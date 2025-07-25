Москва 41-го Это не просто прогулка по знаковым местам столицы. В ходе этого уникального приключения вы не только познакомитесь с историческими достопримечательностями, но и увидите редкие видеохроники и подлинные фотографии того сурового времени. Во время квеста вы:

глубоко погрузитесь в повседневность москвичей;

узнаете, как протекала жизнь в тыловом городе во время битвы за столицу;

раскроете удивительные секреты маскировки Москвы;

постигнете, каким образом удалось передвинуть целую улицу, не потревожив жителей;

откроете для себя принципы работы противовоздушной обороны и поймете, чем могли помочь простые горожане. А также узнаете, чем жили люди в те непростые времена, о чем они думали, как справлялись с трудностями и находили ли утешение в посещении театров. Важная информация: Как работает аудиоквест-экскурсия:.

