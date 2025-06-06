Мои заказы

Политехнический музей – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Политехнический музей» в Москве, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Интерактивная экскурсия в Москве по музею «В Тишине»
1 час
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Интерактивная экскурсия в Москве
Погрузитесь в уникальный мир тишины и откройте для себя новые способы общения без слов в музее «В Тишине». Это незабываемый опыт
Начало: У метро Добрынинская
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
На машине
На микроавтобусе
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Автомобильная экскурсия по Москве
Отправляйтесь в путешествие по Москве с двумя гидами. Узнайте историю столицы, посетите знаковые места и получите уникальные впечатления
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
Пешая
1.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое Москвы
Погрузитесь в историю Отечественной войны 1812 года, изучая уникальные экспонаты и впечатляющую панораму, подходящую для взрослых и детей
Начало: У входа в музей
16 сен в 10:30
17 сен в 10:30
6680 ₽ за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Сокровища трёх всадников» (9+)
Пешая
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия «Сокровища трёх всадников» (9+)
Найти клад и прикоснуться к предметам из средневековой Москвы
Начало: У метро «Лубянка»
Завтра в 17:00
14 сен в 11:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2025
    Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
    Экскурсия, была очень интересной, экскурсоводы учли все наши пожелания, учитывая, что возраст нашей группы был 14, 58 и 78 лет
    читать дальше

    это было не просто. Оба экскурсовода с любовью рассказали нам о своем городе, не перегружая датами исторических событий. Комфортный автомобиль и немного пеших прогулок. Спасибо!

  • Э
    Эльвира
    14 апреля 2025
    Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
    Очень познавательная, интересная и эмоционально наполненная экскурсия. Ребята любят и хорошо знают историю Москвы. Большой плюс, что 2 гида, которые
    читать дальше

    дополняют друг друга. Прекрасная атмосфера и легкая подача информации. Мне очень понравилось, что я получила многого рекомендаций и практичных советов, что посмотреть самостоятельно. Браво! Обязательно еще раз буду заказывать такую экскурсию и советую всем.

  • К
    Карина
    12 апреля 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
    На днях побывала в Москве и заказала экскурсию. У меня гидами были Оля и Вика-отличные экскурсоводы, одно удовольствие было слушать
    читать дальше

    их, все было на высоте, порекомендовали куда сходить, что посетить, учли все мои пожелания. Долго еще буду вспоминать эту поездку, а особенно экскурсию. Девочки-просто умницы, всегда буду вспоминать вас с улыбкой на лице

  • Н
    Нелли
    19 февраля 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
    Заказывала экскурсию в подарок подруге, с её слов всё прошло великолепно: Виктория прекрасный грамотный гид и составила интересную программу, а наличие автомобиля обеспечило необходимый комфорт. Большое спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Политехнический музей»

