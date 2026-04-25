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слышится как в первый раз. Комбинация экскурсии и фото - супер формат, я всегда жалела, что с экскурсий всегда фото в формате "а вот та голова сзади - это я". Теперь у меня еще несколько отличных фото меня с Москвой). Спасибо, Сергей!