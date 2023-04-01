Фотопрогулка по Старой Москве: набережные Неглинки и Москвы реки
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Что вас ожидает 🤩
- Воскресенские ворота
- Александровский сад
- Улица Ленивка
- Храм Христа Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы пройдем по бывшей набережной Неглинной реки, мимо Кремля и Манежной площади. Пройдем мимо "каземата на Берсеньевской" и самой короткой улице Москвы и закончим экскурсию около Храма Христа Спасителя. После прогулки Вы получите 40 профессиональных фотографий в цифровом формате.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- 40 профессиональных фотографий в цифровом формате
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: выход из метро «Театральная»Завершение: Храм Христа Спасителя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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