Увидеть самое главное в Москве

Найдено 210 экскурсий в категории «Самое главное» в Москве, цены от 400 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная байкерская мотоэкскурсия
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500 за человека
Литературное Переделкино
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
107 отзывов
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000 за человека
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
255 отзывов
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800 за человека
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
45 отзывов
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800 за человека
Парадная Москва: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
222 отзыва
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
551 отзыв
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660 за человека
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
33 отзыва
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200 за человека
Променад по классической Москве в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
52 отзыва
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550 за человека
Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2 часа
548 отзывов
Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса
Начало: У моста Багратион
12 июня в 11:00
13 июня в 15:30
800600 за человека
Групповая экскурсия по центру Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
82 отзыва
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500 за человека
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Групповая
1 час
28 отзывов
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350 за человека
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600 за человека
Женские истории Новодевичьего монастыря
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2 часа
52 отзыва
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700 за человека
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
275 отзывов
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
213 отзывов
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
111 отзывов
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950 за человека
Экспресс-фотосессия на Красной площади
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
17 отзывов
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670 за человека
Измайловский кремль - сказка и быль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
5 500 за всё до 6 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
50 отзывов
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300 за человека
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
233 отзыва
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950 за человека
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
94 отзыва
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300 за человека
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340 за всё до 2 чел.
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 7 чел.
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746 за человека
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850 за человека
Московский Кремль с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
50 отзывов
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Подлинные древности Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700 за человека
У стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.
7 чудес московского метро
Групповая
1.5 часа
98 отзывов
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990 за человека
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400 за всё до 6 чел.
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
Прогулка по ВДНХ и ВВЦ в Москве: от роскошных павильонов до знаменитых фонтанов. Узнайте историю и трансформацию выставочного комплекса
Начало: В районе метро ВДНХ
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600 за человека
Москва для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Все о храме Христа Спасителя
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000 за человека
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
6 000 за всё до 10 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
Начало: У станции метро ВДНХ
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.
Царственное Царицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой
Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида"
Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
90 отзывов
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840 за всё до 5 чел.
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
43 отзыва
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Посетить одну из сталинских высоток и узнать о ней интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Киевская
14 июня в 16:00
21 июня в 16:30
4 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ч
    Чадамба
    6 июня 2024
    От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
    Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
  • Д
    Дружинин
    5 июня 2024
    Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
    Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую
  • З
    Зумруд
    5 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
    Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
  • Т
    Тамара
    5 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
    Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
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    объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊

  • B
    Boris
    5 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Все отлично
  • К
    Катя
    4 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
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    донесена понятно и интересно. И входя уже на саму территорию некрополя, а далее и в мавзолей, ты уже подготовлен и осознанно проходишь эти места. Сам мавзолей произвёл на меня очень мрачное, тяжёлое впечатление. Не рекомендую эту экскурсию для детей точно. Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Успехов вам♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ночная байкерская мотоэкскурсия
  2. Литературное Переделкино
  3. Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
  4. По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
  5. Парадная Москва: прогулка с фотографом
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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