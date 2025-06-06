Групповая
до 16 чел.
Интерактивная экскурсия в Москве
Погрузитесь в уникальный мир тишины и откройте для себя новые способы общения без слов в музее «В Тишине». Это незабываемый опыт
Начало: У метро Добрынинская
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Автомобильная экскурсия по Москве
Отправляйтесь в путешествие по Москве с двумя гидами. Узнайте историю столицы, посетите знаковые места и получите уникальные впечатления
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое Москвы
Погрузитесь в историю Отечественной войны 1812 года, изучая уникальные экспонаты и впечатляющую панораму, подходящую для взрослых и детей
Начало: У входа в музей
16 сен в 10:30
17 сен в 10:30
6680 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия «Сокровища трёх всадников» (9+)
Найти клад и прикоснуться к предметам из средневековой Москвы
Начало: У метро «Лубянка»
Завтра в 17:00
14 сен в 11:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 июня 2025Экскурсия, была очень интересной, экскурсоводы учли все наши пожелания, учитывая, что возраст нашей группы был 14, 58 и 78 лет
- ЭЭльвира14 апреля 2025Очень познавательная, интересная и эмоционально наполненная экскурсия. Ребята любят и хорошо знают историю Москвы. Большой плюс, что 2 гида, которые
- ККарина12 апреля 2024На днях побывала в Москве и заказала экскурсию. У меня гидами были Оля и Вика-отличные экскурсоводы, одно удовольствие было слушать
- ННелли19 февраля 2024Заказывала экскурсию в подарок подруге, с её слов всё прошло великолепно: Виктория прекрасный грамотный гид и составила интересную программу, а наличие автомобиля обеспечило необходимый комфорт. Большое спасибо организаторам!
