Перезагрузка на природе: лёгкий сплав на рафтах и сапах по реке Москва
Индивидуальный тур в Москве

Отключить голову, поймать свою волну, обновиться в бане и исследовать каменоломни

Всего за 2 дня вы сможете полностью перезагрузиться, отвлечься от работы и освоить греблю на сапе или рафте. Мы пройдём участок Москвы-реки от деревни Полуэктово до Полушкинских каменоломен. Рядом всегда будут заботливые инструкторы, поэтому сплав подходит людям без опыта и детям. Повар порадует вас шашлыками и другой приготовленной на костре едой. Вечером вы обновитесь в бане, искупаетесь и посмотрите фильм в палаточном кинотеатре. Желающие смогут порыбачить.

Тур специально разработан для городских жителей — есть возможность разместиться с комфортом в домике, а не в палатках.
Перезагрузка на природе: лёгкий сплав на рафтах и сапах по реке Москва
Перезагрузка на природе: лёгкий сплав на рафтах и сапах по реке Москва
Перезагрузка на природе: лёгкий сплав на рафтах и сапах по реке Москва
Ближайшие даты:
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
6
июл
13
июл
20
июл
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что на воде обязательно нужно находиться в спасательном жилете. Наши детские спасжилеты подходят для детей от 6-8 лет и весом от 20 кг. Если ваш ребёнок меньше, необходимо взять свой спасжилет (подскажем, где приобрести).

При желании, возможно разместиться не в палатке, а в домике — доплата 35 000 рублей за 5-местный дом на 2 ночи с пятницы по воскресенье.

О пищевых особенностях необходимо сообщить заранее. Если вы собираетесь ловить рыбу, не забудьте свои рыболовные принадлежности.

При сильном встречном ветре прохождение всего маршрута невозможно, в этом случае будут использованы аварийные выходы с маршрута.

Точка старта: Рузский городской округ, Московская область, координаты: 55.621343, 36.195740
Точка финиша: Рузский городской округ, Московская область, координаты: 55.608575, 36.535067

Программа тура по дням

1 день

16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра

В 09:00 собираемся в базовом лагере в деревне Ожигово. За завтраком познакомимся и начнём готовиться к сплаву. Сегодня нам предстоит пройти на рафтах и сапах около 16 км по реке Москва от Полуэктово до базового лагеря. До точки старта маршрута возьмём такси (оплачивается дополнительно).

Перед выходом на воду будет проведён инструктаж. Вещи упакуем в гермомешки, накачаем лодки и разделимся на экипажи. В первую половину дня отработаем гребки, научимся управлять выбранным судном. На обед остановимся на живописной полянке. Обратите внимание, что обед представляет собой пикник с бутербродами и горячим чаем.

Ориентировочно к 17:30 дойдём до места стоянки. Разместимся в палатках, сходим в баню, искупаемся, отдохнём и соберёмся вместе на ужин с шашлыками. Желающие смогут порыбачить, посмотреть фильм в палаточном кинотеатре, спеть песни у костра с единомышленниками.

16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра16 км на рафтах и сапах по реке Москва, отдых на природе, баня и вечер у костра
2 день

Доброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломни

Общий подъём запланирован на 09:00. Заботливый инструктор-повар приготовит для вас завтрак к 09:15.

На воду выйдем в 10:00. Сегодня пройдём ещё 16 км до Полушкинских каменоломен в Сонино, где будем ориентировочно в 15:00. По дороге остановимся на перекус с бутербродами и чаем. Никуда не торопимся, идём в комфортном для всех темпе. Если погода испортится, будут использованы запасные сходы с маршрута.

На финише прогуляемся к каменоломням, после чего на такси вернёмся в базовый лагерь (оплачивается дополнительно). Там нас будет ждать горячий и сытный обед-ужин (17:00).

После 17:30 разъезжаемся по домам.

Доброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломниДоброе утро на природе, 16 км по реке и каменоломни

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Московская область, Рузский городской округ, базовый лагерь в д. Ожигово, 09:00
Завершение: д. Ожигово, базовый лагерь, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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