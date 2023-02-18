◽️ Мы начнем экскурсию с Сапожковой площади, рядом с Александровским садом, расположенным вдоль западной стены Кремля. Осмотрим Кутафью и Троицкую башни, я расскажу об их строительстве и особенностях.
◽️ Затем отправимся к Манежу, изучим Моховую улицу и её здания — Думу, гостиницу «Москва» (в ней работала моя прабабушка, и у меня с ней связаны особые истории), корпус МГУ и храм мученицы Татианы при нём.
◽️ Спустимся в Александровский сад, чтобы осмотреть его достопримечательности — Итальянский грот, памятник патриарху Гермогену, Вечный огонь.
◽️ Дойдём до памятника Жукову, полюбуемся Воскресенскими воротами — вы узнаете про их трагический путь; а также постоим на нулевом километре.
◽️ Наконец-то Красная площадь, обрамлённая Историческим музеем, ГУМом, храмом Василия Блаженного и, конечно же, стеной Кремля. Я поделюсь интересными фактами из истории всех этих строений и самой площади. В заключение расскажу об истории ГУМа, который можно назвать московским храмом торговли.