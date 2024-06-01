Отключить голову, поймать свою волну, обновиться в бане и исследовать каменоломни
Тур специально разработан для городских жителей — есть возможность разместиться с комфортом в домике, а не в палатках.
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июл
июл
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 400 ₽
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что на воде обязательно нужно находиться в спасательном жилете. Наши детские спасжилеты подходят для детей от 6-8 лет и весом от 20 кг. Если ваш ребёнок меньше, необходимо взять свой спасжилет (подскажем, где приобрести).
При желании, возможно разместиться не в палатке, а в домике — доплата 35 000 рублей за 5-местный дом на 2 ночи с пятницы по воскресенье.
О пищевых особенностях необходимо сообщить заранее. Если вы собираетесь ловить рыбу, не забудьте свои рыболовные принадлежности.
При сильном встречном ветре прохождение всего маршрута невозможно, в этом случае будут использованы аварийные выходы с маршрута.
Точка старта: Рузский городской округ, Московская область, координаты: 55.621343, 36.195740
Точка финиша: Рузский городской округ, Московская область, координаты: 55.608575, 36.535067
Программа тура по дням
16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра
В 09:00 собираемся в базовом лагере в деревне Ожигово. За завтраком познакомимся и начнём готовиться к сплаву. Сегодня нам предстоит пройти на рафтах и сапах около 16 км по реке Москва от Полуэктово до базового лагеря. До точки старта маршрута возьмём такси (оплачивается дополнительно).
Перед выходом на воду будет проведён инструктаж. Вещи упакуем в гермомешки, накачаем лодки и разделимся на экипажи. В первую половину дня отработаем гребки, научимся управлять выбранным судном. На обед остановимся на живописной полянке. Обратите внимание, что обед представляет собой пикник с бутербродами и горячим чаем.
Ориентировочно к 17:30 дойдём до места стоянки. Разместимся в палатках, сходим в баню, искупаемся, отдохнём и соберёмся вместе на ужин с шашлыками. Желающие смогут порыбачить, посмотреть фильм в палаточном кинотеатре, спеть песни у костра с единомышленниками.
Доброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломни
Общий подъём запланирован на 09:00. Заботливый инструктор-повар приготовит для вас завтрак к 09:15.
На воду выйдем в 10:00. Сегодня пройдём ещё 16 км до Полушкинских каменоломен в Сонино, где будем ориентировочно в 15:00. По дороге остановимся на перекус с бутербродами и чаем. Никуда не торопимся, идём в комфортном для всех темпе. Если погода испортится, будут использованы запасные сходы с маршрута.
На финише прогуляемся к каменоломням, после чего на такси вернёмся в базовый лагерь (оплачивается дополнительно). Там нас будет ждать горячий и сытный обед-ужин (17:00).
После 17:30 разъезжаемся по домам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Московская область, Рузский городской округ, базовый лагерь в д. Ожигово, 09:00Завершение: д. Ожигово, базовый лагерь, 17:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.