По популярности

🚶 Пешая 30% скидка Групповая 2 часа 52 отзыва Женские истории Новодевичьего монастыря Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии Начало: В районе станции метро «Спортивная» 1000 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 60 отзывов Все о храме Христа Спасителя Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх Начало: Около Храма Христа Спасителя Расписание: в субботу в 13:00 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения Начало: У метро Славянский бульвар 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 79 отзывов Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение Начало: СТ.М. Охотный ряд от 1 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета Начало: На улице Волхонка 5800 4 930 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея Погрузиться в многовековую историю обители и прикоснуться к местным реликвиям Начало: У стен монастыря от 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 580 отзывов Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти» Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1 Расписание: Суббота 11:30 утра 2 750 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 94 отзыва Святыни Сергиева Посада Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская Расписание: суббота в 9:00 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 44 отзыва «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад Начало: Станция метро ВДНХ, Москва Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 3 отзыва Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя» Прочувствовать атмосферу прошлого, любуясь шедеврами мемориальной скульптуры Начало: Возле станции метро Шаболовская 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 33 отзыва «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим Начало: Станция метро Парк Победы, Москва Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 250 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой Начало: У м. ВДНХ 11 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов По Москве с гидом-старообрядцем О династиях и утраченном наследии древлеправославия на авторской экскурсии Начало: В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Вера, власть и криминал у Петровских ворот Начало: Станция метро Трубная, выход 2 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы Начало: В районе ст. метро «Шаболовская» 5 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв «От Богородицы райский уголок»: экскурсия по Сретенскому монастырю с посещением духовной академии Погрузиться в историю и современную жизнь обители Начало: Возле Сретенского монастыря от 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Симонов монастырь: грозный сторож Москвы Погрузиться в прошлое святыни и подивиться её молчаливым подвигам Начало: На станции метро Автозаводская 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества Начало: У метро Саларьево 21 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв Начало: у метро Славянский бульвар 35100 29 835 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым Начало: У метро «Пражская» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю Проникнуться духом обители и узнать о её внутреннем устройстве Начало: Возле Донского монастыря 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону Начало: в районе метро «Кропоткинская» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 1 отзыв Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского Начало: В гостинице «Лесная Сафмар» Расписание: в пятницу в 08:40 7 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Дом-мастерская русского иконописца Прикоснуться к таинству создания священных образов и узнать о символике икон на экскурсии с мастером Начало: В деревне Брехово, Московская область 650 ₽ за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 13 часов Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт 36000 30 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе Воссоздать величие и грандиозный замысел могучего форпоста - и создать шедевр своими руками Начало: возле станции метро «Автозаводская» Расписание: в воскресенье в 12:30 3 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Спасо-Андроников монастырь: в этих стенах живёт древность Открыть секреты обители Андрея Рублёва в компании профессионального гида Начало: В районе метро Площадь Ильича/Римская 6 500 ₽ за всё до 6 чел.