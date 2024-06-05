1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
«Начало прогулки — причал «Крымский Мост»»
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«Что вас ожидает: Приглашаем вас на новую увлекательную речную прогулку от причалов Крымский и Новоспасский мост — круговой маршрут продолжительностью 1 час 30 минут позволит два раза увидеть ТОП-7 достопримечательностей Столицы»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
«Каждый дом на Кузнецком Мосту несёт свою яркую историю — чтобы считать её, приготовьтесь смотреть «вверх» и разглядывать детали, которые не замечали раньше»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«И конечно, подниметесь на уникальный Парящий мост над Москвой-рекой»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов
Прогуляться по самому аристократичному кварталу Москвы и раскрыть его невероятные сюжеты
Начало: У станции метро Кузнецкий Мост
«Мы неспешно пройдем по самой модной улице Москвы — Кузнецкому Мосту, — проникаясь атмосферой «французского шика»»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
4 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Мистический Кузнецкий - мост «зелёной собаки»
Прогуляться в «зазеркалье» старой Москвы на берегах исчезнувшей реки
Начало: В районе метро Театральная
«Журналист и московский почт-директор Александр Булгаков как-то заметил: «Смешно, что будут говорить: пошёл на Кузнецкий мост, а его нет, как зелёной собаки»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут?
Совершить променад по улице-аристократке и познакомиться с её незаурядными историями
Начало: В районе метро Театральная
«Кузнецкий мост давно без кузниц,Парижа пестрый уголок…»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
«Мы отправляемся в 3-часовую прогулку от Крымского моста»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Французы, мода и роскошь Кузнецкого Моста
Прочувствовать атмосферу шикарных столичных кварталов в прошлом и настоящем
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
«Кузнецкий Мост — главный модник с 18 века»
20 июня в 12:00
21 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Патриаршем мосту
Сделать эффектные снимки в самом сердце Москвы
Начало: У Патриаршего моста
«С пешеходного Патриаршего моста открывается лучший вид на храм Христа Спасителя, а также Пречистенскую и Якиманскую набережные и Кремль»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
- ЮЮлия1 июня 2024Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
- ООльга30 мая 2024Удобно, причал недалеко от метро, Виды и фотки обалденные получаются. Что не успел сфоткать можно на обратном пути. Спасибо "Спутнику", билеты брали онлайн(дешевле, чем на причале)
- ММагомет30 мая 2024Уехали на 5-7 минут позже, приехали на 5 мин раньше Движение плавное, без качки. В салоне чисто. Но сам теплоход явно
- ААлександр30 мая 2024Возил внучку. Понравилось всё. Просит поехать на более длительную экскурсию.
- ААлександра11 мая 2024Все очень понравилось
- ААнна7 апреля 2024Прекрасный вечер в сопровождении гида Светланы! Получили много интересной информации (история, поэзия, иллюстрации) о знакомых местах Кузнецкого моста Спасибо большое! Однозначно рекомендуем
- ССветлана3 апреля 2024Замечательная экскурсия со Светланой. Экскурсовод очень увлечен темой и увлекает других.
- ИИрина10 января 2024Хочу сказать огромное спасибо гиду Александре, благодаря ей мой год закончился и интересно, и познавательно, в душевной компании, и красиво. Я
- ММаргарита7 января 2024Очень понравилась гид Елена, рассказ был прям с любовью к Москве. Аттракцион шикарный, ожидали гораздо меньшего, всем очень понравилось. Организация
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