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куда лучше встать, чтобы было хорошо видно или можно было зайти/подойти и посмотреть. Ожидали, что нам будут говорить: идите сюда, смотрите это, а было: ну если хотите, то можете подойти и посмотреть, но вообще поверьте на слово, это там есть. Но истории были интересные, узнали новые факты ну и конечно Москва красивая)))

Кстати, оплачивали по счету, хочу выразить благодарность команде тех. поддержки Спутника, они оперативно отвечали, но сами документы мы ждали почти две недели и оплачивали в последний момент. Были готовы искать альтернативный вариант с экскурсиями, т. к. дата была запланирована. К счастью, все обошлось, но с лишними нервами.