Найдено 3 экскурсии в категории « SUP-прогулки » в Москве, цены от 2 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности SUP-прогулки 2 часа Водная прогулка Сап-прогулка по реке Пахра в Горках Ленинских Прокатиться на досках по живописным местам и отдохнуть на пикнике Начало: У метро «Домодедовская» или в парке Горки Ленински... «В стоимость включено: инструктаж и прогулка на сапах, пикник (бургеры и фрукты), фото, такси в обе стороны от метро «Домодедовская» (но вы также можете приехать самостоятельно, цена от этого не меняется)» Расписание: ежедневно в 10:00 и 21:00 2 500 ₽ за человека Пешая SUP-прогулки 2 часа Водная прогулка Сап-прогулка в Строгино Покататься на сапборде в уникальном месте, где Москва сливается с природой Начало: Между метро "Строгино" и "Щукинская" «Лучшее место, чтобы впервые встать на сап» 2 200 ₽ за человека SUP-прогулки 10% скидка 4 часа Водная прогулка Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие Начало: На МЦД «Одинцово» «Даже если раньше вы никогда не катались на сапах, всё получится» Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 6000 5 400 ₽ за человека Другие экскурсии Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «SUP-прогулки»

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