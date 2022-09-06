Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Увлекательная прогулка по территории Кремля
Путешествие сквозь века начнется с первого каменного моста Москвы, на котором ребятам предстоит отыскать древний булыжник — исполнитель желаний. Рядом, у башни-великана, они выяснят, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.
Пройдя за могучие стены, подойдем к зданию Арсенала, разберемся, что за пушки лежат здесь и чем они отличаются от бомбарды. Дети увидят знаменитую Царь-пушку и найдут на ней изображение настоящего царя.
Кто изображён на Царь-колоколе, почему он так и не зазвонил, а также почему колокольня названа «Иван Великий» — это следующие загадки, которые нам предстоит разгадать.
На Соборной площади мы посетим древние храмы — Архангельский, Благовещенский, Ризоположения и Успенский. Я научу вас узнавать названия церквей по иконному ряду и покажу сокровища в подклете. Раскрою, почему русская монета называется «копейка», что такое «сыто» и многое другое.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет, но она будет интересна и взрослым
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль (в том числе для гида). С посещением храмов: взрослый — 700 руб., детский — 500 руб.; без посещения храмов: 250 руб. с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела 207 экскурсий для 347 туристов
Я понимаю, что встреча с Москвой волнительна, как первое свидание, которое запоминается на всю жизнь. Мне искренне хочется, чтобы эта встреча прошла удачно, и поэтому я создаю по-настоящему персонализированные экскурсии на любой вкус. Я подарю вам Москву — город, в который влюбляются с первого взгляда — и покажу ее с разных ракурсов, ведь наша столица очень многогранна. Старинная и современная, нежная и величавая — всегда разная и все же узнаваемая Москва приглашает вас на свидание!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталия
6 сен 2022
Мы были на встрече у Елены с 7 летней дочкой. Елена - прекрасно и доступно излагала материал, дочке было интересно. Формулировала вопросы, закрепляла материал, чтобы заинтересовать максимально ребенка. С разрешения родителей - угощала сладостями за каждый правильный ответ)) Имя Петра 1 - дочь выучила на 100 процентов. Мы довольны и рекомендуем Елену! спасибо ей
Сергей
4 сен 2022
Экскурсия прошла на отлично! Первокласник и дедушка с бабушкой очень довольны! Елена историк профи. Доступно подает непростую и многоплановую информацию. Очень рекомендую для экскурсий с детьми!