Потрясающие эмоции после экскурсии с Надеждой! Во-первых, хочется отметить профессиональный подход, советы, учет наших пожеланий во время экскурсии, очень грамотная речь, просто одно удовольствие слушать и наслаждаться. Экскурсия была шикарно

проведена на английском языке, с элементами перфоманса, так что даже местным было очень интересно и познавательно, хотя посещали эти места неоднократно. Гости столицы остались под впечатлением! Супер-экскурсовод Надежда, огромное спасибо за организацию, время пролетело незаметно, а также у Надежды есть свои «фишечки», не буду спойлерить, но вау-эффект был достигнут! Всем настоятельно рекомендую!!!

Экскурсовод Надежда провела интересную и очень познавательную экскурсию. Было интересно и детям и взрослым. Во время экскурсии дети были максимально вовлечены в обсуждение исторических фактов путем проведения игры Надеждой. По результатам всем были выданы вкусные призы. В ходе экскурсии были доказательно развеяны мифы и узнали много интересного. Жаль, что 1,5 часа пролетели как одно мгновение.

Екатерина, здравствуйте! Спасибо большое за отзыв. Я очень рада, что ребятам понравилась моя экскурсия. У меня тоже осталось хорошее впечатление от ребят. Они умные, вежливые и много знают. Желаю Вам и ребятам больших успехов.

Экскурсовод Надежда в общении очень вежливая и приятная. Экскурсию заказали для ребят-подростков 15-16 лет (чтобы с толком погуляли по Москве на каникулах). Экскурсовода предупредила, что ребята отказались от сопровождающих взрослых.

В итоге всем экскурсия очень понравилась: ребята сказали, что все было интересно, маршрут был интересный, факты были интересные, они задавали вопросы и получали ответы, экскурсовод понравился. Хотя ребята в общем приличные, но они все равно подростки разгильдяйского возраста, поэтому их отзывы говорят о том, что экскурсовод и экскурсия действительно отличные. Все участники рекомендовали эту экскурсию к посещению.

И Ирина

Огромное спасибо Надежде за проведенную экскурсию для 7 класса. Несмотря на то, что мальчишки отвлекались, они все равно остались под впечатлением от неё и запомнили, что им говорили. На вопрос: как тебе экскурсия, был один ответ - круто!

Советую совместить ее экскурсию с посещением музеев рядом, как это сделали мы.

Огромное спасибо за все.