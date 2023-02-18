Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду

Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы

5
1 отзыв
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Часто, гуляя по историческим местам нашей столицы, мы не обращаем внимания на любопытные детали и не слышим, что нам говорят старинные памятники и здания.

А им, уж поверьте, есть что рассказать! Я выступлю медиатором и передам вам все те истории, которые таят в себе стены Кремля.

А также поделюсь фактами из жизни моих предков (мой прадед работал в кабинете Калинина на Моховой, а прабабушка — в гостинице «Москва») и других москвичей.
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Ближайшие даты:
18
мар
25
мар
8
апр
15
апр
22
апр
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кремль — портал в прошлое

◽️ Мы начнем экскурсию с Сапожковой площади, рядом с Александровским садом, расположенным вдоль западной стены Кремля. Осмотрим Кутафью и Троицкую башни, я расскажу об их строительстве и особенностях.
◽️ Затем отправимся к Манежу, изучим Моховую улицу и её здания — Думу, гостиницу «Москва» (в ней работала моя прабабушка, и у меня с ней связаны особые истории), корпус МГУ и храм мученицы Татианы при нём.
◽️ Спустимся в Александровский сад, чтобы осмотреть его достопримечательности — Итальянский грот, памятник патриарху Гермогену, Вечный огонь.
◽️ Дойдём до памятника Жукову, полюбуемся Воскресенскими воротами — вы узнаете про их трагический путь; а также постоим на нулевом километре.
◽️ Наконец-то Красная площадь, обрамлённая Историческим музеем, ГУМом, храмом Василия Блаженного и, конечно же, стеной Кремля. Я поделюсь интересными фактами из истории всех этих строений и самой площади. В заключение расскажу об истории ГУМа, который можно назвать московским храмом торговли.

На экскурсии вы узнаете

  • Что скрывается за стенами Кремля
  • Как Романовский обелиск пережил советское время
  • Где можно загадать желание, чтобы оно сбылось
  • Что было на Красной площади до того, как она появилась
  • Сколько поколений будет ходить по брусчатке Красной площади
  • Кого называли «гуманистами» в советской Москве

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей
  • Продолжительность — 1,5–2 часа в зависимости от погодных условий
  • Я могу провести эту экскурсию также на английском, французском и испанском языках. Если вы заказываете экскурсию для иностранной группы — сообщите мне об этом заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
18 фев 2023
Сегодня были на экскурсии «Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду» гида Надежды. Удовольствие слушать экскурсовода, который любит и знает Москву. Кремль — сердце Москвы, если вы будете знакомиться с Москвой вместе с экскурсоводом, который увлечен историей города, то сможете не только коснуться истории основания Москвы, но и увлечься историей России!

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