Ч Чадамба От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время

Д Дружинин Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!

О Ольга Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе читать дальше и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!! нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный

А Андрей Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую

З Зумруд От Красной площади до Китай-города - рукой подать Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻

А Анна Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!

Т Тамара Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.

М Марина Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены) читать дальше объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊 Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все

B Boris Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина Все отлично