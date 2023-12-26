Наша экскурсия — для всех романтиков, кому небо не даёт покоя и кто хочет оказаться за штурвалом! Кто любит летать на самолётах и кто их побаивается.
Кто хочет понять, как такая махина вообще поднимается в воздух и преодолевает большие расстояния над землёй.
Вы узнаете любопытные факты об авиации, почувствуете себя в роли пилота и оставите интересные фото на память.
Кто хочет понять, как такая махина вообще поднимается в воздух и преодолевает большие расстояния над землёй.
Вы узнаете любопытные факты об авиации, почувствуете себя в роли пилота и оставите интересные фото на память.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Потому, потому что мы пилоты
Вы прогуляетесь с экскурсией по авиацентру и узнаете:
- как устроены большие крылатые птицы,
- почему такая тяжёлая махина может подняться в воздух,
- как пилот управляет самолётом,
- какого цвета на самом деле «чёрный ящик».
Небо наш, небо наш родимый дом
Под руководством пилота вы «поднимите» самолёт в воздух и совершите свой первый полёт, любуясь панорамами из «фонаря» — так называют окно в кабине пилотов. Будете поддерживать связь с диспетчерским центром и плавно «приземлитесь» на взлётно-посадочную полосу.
Первым делом, первым делом будет фото
А ещё вы сможете сфотографироваться:
- за штурвалом самолёта в фуражке и наушниках пилота,
- внутри и снаружи кабины,
- на стропах парашюта,
- даже в корзине воздушного шара
- и в других необычных локациях.
Организационные детали
В стоимость включены экскурсия по авиацентру и 10 минут тренировочного полёта на авиатренажёре в качестве помощника пилота или бортмеханика.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кинотеатре «Сатурн»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 148 туристов
Здравствуйте! Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия былиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
26 дек 2023
Посещал мероприятие с сыном 14 лет - оба довольны) мне авиация когда-то была близка по роду деятельности, а ему просто любопытно. Ну и я рекомендовал - для парня этого достаточно
Юлия
18 дек 2023
Мероприятие интересное. Много новой информации почерпнула. Любопытный интерактив.
Очень рекомендую это мероприятие тем у кого дети. Особенно мальчики.
Очень рекомендую это мероприятие тем у кого дети. Особенно мальчики.
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