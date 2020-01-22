4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Автомобильная обзорная экскурсия по Москве

Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Парящий мост, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Воробьевы горы и небоскребы Москва-Сити.

Я расскажу о жизни и традициях москвичей: где они любят делать покупки, какие театры посещают, в каких ресторанах бывают и как еще проводят свободное время.
7000 ₽
6650 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве

Что вас ожидает

Красная площадь и Зарядье
Вы рассмотрите главные символы города — Красную площадь и храм Василия Блаженного — и услышите их истории. Заглянете в Александровский сад, зеленый островок в самом центре столицы, и увидите смену почетного караула у кремлевской стены. А еще пройдете по старейшей улице Москвы и впечатлитесь парящим над рекой мостом.

Москва как на ладони
Проезжая по самым красивым набережным столицы, вы полюбуетесь из окна автомобиля многочисленными мостами, кафедральным собором Христа Спасителя и могучим памятником князю Владимиру. Кроме того, увидите здание Третьяковской галереи на Крымском Валу, парк Горького и легендарные Лужники. А со смотровой площадки на Воробьевых горах оцените весь масштаб Москвы.

От Мосфильма до Москвы-Сити
Я покажу самую высокую из семи сталинских высоток и российскую «фабрику грез» — студию Мосфильм, где вы вспомните любимых киногероев, которые жили и творили в Москве. В завершение полюбуетесь парком Победы и восхититесь грандиозными масштабами современного комплекса небоскребов Москва-Сити.

Организационные детали

  • Я могу встретить вас у отеля, на вокзале или в аэропорту. Завершится экскурсия в центральной части города или в месте встречи.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Volvo XC 40. По вашему желанию мы можем выходить, чтобы прогуляться.
  • Из дополнительных расходов только платная парковка (около 250 рублей в час)
  • Экскурсия не предполагает посещения музеев и храмов
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я сертифицированный гид-переводчик и фотохудожник. Детство и юность провела в городе на Неве, работала в сфере профессионального туризма, в конце 90-х отправилась на учебу в магистратуру Академии искусств Сан-Франциско. А в начале нулевых обосновалась с семьей в Москве. Я узнавала столицу, неспешно гуляя по городу, посещая театры, концертные залы и художественные галереи. Сейчас с радостью делюсь своими знаниями и открытиями с путешественниками.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Спасибо огромное- всё было очень интересно и с комфортом! Рекомендую.
19 января 2020
Заказывали экскурсию по Москве автомобильную, прошло всё просто супер! Спасибо огромное гиду Ирине, очень ответственно подошла к нашем пожеланием, очень интересно всё рассказывала, показала много всего, сразу видно профессиализм и любовь к своему делу. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ Ирина!!!
Анна
22 декабря 2019
Мы были рады познакомиться с Ириной - нашим гидом в Москве! Нас поразило, сколько интересных фактов о Москве она знает, как хорошо ориентируется в городе, и самое главное, какой заботой она нас окружила.
Благодарим Ирину за содержательную экскурсию!
18 декабря 2019
С огромной благодарностью к экскурсоводу Ирине.
Уже при заказе экскурсии Гид проявил себя профессионально:
отвечала быстро и четко, также уточнила наши интересы - кто чем увлекается и на чем делать акценты, Ирина оперативно решила вопрос с автокреслом для нашего малыша; несмотря на то, что экскурсия была назначена на следующий день заказа - мы успели проговорить все тонкости.
Хотелось бы отметить, что экскурсия была интересной, живой и пролетела незаметно.
Увлекательная беседа и незабываемые впечатления надолго останутся в нашей памяти.
Ирина гибкий Гид, который идет на встречу пожеланиям гостей, при этом не урезая информацию, а наоборот делая беседу более познавательной и увлекательной.
Это была наша первая экскурсия по Москве, мы получили огромное удовольствие.
Еще раз благодарим Ирину за познавательное знакомством с Москвой.

Обзорные экскурсии по Москве

Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
скидка10%
700 ₽
630 за человека
2 часа
131 отзыв
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. На два часа вы окунетесь в многовековую историю города и его эклектичную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
990 за человека
3 часа
115 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь. На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
36 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Свидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней Москвой
4600 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
Я покажу культовые места столицы и расскажу о них всё, что знаю. Из окна автомобиля вы рассмотрите ночной Кремль, новый парк Зарядье, величественный памятник Владимиру, Большой и Малый театры, Арбат и, конечно, Москву-сити. Узнаете, как менялся Кремль, чем москвичам не нравится монумент Достоевскому и как непросто сложилась судьба храма Христа Спасителя. Прекрасные виды вечернего города-героя и занимательные факты из его хроник — это будет идеальное свидание со столицей.
Ежедневная прогулка по МосквеЕжедневная прогулка по МосквеЕжедневная прогулка по Москве
800 за человека
2 часа
28 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Многослойность московской истории сбивает с ног любого путешественника и виднеется в каждом закоулке центральных районов. На этой экскурсии вы узнаете, как город обрастал бронёй в виде крепостных стен, восставал из пепла после пожаров и развивался, вбирая в себя уйму контрастов. Вы столкнётесь с особенной атмосферой городского пространства Москвы, где с боярскими палатами соседствует Парящий мост, разберётесь в том, как устроена столица, пролистаете яркие страницы её истории и увидите Белокаменную живой и настоящей.
Красная площадь за часКрасная площадь за часКрасная площадь за час
От 1200 за экскурсию
1 час
26 отзывов
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Красную площадь можно пробежать за 15 минут, но задержитесь подольше в этом уголке русской старины — и вам откроется вся история Москвы. Вы успеете детально рассмотреть ключевые архитектурные объекты столицы, развеять мифы и укоренившиеся стереотипы, по-новому взглянуть на легендарные достопримечательности и узнать их нетривиальную историю.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы