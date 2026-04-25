Приглашаю вас на прогулку по бывшей набережной Неглинной реки. Наш маршрут пройдет от Манежной площади до Храма Христа Спасителя. Вы познакомитесь с историей этих мест и насладитесь классическими видами Москвы. В конце экскурсии вас ждут 40 профессиональных снимков на память. Экскурсия проводится в мини-группе.
Описание фото-прогулкиМы пройдем по бывшей набережной Неглинной реки, мимо Кремля и Манежной площади. Пройдем мимо "каземата на Берсеньевской" и самой короткой улице Москвы и закончим экскурсию около Храма Христа Спасителя. После прогулки Вы получите 40 профессиональных фотографий в цифровом формате.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воскресенские ворота
- Александровский сад
- Улица Ленивка
- Храм Христа Спасителя
Что включено
- Экскурсия
- 40 профессиональных фотографий в цифровом формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход из метро «Театральная»
Завершение: Храм Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная возможность переключиться. Чувствовать себя туристом в родном, любимом и знакомом городе - новое интересное ощущение. Я хорошо знаю Москву, но Сергей рассказывает так живо и эмоционально, что давно знакомое
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N
Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и красивые фотографии.
Очень рекомендую
Очень рекомендую
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Н
Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и красивые фотографии.
Очень рекомендую
Очень рекомендую
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