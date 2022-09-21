Это предложение отлично подходит для празднования дня рождения или годовщины отношений, свидания; чтобы признаться в любви и даже сделать предложение руки и сердца — или просто как необычный способ показать гостям столицу.
Подготовка. Приезжайте на аэродром заранее, за 20 минут до вылета — машину можно будет оставить на парковке. После вы пересаживаетесь в наш транспорт и подъезжаете прямо к самолету. Здесь вас ждет инструктаж по технике безопасности и рассказ об аэродроме и самом летательном аппарате: в рассмотрите его снаружи и внутри. А затем — заводим мотор и поднимаемся в небо!
Полет. С высоты птичьего полета вы полюбуетесь панорамой Москвы. Увидите небоскребы Москва-Сити, помпезные павильоны ВДНХ, Останкинскую телебашню и знаменитые сталинские высотки. Наш пилот расскажет об особенностях пилотирования и увиденных памятниках.
Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет. Бери с собой друзей, ведь в самолёт помещается 3 человека!