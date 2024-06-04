1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
«Приглашаем на живописную и комфортную прогулку по Москве-реке»
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
«Навигация по реке круглогодичная»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
«Соверши незабываемую прогулку на индивидуальном катере по Москве-реке вдоль всех основных достопримечательностей центра города — вот оно- основное преимущество и эксклюзивность предложения»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Приглашаем вас в полуторачасовой речной круиз, во время которого вы увидите живописные московские набережные и самые знаковые достопримечательности: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Воробьевы горы и др»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
«Что вас ждет: Прогулка по Москве реке с остановкой»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
«Тогда речной круиз по Москве-реке — это то, что вам нужно»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
от 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
«Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке»
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
«Что вас ждёт: Салют с борта теплохода в День России — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690₽ за человека
Групповая
1 час 9 минут
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600₽ за человека
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
«Что вас ожидает: Речная прогулка по Москве-реке — это отличный способ провести время с друзьями или семьёй»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
«Почему материалы по строительству канала долгое время были засекречены»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«Навигация по реке круглогодичная»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Начало: У причала «Воробьёвы горы»
«Вы прокатитесь по Москве-реке от Воробьёвых гор до Китай-города»
Завтра в 14:05
9 июня в 14:05
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века
Начало: Около метро Речной вокзал
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
14 июня в 12:00
16 июня в 12:00
900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
«Это речная теплоходная прогулка»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: На причале «Воробьёвы горы»
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
400₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
«Это речная прогулка без сопровождения гида»
Завтра в 11:51
9 июня в 11:51
1 000₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Водоотводному каналу
На теплоходе по центру столицы в компании аудиогида
Начало: На причале «Патриарший»
«Вы увидите исторические и современные достопримечательности Москвы, загадаете желание, проплывая по каналу под низкими пролетами мостов, и полюбуетесь центром города с необычного ракурса»
Завтра в 12:29
9 июня в 12:29
990₽ за человека
Групповая
1 час
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Зарядье»
«Это речная прогулка без сопровождения гида»
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:30
690₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Начало: У причала "Третьяковский" (сектор "А")
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
790₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
«Зовите семью, друзей, берите любимые напитки и отправляйтесь на увлекательную прогулку по Москве-реке на теплоходе»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Завершить день в гармонии с природой - в расслабляющем путешествии по пойме реки Москва (в группе)
Начало: В 20 минутах от метро «Щукинская»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
25002 250₽ за человека
Групповая
1.5 часа
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Начало: у причала «Китай-город/Устьинский»
«Подарите себе час релакса на теплоходной прогулке по Москве-реке»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Начало: В районе Нагатинский затон
«За 3 часа вы пройдёте по Водоотводному каналу через центр города к небоскрёбам Москва-Сити и обратно»
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
23 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом
Начало: у причала «Нескучный сад»
«Во время речной прогулки вы увидите:»
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Групповая
3 часа
Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане
Попробовать блюда от шеф-повара и взглянуть на город с нового ракурса (в группе)
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 12:55
9 июня в 12:55
1 790₽ за человека
Групповая
3 часа
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
Отправиться в 3-часовое гастрономическое путешествие по главной водной артерии города (в группе)
Начало: у причала «Крымский мост»
Завтра в 11:40
9 июня в 11:40
1 790₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Китай-город»
Прокатиться по Москве-реке и увидеть главные достопримечательности столицы (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
800₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Киевский»
Прокатиться по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: У причала «Киевский»
Завтра в 13:37
9 июня в 13:37
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Москве-реке на байдарке
Попробовать себя в гребле, полюбоваться красотами Звенигорода и подмосковной природой
Начало: У города Звенигород
«Двухчасовой сплав на надувной байдарке от древнего города Звенигород до деревни Козино по реке Москве»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 9 чел.
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад»
Прокатиться по Москве-реке и полюбоваться живописными панорамами
Начало: На причале «Нескучный сад»
Завтра в 12:45
9 июня в 12:45
800₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)
Прокатиться по самому центру Москвы и оценить пейзажи столицы с воды (в группе)
Начало: У причала «Нескучный сад»
Завтра в 14:26
9 июня в 14:26
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
На теплоходе отправиться к старинному имению авторства Шехтеля, о котором мало кто знает
Начало: У Северного Речного вокзала
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
23 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Начало: в районе метро «Нагатинский Затон»
«30 минут — движемся по Москве-реке от Нагатинского затона до камерного Водоотводного канала»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!
- ММила4 июня 2024все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось. Спасибо!
- ММарина2 июня 2024Ну разве это катер? Это шикарная мини яхта!!!!! Внимательный и обаятельный капитан, великолепный маршрут, веселая музыка и чудесное настроение!!!!! Благодарю за самую лучшую прогулку по Москва реке!!!
- ДДавид2 июня 2024Все прошло прекрасно, всем рекомендую!
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
- ННадежда30 мая 2024Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
- ЕЕлизавета30 мая 2024Приятные обслуживающие борт))
- ССветлана29 мая 2024Великолепная речная прогулка, очень красивые виды города!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 349 до 24 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2752 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Москву – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август