4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красная площадь и Зарядье

Вы рассмотрите главные символы города — Красную площадь и храм Василия Блаженного — и услышите их истории. Заглянете в Александровский сад, зеленый островок в самом центре столицы, и увидите смену почетного караула у кремлевской стены. А еще пройдете по старейшей улице Москвы и впечатлитесь парящим над рекой мостом.

Москва как на ладони

Проезжая по самым красивым набережным столицы, вы полюбуетесь из окна автомобиля многочисленными мостами, кафедральным собором Христа Спасителя и могучим памятником князю Владимиру. Кроме того, увидите здание Третьяковской галереи на Крымском Валу, парк Горького и легендарные Лужники. А со смотровой площадки на Воробьевых горах оцените весь масштаб Москвы.

От Мосфильма до Москвы-Сити

Я покажу самую высокую из семи сталинских высоток и российскую «фабрику грез» — студию Мосфильм, где вы вспомните любимых киногероев, которые жили и творили в Москве. В завершение полюбуетесь парком Победы и восхититесь грандиозными масштабами современного комплекса небоскребов Москва-Сити.