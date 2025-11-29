Пешеходная экскурсия по Кузнецкому мосту и окрестностям, посвященная французскому влиянию на культуру, моду и бизнес XIX века.
Вы узнаете о французских модистках, парфюмерах и ресторанах, которые определяли стиль жизни московской аристократии.
Описание водной прогулки
Французский след на Кузнецком мосту:
- от моды до парфюмерии.
- На этой экскурсии мы поговорим о том, как французские модистки и портные стали незаменимы для дам высшего света Москвы и почему считалось обязательным одеваться только у них. Вы узнаете, когда в древней столице появилось собственное парфюмерное производство и как с этим связаны французские мастера.
- Французские учреждения Москвы.
- Мы посмотрим на самый известный французский ресторан Москвы — «Эрмитаж», поговорим о семье Катуар де Бионкур и увидим их дом. Потом найдем настоящий кусочек Парижа в Москве на Петровке, где продавались лучшие французские вина, и там же зайдем в знаменитый Петровский пассаж, где услышим историю любви француженки и русского дворянина.
- История французского влияния.
- Прогуливаясь по Кузнецкому мосту, вы узнаете о самом надежном французском банке в мире и о том, почему через два года после Отечественной войны 1812 года вся улица вновь была заполнена французскими вывесками. Завершим экскурсию у храма святого Людовика — символа французской общины в Москве.
