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По следам «Большого террора»

Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Мы отправимся в путешествие по страшным страницам истории 📖 страны.

Узнаем о том, что на самом деле творилось в Москве во времена Большого террора и посетим места, где происходили ключевые события этого времени.

Вы узнаете: где находится «расстрельный дом»? О чем Генрих Ягода жалел на суде? Кто из руководства страны последним переселился из Кремля? Где жил прототип Джеймса Бонда? Кто был первым шефом тайной полиции? И многое-многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

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По следам «Большого террора»
По следам «Большого террора»

Что вы увидите

  • Кузнецкий мост
  • Большая Лубянка
  • Лубянская площадь
  • Никольская улица
  • Романов переулок
  • Кремлевская набережная
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Это стихотворение Осип Мандельштам написал еще в 1933 году, за 4 года до «большого террора», начало которому положил вождь всех времен и народов, а приказ с грифом «совершенно секретно» подписал нарком внутренних дел, прозванный «кровавым карликом».
Ни об одном политическом деятеле не спорят так яростно, как о Сталине, ни один лидер не вызывает столько противоречивых мнений. Как сказал Шарль де Голль: «Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем».
В подлинных декорациях московских улиц Вы пройдетесь по следам «большого террора» и убедитесь, что гений места неискореним.

В продолжение экскурсии 🧭 участники узнают:

  • кто раньше жил в доме, где сейчас прием граждан ведется круглосуточно
  • с какого здания в Москве можно увидеть Колыму
  • что такое С. У. П.
  • где находится «расстрельный дом»
  • о чем Генрих Ягода жалел на суде
  • кто из руководства страны последним переселился из Кремля
  • где жил прототип Джеймса Бонда
  • кто был первым шефом тайной полиции
  • и многое другое
Маршрут: Кузнецкий мост — Большая Лубянка — Лубянская площадь — Никольская улица — Романов переулок — Кремлевская набережная
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 станция метро "Кузнецкий мост"
Место завершения
🏁 По договоренности
По следам «Большого террора»
По следам «Большого террора»
По следам «Большого террора»
По следам «Большого террора»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Легенды М.
Легенды М.
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