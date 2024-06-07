1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
2 часа
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Погрузиться в многовековую историю обители и прикоснуться к местным реликвиям
Начало: У стен монастыря
9 июня в 10:00
10 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
14 июня в 10:30
24 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750₽ за человека
Групповая
10 часов
Святыни Сергиева Посада
Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская
Расписание: суббота в 9:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
Прочувствовать атмосферу прошлого, любуясь шедеврами мемориальной скульптуры
Начало: Возле станции метро Шаболовская
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250₽ за человека
Групповая
10 часов
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Москве с гидом-старообрядцем
О династиях и утраченном наследии древлеправославия на авторской экскурсии
Начало: В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
Начало: В районе ст. метро «Шаболовская»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением духовной академии
Погрузиться в историю и современную жизнь обители
Начало: Возле Сретенского монастыря
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
Погрузиться в прошлое святыни и подивиться её молчаливым подвигам
Начало: На станции метро Автозаводская
Завтра в 12:00
3 июля в 11:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым
Начало: У метро «Пражская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
Проникнуться духом обители и узнать о её внутреннем устройстве
Начало: Возле Донского монастыря
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
Начало: в районе метро «Кропоткинская»
9 июня в 14:00
10 июня в 13:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Дом-мастерская русского иконописца
Прикоснуться к таинству создания священных образов и узнать о символике икон на экскурсии с мастером
Начало: В деревне Брехово, Московская область
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
650₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3600030 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Воссоздать величие и грандиозный замысел могучего форпоста - и создать шедевр своими руками
Начало: возле станции метро «Автозаводская»
Расписание: в воскресенье в 12:30
7 июля в 12:30
28 июля в 12:30
3 650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Спасо-Андроников монастырь: в этих стенах живёт древность
Открыть секреты обители Андрея Рублёва в компании профессионального гида
Начало: В районе метро Площадь Ильича/Римская
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасо-Андроников монастырь: история, тайны, Андрей Рублёв
Исследовать территорию музея древнерусской культуры и искусства и архитектурный ансамбль обители
Начало: У кассы Музея имени Андрея Рублёва
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Чудесная экскурсия с прекрасной подачей материала!
- ЕЕкатерина6 июня 2024В третий раз гуляли по территории Новодевичьего монастыря, сегодня - в компании чудесного гида Сергея Крюкова. Много интересных фактов, волнительных
- ЕЕлизавета6 июня 2024Спасибо Сергею за интересную и подробную экскурсию по этому удивительному месту!
- ННаталия4 июня 2024Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ННаталья2 июня 202420 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия просто замечательная, я в восторге! Экскурсовод Сергей очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Во время экскурсии побывали в
- ЛЛюдмила26 мая 2024Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
- ЮЮлия22 мая 2024Выражаю благодарность Ирине за индивидуальную экскурсию. Очень понравилось. Легко не принужденно с отличным знанием своего дела. Позитивный человек, очень интересно рассказывает, отлично знает историю Москвы. Спасибо за прекрасно проведенное время!!!!
- ААнжелика20 мая 2024Все понравилось! Восторг
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Православные»
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