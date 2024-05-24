1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880₽ за человека
Квест
2 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 мая 2024Твердая четверка. Плюсы: настроение, содержание, аппаратура, организация. Минусы: на мой взгляд, стоит немного добавить информации об объектах. Но это субъективно. Гуляли с удовольствием, играли с удовольствием. Паше спасибо и за бразильский бар
- ВВасилиса20 мая 2024Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
- ААртём17 марта 2024Экскурсия нам понравилась. Алла очень приятно подает информацию. Комфортно и интересно. 2 часа пролетели. Я рекомендую!
- ММария21 сентября 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыЭкскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.
- ММоисеенко29 августа 2023Огромное спасибо, Анастасии, экскурсия была познавательной,интересной. Очень добродушная,внимательная, экскурсовод высшего класса. Будем в следующий раз в Москве обязательно обратимся к Анастасии
- ЛЛариса28 августа 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыВ Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел
- ЕЕкатерина11 августа 2023Экскурсия замечательная! Изначально я ошибочно выбрала не тот маршрут, но экскурсовод Анастасия быстро сориентировалась и сориентировала нас) чтобы было очень
- ЖЖанна15 июня 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыБольшое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила
- ЕЕлизавета31 мая 2023Экскурсия с Анастасией очень понравилась. Очень эрудированная девушка. Ей самой это очень интересно и она рада поделиться всеми знаниями с нами. В некоторых вопросах заразила своей увлеченностью. После экскурсии захотелось почитать и изучить подробнее некоторые моменты нашей истории.
- ИИрина16 апреля 2023Нам очень понравилась эта экскурсия! Девушка-экскурсовод интересно всё рассказывала. 👍 Дети много узнали про Москву, с удовольствием служали, отвечали на вопросы, искали записки. Мы остались довольны этой экскурсией. 😊😍 Спасибо! 👏
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Кириллу и Мефодию»
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