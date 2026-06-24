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Детская экскурсия по территории Кремля

Уникальная экскурсия по Кремлю для всей семьи. Откройте тайны древних стен и узнайте истории о знаменитых артефактах
Экскурсия по Кремлю станет незабываемым приключением для детей.

Они увидят мощные стены и башни, Царь-пушку и Царь-колокол, узнают, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.

На Соборной площади дети посетят древние храмы
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и узнают много интересного о русской истории и культуре. Путешествие начнется с первого каменного моста Москвы, где можно загадать желание. Дети найдут изображение царя на Царь-пушке и узнают, почему Царь-колокол никогда не звонил.

Эта экскурсия будет интересна и взрослым, так как она раскрывает множество исторических тайн и легенд

4.9
103 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 👶 Идеально для детей от 7 лет
  • 🏰 Увлекательное путешествие по Кремлю
  • 🔍 Загадки и тайны древних сооружений
  • 🕍 Посещение древних соборов
  • 🎨 Образовательный и развлекательный формат
  • 🌟 Возможность загадать желание на каменном мосту

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для детской экскурсии по территории Кремля - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулкой по Кремлю, исследовать его достопримечательности и загадочные места в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля
Детская экскурсия по территории Кремля

Что можно увидеть

  • Царь-пушка
  • Царь-колокол
  • Архангельский собор
  • Благовещенский собор
  • Собор Ризоположения
  • Успенский собор
  • Кремлевские стены и башни
  • Здание Арсенала

Описание экскурсии

Увлекательная прогулка по территории Кремля

Путешествие сквозь века начнется с первого каменного моста Москвы, на котором ребятам предстоит отыскать древний булыжник — исполнитель желаний. Рядом, у башни-великана, они выяснят, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.

Пройдя за могучие стены, подойдем к зданию Арсенала, разберемся, что за пушки лежат здесь и чем они отличаются от бомбарды. Дети увидят знаменитую Царь-пушку и найдут на ней изображение настоящего царя.

Кто изображён на Царь-колоколе, почему он так и не зазвонил, а также почему колокольня названа «Иван Великий» — это следующие загадки, которые нам предстоит разгадать.

На Соборной площади мы увидим древние храмы — Архангельский, Благовещенский, Ризоположения и Успенский. Я научу вас узнавать названия церквей по иконному ряду и покажу сокровища в подклете. Раскрою, почему русская монета называется «копейка», что такое «сыто» и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет, но она будет интересна и взрослым
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль (в том числе для гида). С посещением храмов: взрослый — 1100 ₽, детский — 600 ₽; без посещения храмов: 600 ₽ с чел. Билеты приобретаются в порядке живой очереди. Посещение храмов — самостоятельно, без гида
  • Экскурсия проводится максимум для 3 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5869 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
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в который влюбляются с первого взгляда, и покажем её с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна. Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русском и английском языках. Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а её особой страстью является балет; проводит экскурсии на русском и английском языках. Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актёром, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли! Элина — гид, переводчик, экскурсовод, 10 лет в профессии. Финалист конкурса «Московские мастера-2023». Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия». Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на «Детском радио», прогулки в Кремле, квесты в Третьяковке и Музее космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому! А ещё частью нашей команды стала Кира. За 13 лет работы она поняла, что её истинная страсть лежит в общении с детьми. Благодаря уникальному опыту с путешественниками из разных стран и разных возрастов она сумела найти своё призвание в создании незабываемых экскурсий для детей. Как мама юного москвоведа, Кира легко находит взаимопонимание со школьниками и их родителями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
2
3
3
2
1
Е
чудесная прогулка случилась у нас с Еленой 🙏 она очень приятный собеседник, энергия чувствуется сразу. я была с сыном 9 лет, он невероятный егоза🤯, она справилась с ним в 2 счета, всегда держала его внимание 👌 время пролетело быстро

ну и конечно ни в каких очередях мы с ней не стояли, что стало приятным бонусом
чудесная прогулка случилась у нас с Еленой 🙏 она очень приятный собеседник, энергия чувствуется сразу. я
чудесная прогулка случилась у нас с Еленой 🙏 она очень приятный собеседник, энергия чувствуется сразу. я
чудесная прогулка случилась у нас с Еленой 🙏 она очень приятный собеседник, энергия чувствуется сразу. я
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И
Удивительная прогулка с насыщенной информацией, интересно детям. Спасибо Елена))
Удивительная прогулка с насыщенной информацией, интересно детям. Спасибо Елена))
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Татьяна
А точнее — против закона сохранения внимания у детей.

Один экскурсовод каким-то непостижимым образом удерживал внимание 10-летки (внимание, зал!) почти два часа.
Два. Часа.

Я не знаю, что это было: гипноз, нейролингвистическое программирование,
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щепотка магии или щедрая взятка от космических сил. Но факт остаётся фактом — ни один ребёнок не был потерян, не ушёл в астрал и даже не спросил, когда уже будет мороженое.

Апофеоз: мой Андрей (который дома иногда забывает, где оставил телефон через 5 минут после того, как держал его в руках) запомнил исторические факты. О Кремле. И рассказывал их потом за ужином! Добровольно!

Вывод: профессионалы в любой сфере творят чудеса.
Хирурги, учителя, музыканты, экскурсоводы — это всё люди, которые по субботам тайно пьют эликсир вечной концентрации и подписывают договор с музами.

Спасибо, что напомнили:
🔹 скучной бывает только подача, 🔹 интересным — любой предмет, 🔹 а волшебник — это просто тот, кто очень любит своё дело.

А точнее — против закона сохранения внимания у детей.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо Татьяна за прекрасные слова❤️
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И
Дата посещения: 18 мар 2026
Искала экскурсию по территории Кремля, попалась эта. Почитала программу и отзывы, все было на 5. В итоге сплошное разочарование. Видимо нам есть с чем сравнить. Ожидали больше исторической информации и более активного рассказа. Экскурсия содержала некоторые позновательные и интересные моменты, но этих денег не стоит 100%
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Л
отличная экскурсия, проходит легко и непринужденно. интересно и детям и взрослым.
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Нина
Прекрасная экскурсия!!! Елена - отличный рассказчик!!! Багаж знаний, по-моему, неисчерпаем))), отличное взаимодействие с подростком - постоянная вовлеченность его в диалог- и экскурсия пролетела на одном дыхании!!! Спасибо огромное!!! Было очень интересно и мне, и сыну!!!! И да, спойлер: золото реально нашли))))
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо Нина за прекрасный отзыв 🌷
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