Мы перенесёмся в 1560 год и примерим на себя жизнь средневекового человека.
Погрузимся во времена первого русского царя, где святость переплеталась с жестокостью, а базарный гул соседствовал с молитвой.
Поймём сложную эпоху Ивана Грозного — величие, реформы, террор и парадоксы его правления через сохранившиеся места и артефакты.
Описание экскурсии
- Храм Всех Святых на Кулишках — единственный белокаменный подклет времён опричнины, символ террора тех лет.
- Варварская стена Китай-города — мощные остатки укреплений, заложенных матерью Ивана IV.
- Палаты бояр Романовых — в настоящее время музей, где можно узнать о быте и культуре боярства 16–17 веков, с которым царь вёл жестокую борьбу.
- Старый Английский двор — сейчас экспозиция, которая рассказывает о дипломатических и торговых связях эпохи Грозного.
- Храм Василия Блаженного — главный символ победы над Казанью.
- Лобное место — трибуна власти и центр жизни Москвы 16 века.
- Иверские ворота — парадный въезд в Китай-город и напоминание о жестоких обрядах эпохи.
- Алевизов ров у Кремля — часть оборонительной системы, свидетель военной мощи столицы.
- Храм Космы и Дамиана — место, где, по преданию, Иван Грозный венчался с Василисой Мелентьевой.
- Памятник Ивану Фёдорову — первопечатнику, чья деятельность расцвела при поддержке Грозного.
На экскурсии мы:
- расшифруем загадки власти: кем был Иван IV — богобоязненным строителем небесного Иерусалима или кровавым тираном. Поговорим о Басманове, Курбском и Сильвестре.
- обсудим, где жил царский слон, куда исчез Опричный дворец и кто дерзнул украсть деньги у самого Василия Блаженного.
- представим Красную площадь — одновременно шумный торг и священное пространство.
- пройдём через ворота, где когда-то рычали львы (Иверские/Воскресенские).
- ощутим, как Москва готовилась к концу света.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
- Программу рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.
в понедельник и среду в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 197 туристов
Я – ваш проводник в неожиданную Москву. Недавно закончила «Школу гида глазами инженера» – да-да, я смотрю на город не только сердцем, но и с измерительной лентой в голове (шучу… почти!).
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
25 ноя 2025
Хорошо продуманный маршрут. Интересная экскурсия с погружением во времена Ивана Грозного, с фактами и размышлениями на тему быта москвичей того времени. Слушали и визуализировали облик московских улочек и Красной площади.
С
Слава
24 ноя 2025
Очень приятная экскурсия
Н
Наталья
5 ноя 2025
27 октября посетили экскурсию. Включили воображение и под руководством Елены, нашего экскурсовода, отправились вдоль и за стены Китай города. Интересная и занимательная экскурсия, окунулись в атмосферу и быт 16 века.
Н
Наталья
26 окт 2025
Настоящее погружение в эпоху! Елена — профессионал, которая оживила для нас историю. Все было отлично организовано: радиогиды, чёткий маршрут, позитивная атмосфера. Как будто побывала в другом измерении, не покидая Москвы. Очень рекомендую!
И
Ирина
26 окт 2025
Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.
Огромная благодарность экскурсоводу Елене. Теперь знаю на какие экскурсии пойду в будущие поездки в Москву.
Тарас
22 окт 2025
Всем привет! Я хотел не просто посмотреть на достопримечательности в центре Москвы, а по-настоящему прочувствовать историю. И это удалось!
По местам Ивана Грозного — это просто подарок для тех, кто хочет
Юлия
22 окт 2025
Большое спасибо за чудесную экскурсию!!! Казалось бы, родной город должен быть изучен вдоль и поперек. Но сегодняшняя экскурсия с Еленой открыла мне Москву заново. Историческое путешествие вглубь веков. Это был
А
Анна
22 окт 2025
Ходили на эту экскурсию с друзьями — все в полном восторге. Атмосфера просто подлинная, несмотря на центр города. Чувствовался тот самый мрачный и загадочный дух эпохи Грозного. Отдельный респект Елене за харизму и умение удерживать внимание. Не скучно ни секунды! Однозначно 10/10.
Konstantin
22 окт 2025
Атмосферное погружение во времена Ивана Грозного. Узнали много нового и интересного, а главное смогли визуализировать внешний вид исторической Москвы.
Н
Наталья
20 окт 2025
Посетили с группой данную экскурсию, в надежде получить знания и эмоции, которые обещает экскурсовод. Увы,повествование было не связным, факты сухие и банальные, на уровне прочитанного из интернета. Констатация, что здесь
Елена
Ответ организатора:
Мне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
У каждого есть свои предпочтения и подходы к восприятию истории, у вашего читальского
Жанна
14 окт 2025
Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.
Елена прекрасный рассказчик, который дополняет повествование визуальным рядом и вещицами из прошлого.
Очень понравились и новые открытия и возможность посмотреть на известные вещи совершенно с другого ракурса.
Теперь хочу посетить другие предложения гида.
Елена, спасибо!
Сергей
7 окт 2025
Интересная экскурсия, всем рекомендую! Уже 2й раз иду с Еленой на прогулку, отличная подача информации, погружение в средневековье. Казалось бы что еще можно нового узнать о самом центре столицы - ан нет, много нового! Спасибо за увлекательную экскурсию.
Кирилл
2 окт 2025
Прекрасный экскурсовод: интересная подача, прекрасная речь, глубокие знания предмета, о котором рассказывает. Интересный материал. На мой взгляд подойдёт и тем, кто бывал в Москве, и тем, кто в городе впервые.
Два часа пролетели незаметно и очень увлекательно!
Т
Татьяна
29 сен 2025
Прекрасная прогулка по старым улочкам Москвы с Еленой! Интересно, емко, познавательно! Удалось даже буквально прикоснуться к Москве начала 16 века! Рекомендую!
Входит в следующие категории Москвы
