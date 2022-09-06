Детская экскурсия по территории Кремля

Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости

5
2 отзыва
С радостью возьму на себя миссию познакомить ваших детей с главной достопримечательностью Москвы.

Мы рассмотрим мощные стены и башни Кремля, Царь-пушку и Царь-колокол, зайдем в соборы и даже отыщем кусочки сусального золота в секретном месте. Загадаем желания на каменном мосту и раскроем смысл древних слов и выражений. Будет легко и нескучно всем!
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка по территории Кремля

Путешествие сквозь века начнется с первого каменного моста Москвы, на котором ребятам предстоит отыскать древний булыжник — исполнитель желаний. Рядом, у башни-великана, они выяснят, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.

Пройдя за могучие стены, подойдем к зданию Арсенала, разберемся, что за пушки лежат здесь и чем они отличаются от бомбарды. Дети увидят знаменитую Царь-пушку и найдут на ней изображение настоящего царя.

Кто изображён на Царь-колоколе, почему он так и не зазвонил, а также почему колокольня названа «Иван Великий» — это следующие загадки, которые нам предстоит разгадать.

На Соборной площади мы посетим древние храмы — Архангельский, Благовещенский, Ризоположения и Успенский. Я научу вас узнавать названия церквей по иконному ряду и покажу сокровища в подклете. Раскрою, почему русская монета называется «копейка», что такое «сыто» и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет, но она будет интересна и взрослым
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль (в том числе для гида). С посещением храмов: взрослый — 700 руб., детский — 500 руб.; без посещения храмов: 250 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Н
6 сен 2022
Мы были на встрече у Елены с 7 летней дочкой. Елена - прекрасно и доступно излагала материал, дочке было интересно. Формулировала вопросы, закрепляла материал, чтобы заинтересовать максимально ребенка. С разрешения родителей - угощала сладостями за каждый правильный ответ)) Имя Петра 1 - дочь выучила на 100 процентов. Мы довольны и рекомендуем Елену!
спасибо ей
Сергей
4 сен 2022
Экскурсия прошла на отлично! Первокласник и дедушка с бабушкой очень довольны! Елена историк профи. Доступно подает непростую и многоплановую информацию. Очень рекомендую для экскурсий с детьми!

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