Маршрут полета:
аэродром «Мячково» — Люберцы — МКАД — Киевское Шоссе — аэродром «Мячково»
Безопасность наших полетов:
1. Все наши пилоты профессиональны, имеют соответствующие квалификации, и своевременно проходят медицинские комиссии. К полётам допускаются пилоты, совершившие более 250 часов налёта. Полёты выполняются не только квалифицированными пилотами, но и инструкторами авиашкол и даже лётчиками-испытателями!
2. Все самолёты своевременно проходят обслуживание у сертифицированных техников, проходят осмотр техническими специалистами и пилотами в начале каждого лётного дня, а так же перед каждым вылетом.
3. Полёты проводятся авиашколами, где уделяется пристальное внимание безопасности, полетов, а также техническим состоянием самолётов и вертолётов.
4. При плохих погодных условиях мы переносим полёты, так как заботимся о твоей безопасности и эмоциях.
5. Пилот может дать тебе поуправлять самолётом, но только на безопасном участке и только под его полным контролем.
6. Мы категорически против алкоголя. Поэтому на борт гостей в нетрезвом виде не пускаем. И даже если тебе будет страшно — покурить во время полёта не получится
Организационные детали:
- Полёт длится 30 минут;
- Полёт может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день;
- Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет;
- Прибыть на аэродром лучше заранее — за час до экскурсии 🧭. Обязательно возьми с собой паспорт и телефон. На аэродроме вас встретят.