Отправиться по московским следам великого помощника простых людей
Святитель Спиридон почитается как заступник всех, кто сталкивается с недугами, пагубными пристрастиями или житейскими сложностями.
Его чудеса известны с 4 века, а реликвии — башмачки и частицы мощей — хранятся и в московских храмах. Вы посетите места, где особенно сильна память о святителе и его помощи нуждающимся.
Описание экскурсии
Иерусалимское подворье
Вы увидите икону Спиридона Тримифунтского с частицей его башмака и чудотворные образы Божией Матери: Ахтырскую, Скоропослушницу, Иерусалимскую и Знамение. Здесь же хранится частица Древа Креста Господня.
Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке
В храме находится чтимая икона Спиридона с частицей мощей. Её связывают с многочисленными исцелениями и испрошенными милостями.
Храм Знамения в Переяславской слободе
Вы познакомитесь с историей святого Трифона. Ему молятся о помощи в работе, защите от недоброжелателей и благополучном решении служебных дел. В храме собраны свидетельства его помощи людям.
Даниловский мужской монастырь
Во время экскурсии по территории вы увидите мощи благоверного князя Даниила Московского, покровителя тех, кто стремится к стабильности в доме и имуществе. Здесь же хранятся частица мощей Николая Чудотворца и икона Спиридона с башмачком святителя.
Организационные детали
Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Время в пути: ориентировочно 50 минут в одну сторону. Начало на станции метро «Алексеевская», окончание на территории Даниловского монастыря (5 мин. ходьбы от метро «Тульская»)
Экскурсия предполагает посещение действующих храмов. Дамам желательно надеть юбки и взять платки
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Алексеевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.