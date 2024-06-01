Всего за 2 дня вы сможете полностью перезагрузиться, отвлечься от работы и освоить греблю на сапе или рафте. Мы пройдём участок Москвы-реки от деревни Полуэктово до Полушкинских каменоломен. Рядом всегда будут заботливые инструкторы, поэтому сплав подходит людям без опыта и детям. Повар порадует вас шашлыками и другой приготовленной на костре едой. Вечером вы обновитесь в бане, искупаетесь и посмотрите фильм в палаточном кинотеатре. Желающие смогут порыбачить. Тур специально разработан для городских жителей — есть возможность разместиться с комфортом в домике, а не в палатках.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

за всё до 30 чел.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что на воде обязательно нужно находиться в спасательном жилете. Наши детские спасжилеты подходят для детей от 6-8 лет и весом от 20 кг. Если ваш ребёнок меньше, необходимо взять свой спасжилет (подскажем, где приобрести).

При желании, возможно разместиться не в палатке, а в домике — доплата 35 000 рублей за 5-местный дом на 2 ночи с пятницы по воскресенье.

О пищевых особенностях необходимо сообщить заранее. Если вы собираетесь ловить рыбу, не забудьте свои рыболовные принадлежности.

При сильном встречном ветре прохождение всего маршрута невозможно, в этом случае будут использованы аварийные выходы с маршрута.

Точка старта: Рузский городской округ, Московская область, координаты: 55.621343, 36.195740

Точка финиша: Рузский городской округ, Московская область, координаты: 55.608575, 36.535067