Это предложение отлично подходит для празднования дня рождения или годовщины отношений, свидания; чтобы признаться в любви и даже сделать предложение руки и сердца — или просто как необычный способ показать гостям столицу.
Как проходит полёт
Подготовка. Приезжайте на аэродром заранее, за 20 минут до вылета — машину можно будет оставить на парковке. После вы пересаживаетесь в наш транспорт и подъезжаете прямо к самолету. Здесь вас ждет инструктаж по технике безопасности и рассказ об аэродроме и самом летательном аппарате: в рассмотрите его снаружи и внутри. А затем — заводим мотор и поднимаемся в небо!
Полет. С высоты птичьего полета вы полюбуетесь панорамой Москвы. Увидите небоскребы Москва-Сити, помпезные павильоны ВДНХ, Останкинскую телебашню и знаменитые сталинские высотки. Наш пилот расскажет об особенностях пилотирования и увиденных памятниках.
Дополнительные опции
По желанию можно заказать фотосессию (4000 руб.) или видеосъемку (4000 руб.); фотосессия и видеосъемка вместе будут стоит 7000 руб.
Также мы можем на земле разместить баннер с одной из фраз для вашего друга или любимого человека (1500 руб.): «С днем рождения», «Я тебя люблю», «Выходи за меня», «С годовщиной»
Кому подойдет программа
Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет. Бери с собой друзей, ведь в самолёт помещается 3 человека!
Организационные детали
Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
Приезжайте за 20 минут до вылета. Припарковаться можно на охраняемой бесплатной парковке перед 1 КПП (не заезжая за шлагбаум — парковка на территории аэродрома запрещена)
Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды, в таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
25% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до полёта — через платежную систему или переводом
Если вы бронируете время за 30 минут до заката до 23:00, тогда к стоимости добавляется +3500 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэродрома Мячково (Раменский район)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 76 туристов
Наша компания проводит частные полёты и воздушные экскурсии в Москве на самолётах, вертолётах. Предлагаем совершить необычную, полную незабываемых эмоций прогулку над городом. Вы насладитесь видами любимого города с необычного ракурса. Скорее бронируйте полёт, мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Полет был в подарок дорогому человеку. Друг в восторге. Это самая лучшая оценка