Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Это стихотворение Осип Мандельштам написал еще в 1933 году, за 4 года до «большого террора», начало которому положил вождь всех времен и народов, а приказ с грифом «совершенно секретно» подписал нарком внутренних дел, прозванный «кровавым карликом».
Ни об одном политическом деятеле не спорят так яростно, как о Сталине, ни один лидер не вызывает столько противоречивых мнений. Как сказал Шарль де Голль: «Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем».
В подлинных декорациях московских улиц Вы пройдетесь по следам «большого террора» и убедитесь, что гений места неискореним.
В продолжение экскурсии 🧭 участники узнают:
- кто раньше жил в доме, где сейчас прием граждан ведется круглосуточно
- с какого здания в Москве можно увидеть Колыму
- что такое С. У. П.
- где находится «расстрельный дом»
- о чем Генрих Ягода жалел на суде
- кто из руководства страны последним переселился из Кремля
- где жил прототип Джеймса Бонда
- кто был первым шефом тайной полиции
- и многое другое
Маршрут: Кузнецкий мост — Большая Лубянка — Лубянская площадь — Никольская улица — Романов переулок — Кремлевская набережная