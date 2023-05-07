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огнями.



Ваш маршрут включает проезд мимо исторических зданий, современных небоскрёбов и живописных набережных.



Три остановки позволят вам насладиться видами и сделать незабываемые фотографии: у стен Новодевичьего монастыря, с высоты Воробьёвых гор и в сердце делового района Москва-Сити.



Экскурсовод, имеющий богатый опыт и знания, поделится историями и фактами о местах, которые вы посетите, а также об особенностях городского освещения.



Это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу вечерней Москвы, которое останется с вами надолго. Забронируйте своё место сейчас и подарите себе незабываемые впечатления от столицы России