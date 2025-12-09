Мои заказы

По святым местам Спиридона Тримифунтского

Отправиться по московским следам великого помощника простых людей
Святитель Спиридон почитается как заступник всех, кто сталкивается с недугами, пагубными пристрастиями или житейскими сложностями.

Его чудеса известны с 4 века, а реликвии — башмачки и частицы мощей — хранятся и в московских храмах. Вы посетите места, где особенно сильна память о святителе и его помощи нуждающимся.
Описание экскурсии

Иерусалимское подворье

Вы увидите икону Спиридона Тримифунтского с частицей его башмака и чудотворные образы Божией Матери: Ахтырскую, Скоропослушницу, Иерусалимскую и Знамение. Здесь же хранится частица Древа Креста Господня.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке

В храме находится чтимая икона Спиридона с частицей мощей. Её связывают с многочисленными исцелениями и испрошенными милостями.

Храм Знамения в Переяславской слободе

Вы познакомитесь с историей святого Трифона. Ему молятся о помощи в работе, защите от недоброжелателей и благополучном решении служебных дел. В храме собраны свидетельства его помощи людям.

Даниловский мужской монастырь

Во время экскурсии по территории вы увидите мощи благоверного князя Даниила Московского, покровителя тех, кто стремится к стабильности в доме и имуществе. Здесь же хранятся частица мощей Николая Чудотворца и икона Спиридона с башмачком святителя.

Организационные детали

  • Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
  • В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, радиогид с удобными одноразовыми наушниками
  • Время в пути: ориентировочно 50 минут в одну сторону. Начало на станции метро «Алексеевская», окончание на территории Даниловского монастыря (5 мин. ходьбы от метро «Тульская»)
  • Экскурсия предполагает посещение действующих храмов. Дамам желательно надеть юбки и взять платки
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро «Алексеевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

