Над Москвой - на самолете

Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета

Те, кто уже бывал на наших полетах, говорят, что этот день стал одним из лучших в их жизни — предлагаем и вам ощутить подобное чувство! На частном самолете вы полетаете над Москвой и, словно на карте, разглядите, как устроена столица.

Для вас мы можем организовать фотосессию или сделать видео на память — а еще растянуть на земле баннер с заветными словами для ваших близких ❤️‍🔥
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
Над Москвой - на самолете
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Это предложение отлично подходит для празднования дня рождения или годовщины отношений, свидания; чтобы признаться в любви и даже сделать предложение руки и сердца — или просто как необычный способ показать гостям столицу.

Как проходит полет

Подготовка. Приезжайте на аэродром заранее, за 20 минут до вылета — машину можно будет оставить на парковке. После вы пересаживаетесь в наш транспорт и подъезжаете прямо к самолету. Здесь вас ждет инструктаж по технике безопасности и рассказ об аэродроме и самом летательном аппарате: в рассмотрите его снаружи и внутри. А затем — заводим мотор и поднимаемся в небо!

Полет. С высоты птичьего полета вы полюбуетесь панорамой Москвы. Увидите небоскребы Москва-Сити, помпезные павильоны ВДНХ, Останкинскую телебашню и знаменитые сталинские высотки. Наш пилот расскажет об особенностях пилотирования и увиденных памятниках.

Дополнительные опции

  • По желанию можно заказать фотосессию (3000 руб.) или видеосъемку(3000 руб.); фотосессия и видеосъемка вместе будут стоит 5000 руб.
  • Также мы можем на земле разместить баннер с одной из фраз для вашего друга или любимого человека (1500 руб.): «С днем рождения», «Я тебя люблю», «Выходи за меня», «С годовщиной»

Кому подойдет программа

Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет. Бери с собой друзей, ведь в самолёт помещается 3 человека!

Организационные детали

  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
  • Приезжайте за 20 минут до вылета. Припарковаться можно на охраняемой бесплатной парковке перед 1 КПП (не заезжая за шлагбаум — парковка на территории аэродрома запрещена)
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды, в таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • 23% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до экскурсии — через платежную систему или переводом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у аэродрома Мячково (Раменский район)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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