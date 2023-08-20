Что вас ожидает:

Кузнецкий мост с гордостью несет звание самой модной и аристократической улицы. А сколько с ним связано городских легенд!

Театральной Площадью можно любоваться как стоя, так и удобно расположившись на скамейке у фонтана перед Большим Театром. Здесь все достопримечательности открываются перед вами как на ладони: Большой и Малый театры, РАМТ, ЦУМ, Метрополь, памятник Марксу и фонтан Витали.

На Кузнецком Мосту вы узнаете:

где жила мучительница и душегубица Салтычиха;

где был подводный сейф;

где побывали Пушкин, Толстой и Булгаков и что они там делали;

куда Шолохов принес рукопись романа «Тихий Дон»;

где открывали первый фастфуд в России;

где снимали фильмы «Берегись автомобиля» и «Служебный роман»;

откуда протянулись первые телефонные провода;

где пел цыганский хор;

где бывали Пушкин и Распутин;

где работали мерилизочки.

На Театральной Площади вы узнаете:

как пройти незамеченным из Большого в Малый;

театральные байки — скандалы, интриги, расследования;

светильник для Майкла Джексона — где он?;

холодильник с бородой — кто он?;

где находится вход в метро Ивана Грозного.

Эти и множество других легенд и баек, вы узнаете на экскурсии!