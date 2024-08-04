Мои заказы

Над Москвой - на самолёте

Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Те, кто уже бывал на наших полетах, говорят, что этот день стал одним из лучших в их жизни — предлагаем и вам ощутить подобное чувство! На частном самолете вы полетаете
читать дальшеуменьшить

над Москвой и, словно на карте, разглядите, как устроена столица.

Для вас мы можем организовать фотосессию или сделать видео на память — а еще растянуть на земле баннер с заветными словами для ваших близких ❤️‍🔥

5
1 отзыв
Над Москвой - на самолёте
Над Москвой - на самолёте
Над Москвой - на самолёте

Описание экскурсии

Это предложение отлично подходит для празднования дня рождения или годовщины отношений, свидания; чтобы признаться в любви и даже сделать предложение руки и сердца — или просто как необычный способ показать гостям столицу.

Как проходит полёт

Подготовка. Приезжайте на аэродром заранее, за 20 минут до вылета — машину можно будет оставить на парковке. После вы пересаживаетесь в наш транспорт и подъезжаете прямо к самолету. Здесь вас ждет инструктаж по технике безопасности и рассказ об аэродроме и самом летательном аппарате: в рассмотрите его снаружи и внутри. А затем — заводим мотор и поднимаемся в небо!

Полет. С высоты птичьего полета вы полюбуетесь панорамой Москвы. Увидите небоскребы Москва-Сити, помпезные павильоны ВДНХ, Останкинскую телебашню и знаменитые сталинские высотки. Наш пилот расскажет об особенностях пилотирования и увиденных памятниках.

Дополнительные опции

  • По желанию можно заказать фотосессию (4000 руб.) или видеосъемку (4000 руб.); фотосессия и видеосъемка вместе будут стоит 7000 руб.
  • Также мы можем на земле разместить баннер с одной из фраз для вашего друга или любимого человека (1500 руб.): «С днем рождения», «Я тебя люблю», «Выходи за меня», «С годовщиной»

Кому подойдет программа

Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет. Бери с собой друзей, ведь в самолёт помещается 3 человека!

Организационные детали

  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
  • Приезжайте за 20 минут до вылета. Припарковаться можно на охраняемой бесплатной парковке перед 1 КПП (не заезжая за шлагбаум — парковка на территории аэродрома запрещена)
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды, в таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • 25% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до полёта — через платежную систему или переводом
  • Если вы бронируете время за 30 минут до заката до 23:00, тогда к стоимости добавляется +3500 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэродрома Мячково (Раменский район)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 76 туристов
Наша компания проводит частные полёты и воздушные экскурсии в Москве на самолётах, вертолётах. Предлагаем совершить необычную, полную незабываемых эмоций прогулку над городом. Вы насладитесь видами любимого города с необычного ракурса. Скорее бронируйте полёт, мы всегда на связи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Полет был в подарок дорогому человеку. Друг в восторге. Это самая лучшая оценка
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Над Москвой - на самолёте»

По Москве Владимира Гиляровского
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
По Москве Владимира Гиляровского
Пройти по местам из книги «Москва и москвичи» и разобраться, что в ней правда, а что - не совсем
Начало: У станции метро «Цветной бульвар»
Расписание: в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30
9 авг в 16:30
10 авг в 16:30
1469 ₽ за человека
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 12:30
9 авг в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва Гиляровского
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва Гиляровского
Путешествие по местам, описанным Гиляровским, раскроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни города и его жителях в XIX веке на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва не как у всех
На машине
На автобусе
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва не как у всех
Автопешеходная экскурсия с остановками в неожиданных местах
Завтра в 17:00
9 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 35 000 ₽ за экскурсию