАМТ. Гид расскажет об истории и репертуаре каждого. Пройдя мимо здания Государственной Думы РФ, мы попадаем на Манежную площадь к Александровскому саду, где можем застать смену караула у вечного огня. Прямо перед нами два величественных музея – Исторический и Отечественной войны 1812 года

Красная площадь

Пройдя мимо отметки нулевого километра и Иверской часовни сквозь Воскресенские ворота, мы подходим к ГУМу. Он достоин отдельного разговора, его можно продолжить у фонтана за стаканчиком знаменитого мороженого. Если разыграется аппетит, заглянем в Гастроном №1, основанный еще Анастасом Микояном, и столовую №57, названную в честь фестиваля 1957 года. Оставив позади живописную Никольскую улицу, проходим к Собору Василия Блаженного и улице Варварка с ее архитектурными памятниками.

Храм Христа Спасителя

На Васильевском спуске туристы садятся в машину и переезжают через Москва-реку, приближаясь к Храму Христа Спасителя. Вы полюбуетесь самым величественным храмом Москвы, узнаете его историю и сможете попробовать монастырские пироги. А после пройдетесь по мощеному Патриаршему мосту и насладитесь потрясающим панорамным видом на Москву-реку и парк Музеон.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле путешественника, либо можно арендовать транспорт за отдельную плату (уточняйте у гида).
Также есть вариант передвигаться на метро, а часть маршрута пройти пешком.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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