На этой прогулке вы увидите столицу от Стромынки и площади трех вокзалов до Театральной и Манежной площадей, узнаете богатую историю ГУМа, Александровского сада, музеев у Красной площади, за три часа ознакомитесь с главными достопримечательностями Москвы. Экскурсия проводится на автомобиле путешественника или арендованном транспорте.

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Описание

Что вас ожидает

Сокольники и площадь трех вокзалов

Начнем экскурсию у исторической пожарной каланчи в Сокольниках, о которой упоминал еще Владимир Гиляровский. На близлежащей улице «Матросская тишина» находится следственный изолятор № 1, вашему гиду доводилось бывать внутри на процессах, куда допускались журналисты. Затем отправимся на площадь трех вокзалов, вы услышите историю и архитектурные особенности каждого: Ленинградского, Ярославского и Казанского.

Мясницкая улица и Лубянка

Переехав Садовое кольцо, вы окажетесь у здания театра «Et Cetera» и узнаете, какие спектакли репертуара посещает президент Владимир Путин. За Академией Ильи Глазунова мы видим чайный дом в виде китайской пагоды, сюда стоит зайти, чтобы вдохнуть ароматы драгоценных чаев и полюбоваться интерьером. Далее вдоль старинной Мясницкой – особняк усадьбы Черткова, где располагалась первая публичная библиотека России. Проедем к Лубянской площади: здесь вы узнаете историю памятника Дзержинскому и полюбуетесь городом с высоты смотровой площадки Центрального Детского магазина.

Театральная и Манежная площади

На Театральной площади начинается пешеходная часть маршрута. Перед нами главные театры страны: Большой, Малый и РАМТ. Гид расскажет об истории и репертуаре каждого. Пройдя мимо здания Государственной Думы РФ, мы попадаем на Манежную площадь к Александровскому саду, где можем застать смену караула у вечного огня. Прямо перед нами два величественных музея – Исторический и Отечественной войны 1812 года

Красная площадь

Пройдя мимо отметки нулевого километра и Иверской часовни сквозь Воскресенские ворота, мы подходим к ГУМу. Он достоин отдельного разговора, его можно продолжить у фонтана за стаканчиком знаменитого мороженого. Если разыграется аппетит, заглянем в Гастроном №1, основанный еще Анастасом Микояном, и столовую №57, названную в честь фестиваля 1957 года. Оставив позади живописную Никольскую улицу, проходим к Собору Василия Блаженного и улице Варварка с ее архитектурными памятниками.

Храм Христа Спасителя

На Васильевском спуске туристы садятся в машину и переезжают через Москва-реку, приближаясь к Храму Христа Спасителя. Вы полюбуетесь самым величественным храмом Москвы, узнаете его историю и сможете попробовать монастырские пироги. А после пройдетесь по мощеному Патриаршему мосту и насладитесь потрясающим панорамным видом на Москву-реку и парк Музеон.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле путешественника, либо можно арендовать транспорт за отдельную плату (уточняйте у гида).

Также есть вариант передвигаться на метро, а часть маршрута пройти пешком.