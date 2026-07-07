Часто, гуляя по историческим местам нашей столицы, мы не обращаем внимания на любопытные детали и не слышим, что нам говорят старинные памятники и здания.
А им, уж поверьте, есть что рассказать!
А им, уж поверьте, есть что рассказать!
Описание экскурсии
Кремль — портал в прошлое
- Мы начнём экскурсию с Сапожковой площади, рядом с Александровским садом, расположенным вдоль западной стены Кремля. Осмотрим Кутафью и Троицкую башни. Раскроем загадки этих необычных названий
- Спустимся в Александровский сад и осмотрим его достопримечательности: памятник патриарху Гермогену, Романовский обелиск, Итальянский грот, Вечный огонь. За несколько минут мы проживём несколько веков истории России
- Выйдем на Манежную площадь и раскроем её секреты. Здесь истории моих предков интересно сочетаются с легендами советской эпохи: гостиница «Москва», вид на Тверскую, памятник Жукову
- Дойдём до Воскресенских ворот — вы узнаете про их трагический путь, а также загадаете желание на нулевом километре
- Наконец-то Красная площадь, обрамлённая Историческим музеем, ГУМом, храмом Василия Блаженного и, конечно же, стеной Кремля. Я поделюсь интересными фактами из истории всех этих строений и самой площади. В заключение расскажу об истории ГУМа, который можно назвать московским храмом торговли
На экскурсии вы узнаете
- Какие секреты хранят в себе стены и башни Кремля
- Как Романовский обелиск пережил советское время
- Как правильно загадать желание на нулевом километре, чтобы оно сбылось
- Что было на Красной площади до того, как она появилась
- Сколько поколений будет ходить по брусчатке Красной площади
- Кого называли «гуманистами» в советской Москве
Вы не только узнаете интересные факты и увидите исторические памятники, но и своими собственными прикоснётесь к прошлому — а именно к старинным предметам. Ощутите его аромат и вкус.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей
- Продолжительность — 1,5–2 часа в зависимости от погодных условий
- Экскурсия может быть проведена для большего количества человек
- Я могу провести эту экскурсию также на английском, французском и испанском языках. Если вы заказываете экскурсию для иностранной группы — сообщите мне об этом заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1131 туриста
Здравствуйте! Я дипломированный экскурсовод с аккредитацией, а также переводчик. Люблю Москву, потому что это город моих предков, это столица нашей страны и просто необыкновенный город. Мне всегда было интересно узнать,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Потрясающие эмоции после экскурсии с Надеждой! Во-первых, хочется отметить профессиональный подход, советы, учет наших пожеланий во время экскурсии, очень грамотная речь, просто одно удовольствие слушать и наслаждаться. Экскурсия была шикарно
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Т
Экскурсовод Надежда провела интересную и очень познавательную экскурсию. Было интересно и детям и взрослым. Во время экскурсии дети были максимально вовлечены в обсуждение исторических фактов путем проведения игры Надеждой. По результатам всем были выданы вкусные призы.
В ходе экскурсии были доказательно развеяны мифы и узнали много интересного. Жаль, что 1,5 часа пролетели как одно мгновение.
В ходе экскурсии были доказательно развеяны мифы и узнали много интересного. Жаль, что 1,5 часа пролетели как одно мгновение.
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Е
Экскурсовод Надежда в общении очень вежливая и приятная. Экскурсию заказали для ребят-подростков 15-16 лет (чтобы с толком погуляли по Москве на каникулах). Экскурсовода предупредила, что ребята отказались от сопровождающих взрослых.
Надежда
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте! Спасибо большое за отзыв. Я очень рада, что ребятам понравилась моя экскурсия. У меня тоже осталось хорошее впечатление от ребят. Они умные, вежливые и много знают. Желаю Вам и ребятам больших успехов.
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И
Огромное спасибо Надежде за проведенную экскурсию для 7 класса. Несмотря на то, что мальчишки отвлекались, они все равно остались под впечатлением от неё и запомнили, что им говорили. На вопрос: как тебе экскурсия, был один ответ - круто!
Советую совместить ее экскурсию с посещением музеев рядом, как это сделали мы.
Огромное спасибо за все.
Советую совместить ее экскурсию с посещением музеев рядом, как это сделали мы.
Огромное спасибо за все.
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Н
Детям очень понравилась прогулка, а взрослые узнали интересные факты)
Надежда
Ответ организатора:
Нина, здравствуйте! Спасибо большое Вам за добрый отзыв. Мне тоже было очень приятно провести экскурсию для Ваших ребят. Они умные и любознательные.
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Познавательно, насыщенно, небанально. Остались довольны проведенным временем и прогулкой. Однозначно рекомендую!
Надежда
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте!
Спасибо Вам большое за добрый отзыв. Мне тоже было очень приятно провести для Вас и Вашей мамы экскурсию.
Спасибо Вам большое за добрый отзыв. Мне тоже было очень приятно провести для Вас и Вашей мамы экскурсию.
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