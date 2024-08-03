2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка по реке Пахра в Горках Ленинских
Прокатиться на досках по живописным местам и отдохнуть на пикнике
Начало: У метро «Домодедовская» или в парке Горки Ленински...
«В стоимость включено: инструктаж и прогулка на сапах, пикник (бургеры и фрукты), фото, такси в обе стороны от метро «Домодедовская» (но вы также можете приехать самостоятельно, цена от этого не меняется)»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 21:00
Завтра в 21:00
4 авг в 10:00
2 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка в Строгино
Покататься на сапборде в уникальном месте, где Москва сливается с природой
Начало: Между метро "Строгино" и "Щукинская"
«Лучшее место, чтобы впервые встать на сап»
Завтра в 14:00
4 авг в 09:00
2 200₽ за человека
скидка
10%
4 часа
Водная прогулка
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
«Даже если раньше вы никогда не катались на сапах, всё получится»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 19:00
4 авг в 09:00
60005 400₽ за человека
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