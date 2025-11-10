Маршрут вдоль бывшей Китайгородской стены — средневекового крепостного сооружения, построенного в XVI веке для защиты города. Вы сможете погрузиться в атмосферу древней Москвы, прогулявшись по местам, где когда-то находилась крепость и средневековые башни.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииМаршрут, насыщенный памятниками истории и архитектуры Мы пройдем вдоль кольца центральных площадей, там, где в 16 веке была выстроена стена, и даже увидим настоящую сохранившуюся часть крепости и средневековую Птичью башню Вас ожидает:
- Храм, который стал первым в Москве историческим памятником во времена Дмитрия Донского * Дореволюционный Торговый дом Московского страхового общества, в котором сегодня находится Аппарат Президента РФ * Жилой дом кооператива «Военный строитель», в котором жили маршалы, летчики, дипломаты, Герои Советского Союза * Усадьба «несчастной любви» 18 века, в которой в 1812 году разместился наполеоновский маршал Э. Мортье * «поле», на котором в средневековье споры решали и суд вершили * Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом * Торговые дома и деловые конторы самых богатых и успешных предпринимателей конца 19 века, Русское географическое общество.
- Лубянская площадь и её сложная и многообразная история * Памятник первопечатнику Ивану Федорову * Памятник Кириллу и Мефодию, и рассказ для чего братья придумали славянский алфавит Вы полюбуетесь красивой архитектурой исторического центра и услышите рассказы о судьбах людей, которые жили здесь в разные времена. Разглядите торговые дома и деловые конторы самых богатых и успешных предпринимателей конца 19 века, пройдете вдоль домов московского купеческого общества.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Славянская площадь
- Памятник Кириллу и Мефодию
- Старая площадь
- Площадь Ильинские ворота
- Усадьба Разумовской
- Часовня в память о гренадерах
- Политехнический музей
- Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом
- Здания Московского купеческого общества
- Лубянская площадь
- Центральный Детский мир
- Фундамент церкви Троицы в Полях
- Третьяковский проезд
- Птичья башня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лубянский проезд, 25с2, на улице, у памятника Кириллу и Мефодию
Завершение: Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
