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Полёт на самолете над Москвой

5
1 отзыв
Евгения З.
Евгения З. – Гид из Москвы
В рамках этого полёта вы пролетите над Люберцами, МКАДом и Киевским шоссе.

Вас ждут ни с чем несравнимые эмоции — этот день вы не забудете ещё очень долго.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 11 990 ₽ за экскурсию

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Полёт на самолете над Москвой
Полёт на самолете над Москвой

Что вы увидите

  • Аэродром «Мячково»
  • Люберцы
  • МКАД
  • Киевское Шоссе

Маршрут полета:

    аэродром «Мячково» — Люберцы — МКАД — Киевское Шоссе — аэродром «Мячково»

    Безопасность наших полетов:

      1. Все наши пилоты профессиональны, имеют соответствующие квалификации, и своевременно проходят медицинские комиссии. К полётам допускаются пилоты, совершившие более 250 часов налёта. Полёты выполняются не только квалифицированными пилотами, но и инструкторами авиашкол и даже лётчиками-испытателями!
      2. Все самолёты своевременно проходят обслуживание у сертифицированных техников, проходят осмотр техническими специалистами и пилотами в начале каждого лётного дня, а так же перед каждым вылетом.
      3. Полёты проводятся авиашколами, где уделяется пристальное внимание безопасности, полетов, а также техническим состоянием самолётов и вертолётов.
      4. При плохих погодных условиях мы переносим полёты, так как заботимся о твоей безопасности и эмоциях.
      5. Пилот может дать тебе поуправлять самолётом, но только на безопасном участке и только под его полным контролем.
      6. Мы категорически против алкоголя. Поэтому на борт гостей в нетрезвом виде не пускаем. И даже если тебе будет страшно — покурить во время полёта не получится

      Организационные детали:

      • Полёт длится 30 минут;
      • Полёт может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день;
      • Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет;
      • Прибыть на аэродром лучше заранее — за час до экскурсии 🧭. Обязательно возьми с собой паспорт и телефон. На аэродроме вас встретят.
      Что входит
      • Экскурсия по аэродрому
      • Знакомство с самолётом
      • Заряд позитивных эмоций и отличное настроение!
      Что не входит
      • Транспорт до аэродрома (можно заказать отдельно)
      Начало и место завершения
      🚩 Верхнее Мячково, Московская обл. Аэродром Мячково
      Полёт на самолете над Москвой
      Полёт на самолете над Москвой
      Полёт на самолете над Москвой
      Полёт на самолете над Москвой

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Евгения З.
      Евгения З.
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      1 отзыв оставили туристы

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