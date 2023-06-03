Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки

Приготовить тульский пряник, исследовать местный кремль и устроить пикник с глинтвейном

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Ломаете голову над тем, как провести выходные весело и с максимальным комфортом? Мы уже составили план идеального уикенда для всей семьи! Программа такая: прогуляемся по центру Тулы с гидом и узнаем историю города, который старше Москвы, раскроем секрет знаменитых тульских пряников и сами приготовим угощение, взберёмся на вершину Романцевских гор и полюбуемся невероятной голубизной озёр. Насыщенно? Но и это ещё не всё.

Вас ждут катание на сап-бордах по самому длинному в Кандуках карьеру и чаепитие с пряниками и белёвской пастилой на уединённом острове с видом на горы.
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Выходные в Туле из Москвы: кулинарный мастер-класс, сап-борды и марсианские пейзажи Кондуки
Ближайшие даты:
3
июн
8
июл
5
авг
2
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 8 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете добраться до Тулы самостоятельно, мы встретим вас уже в городе - в этом случае стоимость тура будет пересчитана
Завершение: Москва, станция метро «Домодедовская», 19:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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