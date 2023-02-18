Часто, гуляя по историческим местам нашей столицы, мы не обращаем внимания на любопытные детали и не слышим, что нам говорят старинные памятники и здания. А им, уж поверьте, есть что рассказать! Я выступлю медиатором и передам вам все те истории, которые таят в себе стены Кремля. А также поделюсь фактами из жизни моих предков (мой прадед работал в кабинете Калинина на Моховой, а прабабушка — в гостинице «Москва») и других москвичей.

Описание

Что вас ожидает

Кремль — портал в прошлое

◽️ Мы начнем экскурсию с Сапожковой площади, рядом с Александровским садом, расположенным вдоль западной стены Кремля. Осмотрим Кутафью и Троицкую башни, я расскажу об их строительстве и особенностях.

◽️ Затем отправимся к Манежу, изучим Моховую улицу и её здания — Думу, гостиницу «Москва» (в ней работала моя прабабушка, и у меня с ней связаны особые истории), корпус МГУ и храм мученицы Татианы при нём.

◽️ Спустимся в Александровский сад, чтобы осмотреть его достопримечательности — Итальянский грот, памятник патриарху Гермогену, Вечный огонь.

◽️ Дойдём до памятника Жукову, полюбуемся Воскресенскими воротами — вы узнаете про их трагический путь; а также постоим на нулевом километре.

◽️ Наконец-то Красная площадь, обрамлённая Историческим музеем, ГУМом, храмом Василия Блаженного и, конечно же, стеной Кремля. Я поделюсь интересными фактами из истории всех этих строений и самой площади. В заключение расскажу об истории ГУМа, который можно назвать московским храмом торговли.

На экскурсии вы узнаете

Что скрывается за стенами Кремля

Как Романовский обелиск пережил советское время

Где можно загадать желание, чтобы оно сбылось

Что было на Красной площади до того, как она появилась

Сколько поколений будет ходить по брусчатке Красной площади

Кого называли «гуманистами» в советской Москве

Организационные детали