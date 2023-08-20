Интересные факты о Москве на экскурсии по Кузнецкому Мосту и Театральной Площади
Сначала мы отправимся за историями на старинный, живой и модный Кузнецкий Мост. А спустившись, окажемся на Театральной Площади.
Наш необычный тур основан на городских легендах, необычных историях и нескучных фактах о достопримечательностях и выдающихся людях, которые их прославили. Прекрасный выбор для тех, кто любит познавательные экскурсии!
Наш необычный тур основан на городских легендах, необычных историях и нескучных фактах о достопримечательностях и выдающихся людях, которые их прославили. Прекрасный выбор для тех, кто любит познавательные экскурсии!
Ближайшие даты:
20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- На Кузнецком Мосту мы увидим:
- Поместье Салтычихи
- Доходный дом князя А. Г. Гагарина
- Доходный дом Торлецкого
- Международный торговый банк
- Банк «Лионский кредит»
- Московский Дом Художника
- Дом Моделей
- Доходные дома братьев Джамгаровых
- Пассаж Попова
- Ресторан «Яр»
- Доходный дом Воронцовой — Евдокимова — Шориной
- Кузнецкий Мост
- ЦУМ
- На Театральной Площади мы увидим:
- Большой Театр
- Малый Театр
- РАМТ
- Отель Метрополь
- Памятник К. Марксу
- Фонтан Витали
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Кузнецкий мост с гордостью несет звание самой модной и аристократической улицы. А сколько с ним связано городских легенд!
Театральной Площадью можно любоваться как стоя, так и удобно расположившись на скамейке у фонтана перед Большим Театром. Здесь все достопримечательности открываются перед вами как на ладони: Большой и Малый театры, РАМТ, ЦУМ, Метрополь, памятник Марксу и фонтан Витали.
На Кузнецком Мосту вы узнаете:
- где жила мучительница и душегубица Салтычиха;
- где был подводный сейф;
- где побывали Пушкин, Толстой и Булгаков и что они там делали;
- куда Шолохов принес рукопись романа «Тихий Дон»;
- где открывали первый фастфуд в России;
- где снимали фильмы «Берегись автомобиля» и «Служебный роман»;
- откуда протянулись первые телефонные провода;
- где пел цыганский хор;
- где бывали Пушкин и Распутин;
- где работали мерилизочки.
На Театральной Площади вы узнаете:
- как пройти незамеченным из Большого в Малый;
- театральные байки — скандалы, интриги, расследования;
- светильник для Майкла Джексона — где он?;
- холодильник с бородой — кто он?;
- где находится вход в метро Ивана Грозного.
Эти и множество других легенд и баек, вы узнаете на экскурсии!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительных расходов нет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кузнецкий Мост, 24Завершение: Театральная Площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Концепция экскурсии основана на городских легендах
- Необычных историях и не скучных фактах о достопримечательностях и выдающихся людях
- Которые их прославили. Прекрасный выбор для тех
- Кто любит познавательные экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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