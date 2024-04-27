Сначала мы отправимся за историями на старинный, живой и модный Кузнецкий Мост. А спустившись, окажемся на Театральной Площади.
Наш необычный тур основан на городских легендах, необычных историях и нескучных фактах о достопримечательностях и выдающихся людях, которые их прославили. Прекрасный выбор для тех, кто любит познавательные экскурсии!
Наш необычный тур основан на городских легендах, необычных историях и нескучных фактах о достопримечательностях и выдающихся людях, которые их прославили. Прекрасный выбор для тех, кто любит познавательные экскурсии!
Описание билетаЧто вас ожидает: Кузнецкий мост с гордостью несет звание самой модной и аристократической улицы. А сколько с ним связано городских легенд! Театральной Площадью можно любоваться как стоя, так и удобно расположившись на скамейке у фонтана перед Большим Театром. Здесь все достопримечательности открываются перед вами как на ладони: Большой и Малый театры, РАМТ, ЦУМ, Метрополь, памятник Марксу и фонтан Витали. На Кузнецком Мосту вы узнаете:
- где жила мучительница и душегубица Салтычиха;
- где был подводный сейф;
- где побывали Пушкин, Толстой и Булгаков и что они там делали;
- куда Шолохов принес рукопись романа «Тихий Дон»;
- где открывали первый фастфуд в России;
- где снимали фильмы «Берегись автомобиля» и «Служебный роман»;
- откуда протянулись первые телефонные провода;
- где пел цыганский хор;
- где бывали Пушкин и Распутин;
• где работали мерилизочки. На Театральной Площади вы узнаете:
- как пройти незамеченным из Большого в Малый;
- театральные байки — скандалы, интриги, расследования;
- светильник для Майкла Джексона — где он?;
- холодильник с бородой — кто он?;
- где находится вход в метро Ивана Грозного. Эти и множество других легенд и баек, вы узнаете на экскурсии!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На Кузнецком Мосту мы увидим:
- Поместье Салтычихи
- Доходный дом князя А.Г. Гагарина
- Доходный дом Торлецкого
- Международный торговый банк
- Банк «Лионский кредит»
- Московский Дом Художника
- Дом Моделей
- Доходные дома братьев Джамгаровых
- Пассаж Попова
- Ресторан «Яр»
- Доходный дом Воронцовой - Евдокимова - Шориной
- Кузнецкий Мост
- ЦУМ
- На Театральной Площади мы увидим:
- Большой Театр
- Малый Театр
- РАМТ
- Отель Метрополь
- Памятник К. Марксу
- Фонтан Витали
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кузнецкий Мост, 24
Завершение: Театральная Площадь
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Увлекательная и нескучная экскурсия, скорее прогулка по улице Кузнецкий мост и по Театральной площади. Экскурсовод Катарина очень интересно и эмоционально поведала нам интересные истории, легенды, факты, связанные с историческими постройками по нашему маршруту, об известных людях, которые здесь побывали. Было остроумно и познавательно!!!
Спасибо за отличную организацию и увлекательную экскурсию!
Спасибо за отличную организацию и увлекательную экскурсию!
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Н
Добрый день! В целом экскурсия понравилась - для разнообразия. Были вместе с коллегами. Показалось, что экскурсовод сильно взволнована или не очень хорошо подготовлена. Не уверенно вела нас и не знала,
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Ю
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О
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