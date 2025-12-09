Святитель Спиридон почитается как заступник всех, кто сталкивается с недугами, пагубными пристрастиями или житейскими сложностями. Его чудеса известны с 4 века, а реликвии — башмачки и частицы мощей — хранятся и в московских храмах. Вы посетите места, где особенно сильна память о святителе и его помощи нуждающимся.

Описание экскурсии

Иерусалимское подворье

Вы увидите икону Спиридона Тримифунтского с частицей его башмака и чудотворные образы Божией Матери: Ахтырскую, Скоропослушницу, Иерусалимскую и Знамение. Здесь же хранится частица Древа Креста Господня.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке

В храме находится чтимая икона Спиридона с частицей мощей. Её связывают с многочисленными исцелениями и испрошенными милостями.

Храм Знамения в Переяславской слободе

Вы познакомитесь с историей святого Трифона. Ему молятся о помощи в работе, защите от недоброжелателей и благополучном решении служебных дел. В храме собраны свидетельства его помощи людям.

Даниловский мужской монастырь

Во время экскурсии по территории вы увидите мощи благоверного князя Даниила Московского, покровителя тех, кто стремится к стабильности в доме и имуществе. Здесь же хранятся частица мощей Николая Чудотворца и икона Спиридона с башмачком святителя.

