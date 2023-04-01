Набережные Неглинки и Москвы реки

Фотопрогулка по Старой Москве: набережные Неглинки и Москвы реки

Описание
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Набережные Неглинки и Москвы реки
Набережные Неглинки и Москвы реки
Набережные Неглинки и Москвы реки
Набережные Неглинки и Москвы реки
Ближайшие даты:
31
мар
1
апр
2
апр
3
апр
4
апр
5
апр
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апр
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Воскресенские ворота
  • Александровский сад
  • Улица Ленивка
  • Храм Христа Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы пройдем по бывшей набережной Неглинной реки, мимо Кремля и Манежной площади. Пройдем мимо "каземата на Берсеньевской" и самой короткой улице Москвы и закончим экскурсию около Храма Христа Спасителя. После прогулки Вы получите 40 профессиональных фотографий в цифровом формате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • 40 профессиональных фотографий в цифровом формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: выход из метро «Театральная»
Завершение: Храм Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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