Они увидят мощные стены и башни, Царь-пушку и Царь-колокол, узнают, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.
На Соборной площади дети посетят древние храмы
6 причин купить эту экскурсию
- 👶 Идеально для детей от 7 лет
- 🏰 Увлекательное путешествие по Кремлю
- 🔍 Загадки и тайны древних сооружений
- 🕍 Посещение древних соборов
- 🎨 Образовательный и развлекательный формат
- 🌟 Возможность загадать желание на каменном мосту
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Царь-пушка
- Царь-колокол
- Архангельский собор
- Благовещенский собор
- Собор Ризоположения
- Успенский собор
- Кремлевские стены и башни
- Здание Арсенала
Описание экскурсии
Увлекательная прогулка по территории Кремля
Путешествие сквозь века начнется с первого каменного моста Москвы, на котором ребятам предстоит отыскать древний булыжник — исполнитель желаний. Рядом, у башни-великана, они выяснят, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.
Пройдя за могучие стены, подойдем к зданию Арсенала, разберемся, что за пушки лежат здесь и чем они отличаются от бомбарды. Дети увидят знаменитую Царь-пушку и найдут на ней изображение настоящего царя.
Кто изображён на Царь-колоколе, почему он так и не зазвонил, а также почему колокольня названа «Иван Великий» — это следующие загадки, которые нам предстоит разгадать.
На Соборной площади мы увидим древние храмы — Архангельский, Благовещенский, Ризоположения и Успенский. Я научу вас узнавать названия церквей по иконному ряду и покажу сокровища в подклете. Раскрою, почему русская монета называется «копейка», что такое «сыто» и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет, но она будет интересна и взрослым
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль (в том числе для гида). С посещением храмов: взрослый — 1100 ₽, детский — 600 ₽; без посещения храмов: 600 ₽ с чел. Билеты приобретаются в порядке живой очереди. Посещение храмов — самостоятельно, без гида
- Экскурсия проводится максимум для 3 человек
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
ну и конечно ни в каких очередях мы с ней не стояли, что стало приятным бонусом
Один экскурсовод каким-то непостижимым образом удерживал внимание 10-летки (внимание, зал!) почти два часа.
Два. Часа.
Я не знаю, что это было: гипноз, нейролингвистическое программирование,