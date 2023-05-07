Приглашаем вас на уникальное путешествие по вечерней Москве, которое раскроет перед вами город в новом свете.
Эта групповая экскурсия на комфортабельном автобусе предоставит вам возможность увидеть знаковые места столицы, озарённые вечерними
Эта групповая экскурсия на комфортабельном автобусе предоставит вам возможность увидеть знаковые места столицы, озарённые вечерними
Описание экскурсии
Обворожительная Москва
Каждая улица, каждый уголок Москвы вечером преображается. Вы проедете по подсвеченным городским набережным, увидите современный парк Зарядье и Большой Каменный мост. А также чарующие старинные улицы с купеческими особняками: Ленивку, Волхонку и Пречистенку. Не обойдётся и без монументальной советской архитектуры Нового Арбата и Кутузовского проспекта. И конечно, визитных карточек города: Тверской улицы, Театральной площади и Охотного ряда. Кроме того, в программе три остановки:
- Новодевичий монастырь (20 минут). Это главный шедевр московского барокко. Вы полюбуетесь величественными стенами, резными ярусами храмов, старинными колокольнями и башнями. А также раскроете секрет волшебного освещения монастыря.
- Смотровая площадка «Воробьёвы горы» (20 минут). Вы насладитесь панорамой Москвы с высоты птичьего полёта и впечатлитесь её масштабом.
- Москва-Сити (10-15 минут). Прекрасная возможность сделать фото делового района небоскрёбов с разноцветными огнями и бегущими цветными строками на фасадах башен.
Организационные детали
- Экскурсию проводит профессиональный гид и работник театра-мастерской им. Фоменко
- Мы оставляем за собой право скорректировать маршрут и время отправления в случае перекрытия дороги и других не зависящих от нас дорожных ситуаций
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 6 лет
|1400 ₽
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 18 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Зарядье, рядом с Красной площадью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 часов 20 минут
Провела экскурсии для 5898 туристов
В чём секрет успеха наших экскурсий? В первую очередь — в нашей команде профессионалов! У нас работают квалифицированные гиды, а также опытные радио- и телеведущие. С ними вас ждут не только увлекательные истории о жизни города, но и яркие впечатления, и незабываемые фотографии! Убедитесь сами: на наших автобусных экскурсиях всегда царит тёплая и весёлая атмосфера.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я в первый раз в Москве и не знала с чего начинать знакомство с городом и холодная погода решила всё за меня и я выбрала автобусный тур по вечерней Москве…
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Т
Предпраздничная Москва великолепна. Иллюминация разнообразная, щедрая, красивая, с выдумкой. Маршрут составлен так, что показаны самые красивые места. Гид рассказывает о тех местах, которые проезжали, узнала много нового для себя. Экскурсия
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И
все отлично
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Т
Спасибо🙏💕, все очень понравилось, гид Алла произвела большое впечатление, рассказывала со знанием своего дела, грамотно, доступно и интересно. Самая поездка шикарная, рекомендую посетить вечернюю Москву
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М
Интересная экскурсия, спасибо большое!
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нормальная экскурсия, всё было в порядке.
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