Памятник Кириллу и Мефодию – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Кириллу и Мефодию» в Москве, цены от 880 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Стендап экскурсия по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880 за человека
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Стендап экскурсия по Китай-городу
    Твердая четверка. Плюсы: настроение, содержание, аппаратура, организация. Минусы: на мой взгляд, стоит немного добавить информации об объектах. Но это субъективно. Гуляли с удовольствием, играли с удовольствием. Паше спасибо и за бразильский бар
  • В
    Василиса
    20 мая 2024
    Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
    Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
  • А
    Артём
    17 марта 2024
    Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
    Экскурсия нам понравилась. Алла очень приятно подает информацию. Комфортно и интересно. 2 часа пролетели. Я рекомендую!
  • М
    Мария
    21 сентября 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    Экскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.
  • М
    Моисеенко
    29 августа 2023
    Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
    Огромное спасибо, Анастасии, экскурсия была познавательной,интересной. Очень добродушная,внимательная, экскурсовод высшего класса. Будем в следующий раз в Москве обязательно обратимся к Анастасии
  • Л
    Лариса
    28 августа 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    В Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел
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    нас по знаковым местам Москвы, во время прогулки делал много фотографий. Фотографии очень высокого качества, получили их вечером того же дня. Всё быстр и чётко. Огромное спасибо, Сергей! Это великолепная память о поездке!

  • Е
    Екатерина
    11 августа 2023
    Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
    Экскурсия замечательная! Изначально я ошибочно выбрала не тот маршрут, но экскурсовод Анастасия быстро сориентировалась и сориентировала нас) чтобы было очень
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    верным решением) увидели места сьемок фильма «Брат 2», дом где гостил Чайковский, Дом Саввы Морозова. Впечатлили «ночлежки», истории Пречистинского монастыря! Спасибо огромное Анастасии! Очень эрудированная девушка и отличный профессионал! С удовольствием посетим еще экскурсии!

  • Ж
    Жанна
    15 июня 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    Большое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила
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    в дружеской атмосфере. Мне понравились интересные истории, связанные с достопримечательностями центра Москвы, много нового узнала. На память остались качественные фотографии, которые были готовы в этот же день! Очень приятно!

  • Е
    Елизавета
    31 мая 2023
    Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
    Экскурсия с Анастасией очень понравилась. Очень эрудированная девушка. Ей самой это очень интересно и она рада поделиться всеми знаниями с нами. В некоторых вопросах заразила своей увлеченностью. После экскурсии захотелось почитать и изучить подробнее некоторые моменты нашей истории.
  • И
    Ирина
    16 апреля 2023
    Китайгородские сказки - интерактивный квест
    Нам очень понравилась эта экскурсия! Девушка-экскурсовод интересно всё рассказывала. 👍 Дети много узнали про Москву, с удовольствием служали, отвечали на вопросы, искали записки. Мы остались довольны этой экскурсией. 😊😍 Спасибо! 👏

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Кириллу и Мефодию»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Памятник Кириллу и Мефодию" можно забронировать 4 экскурсии от 880 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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