Маршрут полета:

аэродром «Мячково» — Люберцы — МКАД — Киевское Шоссе — аэродром «Мячково»

Безопасность наших полетов:

1. Все наши пилоты профессиональны, имеют соответствующие квалификации, и своевременно проходят медицинские комиссии. К полётам допускаются пилоты, совершившие более 250 часов налёта. Полёты выполняются не только квалифицированными пилотами, но и инструкторами авиашкол и даже лётчиками-испытателями!

2. Все самолёты своевременно проходят обслуживание у сертифицированных техников, проходят осмотр техническими специалистами и пилотами в начале каждого лётного дня, а так же перед каждым вылетом.

3. Полёты проводятся авиашколами, где уделяется пристальное внимание безопасности, полетов, а также техническим состоянием самолётов и вертолётов.

4. При плохих погодных условиях мы переносим полёты, так как заботимся о твоей безопасности и эмоциях.

5. Пилот может дать тебе поуправлять самолётом, но только на безопасном участке и только под его полным контролем.

6. Мы категорически против алкоголя. Поэтому на борт гостей в нетрезвом виде не пускаем. И даже если тебе будет страшно — покурить во время полёта не получится

Организационные детали: