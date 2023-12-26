Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта

Узнать захватывающие авиафакты и оказаться за штурвалом машины, налетавшей тысячи километров
Наша экскурсия — для всех романтиков, кому небо не даёт покоя и кто хочет оказаться за штурвалом! Кто любит летать на самолётах и кто их побаивается.

Кто хочет понять, как такая махина вообще поднимается в воздух и преодолевает большие расстояния над землёй.

Вы узнаете любопытные факты об авиации, почувствуете себя в роли пилота и оставите интересные фото на память.
4.5
2 отзыва
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Ближайшие даты:
Время начала: 10:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Потому, потому что мы пилоты

Вы прогуляетесь с экскурсией по авиацентру и узнаете:

  • как устроены большие крылатые птицы,
  • почему такая тяжёлая махина может подняться в воздух,
  • как пилот управляет самолётом,
  • какого цвета на самом деле «чёрный ящик».

Небо наш, небо наш родимый дом

Под руководством пилота вы «поднимите» самолёт в воздух и совершите свой первый полёт, любуясь панорамами из «фонаря» — так называют окно в кабине пилотов. Будете поддерживать связь с диспетчерским центром и плавно «приземлитесь» на взлётно-посадочную полосу.

Первым делом, первым делом будет фото

А ещё вы сможете сфотографироваться:

  • за штурвалом самолёта в фуражке и наушниках пилота,
  • внутри и снаружи кабины,
  • на стропах парашюта,
  • даже в корзине воздушного шара
  • и в других необычных локациях.

Организационные детали

В стоимость включены экскурсия по авиацентру и 10 минут тренировочного полёта на авиатренажёре в качестве помощника пилота или бортмеханика.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В кинотеатре «Сатурн»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
В
26 дек 2023
Посещал мероприятие с сыном 14 лет - оба довольны) мне авиация когда-то была близка по роду деятельности, а ему просто любопытно. Ну и я рекомендовал - для парня этого достаточно
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(но не всегда и не во всём).
С удовольствием посидели в кабине, полетали. Непростое дело, надо отметить. К сожалению, один из виртуальных самолётов остался в аэропорту из-за поломки - но это не беда. С техникой такое случается.
В остальном же всё было на высшем уровне. Вопросы, заданные в игровой форме, вызывали у участников неподдельный интерес. В общем, рекомендую к посещению!

Юлия
18 дек 2023
Мероприятие интересное. Много новой информации почерпнула. Любопытный интерактив.
Очень рекомендую это мероприятие тем у кого дети. Особенно мальчики.

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