Православные экскурсии в Москве

Найдено 30 экскурсий в категории «Православные» в Москве, цены от 650 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Женские истории Новодевичьего монастыря
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2 часа
52 отзыва
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700 за человека
Все о храме Христа Спасителя
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000 за человека
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
79 отзывов
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930 за всё до 8 чел.
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Погрузиться в многовековую историю обители и прикоснуться к местным реликвиям
Начало: У стен монастыря
9 июня в 10:00
10 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
14 июня в 10:30
24 июня в 14:30
7 500 за всё до 5 чел.
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Святыни Сергиева Посада
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
94 отзыва
Святыни Сергиева Посада
Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская
Расписание: суббота в 9:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
3 700 за человека
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090 за человека
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
Прочувствовать атмосферу прошлого, любуясь шедеврами мемориальной скульптуры
Начало: Возле станции метро Шаболовская
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250 за человека
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
33 отзыва
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250 за человека
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
По Москве с гидом-старообрядцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
По Москве с гидом-старообрядцем
О династиях и утраченном наследии древлеправославия на авторской экскурсии
Начало: В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
Начало: В районе ст. метро «Шаболовская»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 700 за всё до 6 чел.
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением духовной академии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением духовной академии
Погрузиться в историю и современную жизнь обители
Начало: Возле Сретенского монастыря
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Симонов монастырь: грозный сторож Москвы
Погрузиться в прошлое святыни и подивиться её молчаливым подвигам
Начало: На станции метро Автозаводская
Завтра в 12:00
3 июля в 11:00
2 800 за всё до 5 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850 за всё до 4 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым
Начало: У метро «Пражская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
Проникнуться духом обители и узнать о её внутреннем устройстве
Начало: Возле Донского монастыря
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
6 700 за всё до 10 чел.
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
Начало: в районе метро «Кропоткинская»
9 июня в 14:00
10 июня в 13:00
8 000 за всё до 4 чел.
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000 за человека
Дом-мастерская русского иконописца
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Дом-мастерская русского иконописца
Прикоснуться к таинству создания священных образов и узнать о символике икон на экскурсии с мастером
Начало: В деревне Брехово, Московская область
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
650 за человека
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3600030 600 за всё до 4 чел.
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Воссоздать величие и грандиозный замысел могучего форпоста - и создать шедевр своими руками
Начало: возле станции метро «Автозаводская»
Расписание: в воскресенье в 12:30
7 июля в 12:30
28 июля в 12:30
3 650 за человека
Спасо-Андроников монастырь: в этих стенах живёт древность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Спасо-Андроников монастырь: в этих стенах живёт древность
Открыть секреты обители Андрея Рублёва в компании профессионального гида
Начало: В районе метро Площадь Ильича/Римская
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 500 за всё до 6 чел.
Спасо-Андроников монастырь: история, тайны, Андрей Рублёв
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Спасо-Андроников монастырь: история, тайны, Андрей Рублёв
Исследовать территорию музея древнерусской культуры и искусства и архитектурный ансамбль обители
Начало: У кассы Музея имени Андрея Рублёва
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    Чудесная экскурсия с прекрасной подачей материала!
    Чудесная экскурсия с прекрасной подачей материала!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    В третий раз гуляли по территории Новодевичьего монастыря, сегодня - в компании чудесного гида Сергея Крюкова. Много интересных фактов, волнительных
    читать дальше

    историй, личный глубокий интерес к теме экскурсии, прекрасное чувство юмора, легкость и открытость Сергея - все вместе превратило нашу пешую экскурсию в еще один день в копилке ярких воспоминаний! Благодарю!🙏

    В третий раз гуляли по территории Новодевичьего монастыря, сегодня - в компании чудесного гида Сергея КрюковаВ третий раз гуляли по территории Новодевичьего монастыря, сегодня - в компании чудесного гида Сергея КрюковаВ третий раз гуляли по территории Новодевичьего монастыря, сегодня - в компании чудесного гида Сергея КрюковаВ третий раз гуляли по территории Новодевичьего монастыря, сегодня - в компании чудесного гида Сергея Крюкова
  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Женские истории Новодевичьего монастыря
    Спасибо Сергею за интересную и подробную экскурсию по этому удивительному месту!
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
    читать дальше

    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    20 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
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    Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен. День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена. Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить. Благодарю за высокое качество работы.

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Святыни Сергиева Посада
    Экскурсия просто замечательная, я в восторге! Экскурсовод Сергей очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Во время экскурсии побывали в
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    г. Радонеж, в Покровском Хотькове монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре и в Черниговском Гефсиманском ските. В ските очень целебная вода, я несколько лет лечила дерматит на руках, после омовения рук, в святом источнике, руки полностью очистились в этот же день! Очень рекомендую данную экскурсию в познавательном и лечебном смысле!

  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
    Выражаю благодарность Ирине за индивидуальную экскурсию. Очень понравилось. Легко не принужденно с отличным знанием своего дела. Позитивный человек, очень интересно рассказывает, отлично знает историю Москвы. Спасибо за прекрасно проведенное время!!!!
  • А
    Анжелика
    20 мая 2024
    «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
    Все понравилось! Восторг

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Православные»

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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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