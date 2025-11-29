Мои заказы

Пешеходная экскурсия по Кузнецкому мосту и окрестностям, посвященная французскому влиянию на культуру, моду и бизнес XIX века.

Вы узнаете о французских модистках, парфюмерах и ресторанах, которые определяли стиль жизни московской аристократии.
Описание водной прогулки

Французский след на Кузнецком мосту:

  • от моды до парфюмерии.
  • На этой экскурсии мы поговорим о том, как французские модистки и портные стали незаменимы для дам высшего света Москвы и почему считалось обязательным одеваться только у них. Вы узнаете, когда в древней столице появилось собственное парфюмерное производство и как с этим связаны французские мастера.
  • Французские учреждения Москвы.
  • Мы посмотрим на самый известный французский ресторан Москвы — «Эрмитаж», поговорим о семье Катуар де Бионкур и увидим их дом. Потом найдем настоящий кусочек Парижа в Москве на Петровке, где продавались лучшие французские вина, и там же зайдем в знаменитый Петровский пассаж, где услышим историю любви француженки и русского дворянина.
  • История французского влияния.
  • Прогуливаясь по Кузнецкому мосту, вы узнаете о самом надежном французском банке в мире и о том, почему через два года после Отечественной войны 1812 года вся улица вновь была заполнена французскими вывесками. Завершим экскурсию у храма святого Людовика — символа французской общины в Москве.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан «Эрмитаж»
  • Дом семьи Катуар де Бионкур
  • Улица Петровка
  • Петровский пассаж
  • Кузнецкий мост
  • Храм святого Людовика
Что включено
  • Услуги гида
  • Радиогиды
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трубная площадь
Завершение: Ул. Малая Лубянка, 12/7с8
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

