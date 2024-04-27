Городские легенды: Кузнецкий Мост - Театральная Площадь

Интересные факты о Москве на экскурсии по Кузнецкому Мосту и Театральной Площади
Сначала мы отправимся за историями на старинный, живой и модный Кузнецкий Мост. А спустившись, окажемся на Театральной Площади.

Наш необычный тур основан на городских легендах, необычных историях и нескучных фактах о достопримечательностях и выдающихся людях, которые их прославили. Прекрасный выбор для тех, кто любит познавательные экскурсии!
4.8
4 отзыва
Городские легенды: Кузнецкий Мост - Театральная Площадь
Городские легенды: Кузнецкий Мост - Театральная Площадь
Городские легенды: Кузнецкий Мост - Театральная Площадь

Описание билета

Что вас ожидает: Кузнецкий мост с гордостью несет звание самой модной и аристократической улицы. А сколько с ним связано городских легенд! Театральной Площадью можно любоваться как стоя, так и удобно расположившись на скамейке у фонтана перед Большим Театром. Здесь все достопримечательности открываются перед вами как на ладони: Большой и Малый театры, РАМТ, ЦУМ, Метрополь, памятник Марксу и фонтан Витали. На Кузнецком Мосту вы узнаете:
  • где жила мучительница и душегубица Салтычиха;
  • где был подводный сейф;
  • где побывали Пушкин, Толстой и Булгаков и что они там делали;
  • куда Шолохов принес рукопись романа «Тихий Дон»;
  • где открывали первый фастфуд в России;
  • где снимали фильмы «Берегись автомобиля» и «Служебный роман»;
  • откуда протянулись первые телефонные провода;
  • где пел цыганский хор;
  • где бывали Пушкин и Распутин;

• где работали мерилизочки. На Театральной Площади вы узнаете:

  • как пройти незамеченным из Большого в Малый;
  • театральные байки — скандалы, интриги, расследования;
  • светильник для Майкла Джексона — где он?;
  • холодильник с бородой — кто он?;
  • где находится вход в метро Ивана Грозного. Эти и множество других легенд и баек, вы узнаете на экскурсии!

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На Кузнецком Мосту мы увидим:
  • Поместье Салтычихи
  • Доходный дом князя А.Г. Гагарина
  • Доходный дом Торлецкого
  • Международный торговый банк
  • Банк «Лионский кредит»
  • Московский Дом Художника
  • Дом Моделей
  • Доходные дома братьев Джамгаровых
  • Пассаж Попова
  • Ресторан «Яр»
  • Доходный дом Воронцовой - Евдокимова - Шориной
  • Кузнецкий Мост
  • ЦУМ
  • На Театральной Площади мы увидим:
  • Большой Театр
  • Малый Театр
  • РАМТ
  • Отель Метрополь
  • Памятник К. Марксу
  • Фонтан Витали
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кузнецкий Мост, 24
Завершение: Театральная Площадь
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
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1
В
Увлекательная и нескучная экскурсия, скорее прогулка по улице Кузнецкий мост и по Театральной площади. Экскурсовод Катарина очень интересно и эмоционально поведала нам интересные истории, легенды, факты, связанные с историческими постройками по нашему маршруту, об известных людях, которые здесь побывали. Было остроумно и познавательно!!!
Спасибо за отличную организацию и увлекательную экскурсию!
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Н
Добрый день! В целом экскурсия понравилась - для разнообразия. Были вместе с коллегами. Показалось, что экскурсовод сильно взволнована или не очень хорошо подготовлена. Не уверенно вела нас и не знала,
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куда лучше встать, чтобы было хорошо видно или можно было зайти/подойти и посмотреть. Ожидали, что нам будут говорить: идите сюда, смотрите это, а было: ну если хотите, то можете подойти и посмотреть, но вообще поверьте на слово, это там есть. Но истории были интересные, узнали новые факты ну и конечно Москва красивая)))
Кстати, оплачивали по счету, хочу выразить благодарность команде тех. поддержки Спутника, они оперативно отвечали, но сами документы мы ждали почти две недели и оплачивали в последний момент. Были готовы искать альтернативный вариант с экскурсиями, т. к. дата была запланирована. К счастью, все обошлось, но с лишними нервами.

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Ю
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О
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