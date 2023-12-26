Наша экскурсия — для всех романтиков, кому небо не даёт покоя и кто хочет оказаться за штурвалом! Кто любит летать на самолётах и кто их побаивается. Кто хочет понять, как такая махина вообще поднимается в воздух и преодолевает большие расстояния над землёй. Вы узнаете любопытные факты об авиации, почувствуете себя в роли пилота и оставите интересные фото на память.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Потому, потому что мы пилоты

Вы прогуляетесь с экскурсией по авиацентру и узнаете:

как устроены большие крылатые птицы,

почему такая тяжёлая махина может подняться в воздух,

как пилот управляет самолётом,

какого цвета на самом деле «чёрный ящик».

Небо наш, небо наш родимый дом

Под руководством пилота вы «поднимите» самолёт в воздух и совершите свой первый полёт, любуясь панорамами из «фонаря» — так называют окно в кабине пилотов. Будете поддерживать связь с диспетчерским центром и плавно «приземлитесь» на взлётно-посадочную полосу.

Первым делом, первым делом будет фото

А ещё вы сможете сфотографироваться:

за штурвалом самолёта в фуражке и наушниках пилота,

внутри и снаружи кабины,

на стропах парашюта,

даже в корзине воздушного шара

и в других необычных локациях.

Организационные детали

В стоимость включены экскурсия по авиацентру и 10 минут тренировочного полёта на авиатренажёре в качестве помощника пилота или бортмеханика.