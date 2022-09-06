С радостью возьму на себя миссию познакомить ваших детей с главной достопримечательностью Москвы. Мы рассмотрим мощные стены и башни Кремля, Царь-пушку и Царь-колокол, зайдем в соборы и даже отыщем кусочки сусального золота в секретном месте. Загадаем желания на каменном мосту и раскроем смысл древних слов и выражений. Будет легко и нескучно всем!

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Описание

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка по территории Кремля

Путешествие сквозь века начнется с первого каменного моста Москвы, на котором ребятам предстоит отыскать древний булыжник — исполнитель желаний. Рядом, у башни-великана, они выяснят, почему двери крепости маленькие, а ворота большие.

Пройдя за могучие стены, подойдем к зданию Арсенала, разберемся, что за пушки лежат здесь и чем они отличаются от бомбарды. Дети увидят знаменитую Царь-пушку и найдут на ней изображение настоящего царя.

Кто изображён на Царь-колоколе, почему он так и не зазвонил, а также почему колокольня названа «Иван Великий» — это следующие загадки, которые нам предстоит разгадать.

На Соборной площади мы посетим древние храмы — Архангельский, Благовещенский, Ризоположения и Успенский. Я научу вас узнавать названия церквей по иконному ряду и покажу сокровища в подклете. Раскрою, почему русская монета называется «копейка», что такое «сыто» и многое другое.

Организационные детали