Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Это стихотворение Осип Мандельштам написал еще в 1933 году, за 4 года до «большого террора», начало которому положил вождь всех времен и народов, а приказ с грифом «совершенно секретно» подписал нарком внутренних дел, прозванный «кровавым карликом».

Ни об одном политическом деятеле не спорят так яростно, как о Сталине, ни один лидер не вызывает столько противоречивых мнений. Как сказал Шарль де Голль: «Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем».

В подлинных декорациях московских улиц Вы пройдетесь по следам «большого террора» и убедитесь, что гений места неискореним.

В продолжение экскурсии 🧭 участники узнают:

кто раньше жил в доме, где сейчас прием граждан ведется круглосуточно

с какого здания в Москве можно увидеть Колыму

что такое С. У. П.

где находится «расстрельный дом»

о чем Генрих Ягода жалел на суде

кто из руководства страны последним переселился из Кремля

где жил прототип Джеймса Бонда

кто был первым шефом тайной полиции

и многое другое

Маршрут: Кузнецкий мост — Большая Лубянка — Лубянская площадь — Никольская улица — Романов переулок — Кремлевская набережная