Лучшие месяцы для детской экскурсии по территории Кремля - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулкой по Кремлю, исследовать его достопримечательности и загадочные места в комфортных условиях.

Экскурсия по Кремлю станет незабываемым приключением для детей.Они увидят мощные стены и башни, Царь-пушку и Царь-колокол, узнают, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.На Соборной площади дети посетят древние храмы

и узнают много интересного о русской истории и культуре. Путешествие начнется с первого каменного моста Москвы, где можно загадать желание. Дети найдут изображение царя на Царь-пушке и узнают, почему Царь-колокол никогда не звонил. Эта экскурсия будет интересна и взрослым, так как она раскрывает множество исторических тайн и легенд

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Увлекательная прогулка по территории Кремля

Путешествие сквозь века начнется с первого каменного моста Москвы, на котором ребятам предстоит отыскать древний булыжник — исполнитель желаний. Рядом, у башни-великана, они выяснят, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.

Пройдя за могучие стены, подойдем к зданию Арсенала, разберемся, что за пушки лежат здесь и чем они отличаются от бомбарды. Дети увидят знаменитую Царь-пушку и найдут на ней изображение настоящего царя.

Кто изображён на Царь-колоколе, почему он так и не зазвонил, а также почему колокольня названа «Иван Великий» — это следующие загадки, которые нам предстоит разгадать.

На Соборной площади мы увидим древние храмы — Архангельский, Благовещенский, Ризоположения и Успенский. Я научу вас узнавать названия церквей по иконному ряду и покажу сокровища в подклете. Раскрою, почему русская монета называется «копейка», что такое «сыто» и многое другое.

Организационные детали