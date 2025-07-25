Погрузитесь в историю Москвы 1941 года, переживите историю Великой Отечественной войны глазами очевидцев и помогите внуку разгадать тайну исчезновения своего деда.
Уникальность аудиоэкскурсии заключается в использовании подлинных дневниковых записей москвичей — детей и взрослых — переживших военное время.
Вы не просто узнаете факты, а прочувствуете дух эпохи и по-новому взглянете на историю Великой Отечественной войны.
Описание квеста
Москва 41-го Это не просто прогулка по знаковым местам столицы. В ходе этого уникального приключения вы не только познакомитесь с историческими достопримечательностями, но и увидите редкие видеохроники и подлинные фотографии того сурового времени. Во время квеста вы:
- глубоко погрузитесь в повседневность москвичей;
- узнаете, как протекала жизнь в тыловом городе во время битвы за столицу;
- раскроете удивительные секреты маскировки Москвы;
- постигнете, каким образом удалось передвинуть целую улицу, не потревожив жителей;
откроете для себя принципы работы противовоздушной обороны и поймете, чем могли помочь простые горожане. А также узнаете, чем жили люди в те непростые времена, о чем они думали, как справлялись с трудностями и находили ли утешение в посещении театров. Важная информация: Как работает аудиоквест-экскурсия:.
- После оплаты я пришлю вам ссылку на сайт и данные для входа.
- Экскурсию вы проходите самостоятельно в любое удобное время — после оплаты она будет доступна в течение 1 года.
- Для прохождения экскурсии нужны телефон или планшет с доступом в интернет и наушники.
- Стоимость указана за 1 доступ к квесту-спектаклю, но одновременно можно использовать несколько устройств.
- Обратите внимание! Экскурсия проходит без сопровождения гида.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Телеграфа
- Штаб ПВО
- Столешников переулок
- Савинское подворье
- Камергерский переулок
- Большой театр
- Памятник Жукову
- Красная площадь
- Александровский сад
Что включено
- Аудиоспектакль-квест
Где начинаем и завершаем?
Начало: М Охотный ряд
Завершение: Александровский сад
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
25 июл 2025
Вчера прошли экскурсию "Осенью 41го…", нас было четыре человека, двое взрослых и двое детей (11 и 13 лет). До сих пор нахожусь под впечатлением. Очень трогательная экскурсия. Мы проходили ее
