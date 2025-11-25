Мои заказы

Где жил слон царя: московские координаты Ивана Грозного

Погрузиться в непростой 16 век и прочувствовать нерв одной из самых переломных эпох русской истории
Мы перенесёмся в 1560 год и примерим на себя жизнь средневекового человека.

Погрузимся во времена первого русского царя, где святость переплеталась с жестокостью, а базарный гул соседствовал с молитвой.

Поймём сложную эпоху Ивана Грозного — величие, реформы, террор и парадоксы его правления через сохранившиеся места и артефакты.
4.8
14 отзывов
Где жил слон царя: московские координаты Ивана Грозного© Елена
Где жил слон царя: московские координаты Ивана Грозного© Елена
Где жил слон царя: московские координаты Ивана Грозного© Елена

Описание экскурсии

  • Храм Всех Святых на Кулишках — единственный белокаменный подклет времён опричнины, символ террора тех лет.
  • Варварская стена Китай-города — мощные остатки укреплений, заложенных матерью Ивана IV.
  • Палаты бояр Романовых — в настоящее время музей, где можно узнать о быте и культуре боярства 16–17 веков, с которым царь вёл жестокую борьбу.
  • Старый Английский двор — сейчас экспозиция, которая рассказывает о дипломатических и торговых связях эпохи Грозного.
  • Храм Василия Блаженного — главный символ победы над Казанью.
  • Лобное место — трибуна власти и центр жизни Москвы 16 века.
  • Иверские ворота — парадный въезд в Китай-город и напоминание о жестоких обрядах эпохи.
  • Алевизов ров у Кремля — часть оборонительной системы, свидетель военной мощи столицы.
  • Храм Космы и Дамиана — место, где, по преданию, Иван Грозный венчался с Василисой Мелентьевой.
  • Памятник Ивану Фёдорову — первопечатнику, чья деятельность расцвела при поддержке Грозного.

На экскурсии мы:

  • расшифруем загадки власти: кем был Иван IV — богобоязненным строителем небесного Иерусалима или кровавым тираном. Поговорим о Басманове, Курбском и Сильвестре.
  • обсудим, где жил царский слон, куда исчез Опричный дворец и кто дерзнул украсть деньги у самого Василия Блаженного.
  • представим Красную площадь — одновременно шумный торг и священное пространство.
  • пройдём через ворота, где когда-то рычали львы (Иверские/Воскресенские).
  • ощутим, как Москва готовилась к концу света.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
  • Программу рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.

в понедельник и среду в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 197 туристов
Я – ваш проводник в неожиданную Москву. Недавно закончила «Школу гида глазами инженера» – да-да, я смотрю на город не только сердцем, но и с измерительной лентой в голове (шучу… почти!).
читать дальше

Сразу добавила к диплому аттестацию – чтобы мои истории были не только увлекательными, но и безупречно точными. Моя суперсила? Заражать любопытством! Обожаю людей, обожаю Москву, обожаю показывать и рассказывать – и это волшебное комбо превращает любую прогулку в приключение. Поверьте, скучно не будет: я считаю, что даже родной район, если его разглядеть, может стать новым городом. Карантин научил нас ценить близкое? Отлично! Теперь я мастерски превращаю привычные улицы в terra incognita. Вам, моим будущим попутчикам, гарантирую: куда бы мы ни отправились – в сердце столицы или в её потайные уголки – вам будет интересно! Готовьтесь не просто слушать, а удивляться, смеяться и открывать Москву заново – вместе со мной.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
1
Ирина
Ирина
25 ноя 2025
Хорошо продуманный маршрут. Интересная экскурсия с погружением во времена Ивана Грозного, с фактами и размышлениями на тему быта москвичей того времени. Слушали и визуализировали облик московских улочек и Красной площади.
читать дальше

Во время экскурсии впервые обратили внимание на остатки Варварской башни. Узнали, что находится на Старопанском переулке. Где и как жил слон Ивана Грозного. Дополнительный материал усиливает "эффект присутствия". Благодарю Елену за экскурсию!

Хорошо продуманный маршрут. Интересная экскурсия с погружением во времена Ивана Грозного, с фактами и размышлениями наХорошо продуманный маршрут. Интересная экскурсия с погружением во времена Ивана Грозного, с фактами и размышлениями наХорошо продуманный маршрут. Интересная экскурсия с погружением во времена Ивана Грозного, с фактами и размышлениями наХорошо продуманный маршрут. Интересная экскурсия с погружением во времена Ивана Грозного, с фактами и размышлениями наХорошо продуманный маршрут. Интересная экскурсия с погружением во времена Ивана Грозного, с фактами и размышлениями на
С
Слава
24 ноя 2025
Очень приятная экскурсия
Н
Наталья
5 ноя 2025
27 октября посетили экскурсию. Включили воображение и под руководством Елены, нашего экскурсовода, отправились вдоль и за стены Китай города. Интересная и занимательная экскурсия, окунулись в атмосферу и быт 16 века.
читать дальше

Представили и зоосад под стенами Кремля, экзотических животных, шум и ярмарку Красной площади. Хорошо, что есть такие не совсем стандартные экскурсии, с более конкретными темами, которые дают пищу для осмысления и вызывают интерес к погружению в тематику и после экскурсии. Спасибо большое Елене!!

Н
Наталья
26 окт 2025
Настоящее погружение в эпоху! Елена — профессионал, которая оживила для нас историю. Все было отлично организовано: радиогиды, чёткий маршрут, позитивная атмосфера. Как будто побывала в другом измерении, не покидая Москвы. Очень рекомендую!
И
Ирина
26 окт 2025
Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.
Огромная благодарность экскурсоводу Елене. Теперь знаю на какие экскурсии пойду в будущие поездки в Москву.
Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.Очень интересная экскурсия переулками и улицами старинной Москвы. Много фактов и погружение в историю города времён Ивана Грозного.
Тарас
Тарас
22 окт 2025
Всем привет! Я хотел не просто посмотреть на достопримечательности в центре Москвы, а по-настоящему прочувствовать историю. И это удалось!
По местам Ивана Грозного — это просто подарок для тех, кто хочет
читать дальше

проникнуться и узнать что-то новое. Елена интересно рассказала о многом, с ней мы не просто ходили от одного места к другому, а как будто побывали в той эпохе, и всё стало немного понятнее.
Уезжаю с тёплым чувством. Но обязательно вернусь и схожу с Еленой еще раз на какую-то другую экскурсию.
Большое спасибо Вам!
Тарас.

Юлия
Юлия
22 окт 2025
Большое спасибо за чудесную экскурсию!!! Казалось бы, родной город должен быть изучен вдоль и поперек. Но сегодняшняя экскурсия с Еленой открыла мне Москву заново. Историческое путешествие вглубь веков. Это был
читать дальше

невероятно интересный и приятный променад! Профессионализм Елены восхищает: ее речь — образец индивидуального стиля и эрудиции, а способность оживить прошлое, заставить услышать гул торга на Красной площади и представить царского слона на Варварке — это талант. Удобные радиогиды и легкая атмосфера сделали погружение в XVI век комфортным и по-настоящему захватывающим. Очень интересно было рассматривать предложенные Еленой артефакты того времени. Для искушенного москвича такая прогулка — большое удовольствие!!!
Непременно пройду с Еленой и другими маршрутами!

Большое спасибо за чудесную экскурсию!!! Казалось бы, родной город должен быть изучен вдоль и поперек. НоБольшое спасибо за чудесную экскурсию!!! Казалось бы, родной город должен быть изучен вдоль и поперек. НоБольшое спасибо за чудесную экскурсию!!! Казалось бы, родной город должен быть изучен вдоль и поперек. Но
А
Анна
22 окт 2025
Ходили на эту экскурсию с друзьями — все в полном восторге. Атмосфера просто подлинная, несмотря на центр города. Чувствовался тот самый мрачный и загадочный дух эпохи Грозного. Отдельный респект Елене за харизму и умение удерживать внимание. Не скучно ни секунды! Однозначно 10/10.
Konstantin
Konstantin
22 окт 2025
Атмосферное погружение во времена Ивана Грозного. Узнали много нового и интересного, а главное смогли визуализировать внешний вид исторической Москвы.
Н
Наталья
20 окт 2025
Посетили с группой данную экскурсию, в надежде получить знания и эмоции, которые обещает экскурсовод. Увы,повествование было не связным, факты сухие и банальные, на уровне прочитанного из интернета. Констатация, что здесь
читать дальше

Китайгородская стена, а здесь Лобное место, или название церквей с минимальной информацией -не информативно для формата экскурсии, не интересно без историй и оживления мест. Возможно, такая подача рассчитана на гостей столицы, которые ещё ни разу не видели данные достопримечательности, и есть расчёт, что визуальная составляющая компенсирует недостаточное владение материалом. Для тех же, кто идёт к экскурсоводу как к проводнику в эпоху, ожидает новой информации - не рекомендую.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Мне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.

У каждого есть свои предпочтения и подходы к восприятию истории, у вашего читальского
читать дальше

клуба, который прочитала книгу «Князь Серебряный» - свои, с уважением к этому отношусь.

Маршрут экскурсии «Где жил слон царя: московские координаты Ивана Грозного» полностью выверен и обозначен на странице экскурсии.

Готова разработать для вас индивидуальную экскурсию, на основе книги, добавив архивных данных и ссылок на летописи и первоисточники что сделает прогулку более академичной и углубленной.

Спасибо за обратную связь.

Жанна
Жанна
14 окт 2025
Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.
Елена прекрасный рассказчик, который дополняет повествование визуальным рядом и вещицами из прошлого.
Очень понравились и новые открытия и возможность посмотреть на известные вещи совершенно с другого ракурса.
Теперь хочу посетить другие предложения гида.
Елена, спасибо!
Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.Эта экскурсия перенесла меня во времена Ивана Грозного не только при помощи знаний, но и с использованием чувств и эмоций.
Сергей
Сергей
7 окт 2025
Интересная экскурсия, всем рекомендую! Уже 2й раз иду с Еленой на прогулку, отличная подача информации, погружение в средневековье. Казалось бы что еще можно нового узнать о самом центре столицы - ан нет, много нового! Спасибо за увлекательную экскурсию.
Интересная экскурсия, всем рекомендую! Уже 2й раз иду с Еленой на прогулку, отличная подача информации, погружение
Кирилл
Кирилл
2 окт 2025
Прекрасный экскурсовод: интересная подача, прекрасная речь, глубокие знания предмета, о котором рассказывает. Интересный материал. На мой взгляд подойдёт и тем, кто бывал в Москве, и тем, кто в городе впервые.
Два часа пролетели незаметно и очень увлекательно!
Т
Татьяна
29 сен 2025
Прекрасная прогулка по старым улочкам Москвы с Еленой! Интересно, емко, познавательно! Удалось даже буквально прикоснуться к Москве начала 16 века! Рекомендую!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Бунин. Московские адреса
Прогуляйтесь по местам, где жил и творил Иван Бунин. Узнайте о его жизни и встречах с Толстым и Горьким, почувствуйте атмосферу старого Арбата
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 11:00
1 дек в 11:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной
Будем искать московские клады, играть в квиз и обсуждать предпринимательство 16 века
Начало: На Красной площади
1 дек в 10:30
2 дек в 10:30
от 6200 ₽ за человека
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и узнать о забавах русских царей
Начало: В районе метро «Партизанская»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве