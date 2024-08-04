Те, кто уже бывал на наших полетах, говорят, что этот день стал одним из лучших в их жизни — предлагаем и вам ощутить подобное чувство! На частном самолете вы полетаете

над Москвой и, словно на карте, разглядите, как устроена столица. Для вас мы можем организовать фотосессию или сделать видео на память — а еще растянуть на земле баннер с заветными словами для ваших близких ❤️‍🔥

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Это предложение отлично подходит для празднования дня рождения или годовщины отношений, свидания; чтобы признаться в любви и даже сделать предложение руки и сердца — или просто как необычный способ показать гостям столицу.

Как проходит полёт

Подготовка. Приезжайте на аэродром заранее, за 20 минут до вылета — машину можно будет оставить на парковке. После вы пересаживаетесь в наш транспорт и подъезжаете прямо к самолету. Здесь вас ждет инструктаж по технике безопасности и рассказ об аэродроме и самом летательном аппарате: в рассмотрите его снаружи и внутри. А затем — заводим мотор и поднимаемся в небо!

Полет. С высоты птичьего полета вы полюбуетесь панорамой Москвы. Увидите небоскребы Москва-Сити, помпезные павильоны ВДНХ, Останкинскую телебашню и знаменитые сталинские высотки. Наш пилот расскажет об особенностях пилотирования и увиденных памятниках.

Дополнительные опции

По желанию можно заказать фотосессию (4000 руб.) или видеосъемку (4000 руб.); фотосессия и видеосъемка вместе будут стоит 7000 руб.

Также мы можем на земле разместить баннер с одной из фраз для вашего друга или любимого человека (1500 руб.): «С днем рождения», «Я тебя люблю», «Выходи за меня», «С годовщиной»

Кому подойдет программа

Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет. Бери с собой друзей, ведь в самолёт помещается 3 человека!

Организационные детали