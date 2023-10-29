Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия

Заглянуть в закрытый мир старинной монастырской общины

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История Преображенской общины насчитывает несколько веков. Её территория недоступна для посторонних, но для нас она откроет свои двери. Экскурсию проведёт наш гид Екатерина и старейшина общины Александр Всеволодович. Вы увидите интерьер храма и древние книги. Услышите из первых уст о старообрядческих традициях и обычаях. А также узнаете, как община стала центром трёх главных беспоповских конфессий.
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Ближайшие даты:
29
окт
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ноя
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монастырская община старообрядцев-беспоповцев Федосеевского согласия образовалась в 1771 году во время эпидемии чумы. Тогда беспоповцам отдали земли за Камер-Коллежским валом у Преображенской заставы, чтобы организовать карантин для больных старообрядцев и построить отдельное кладбище.

На экскурсии вы узнаете о знаменитом купце, одном из основателей общины. Выясните, как и почему она стала центром не только федосеевской конфессии, но и центром беспоповства в России. Посетите места, куда не пускают людей, не имеющих отношения к общине. Сможете задать интересующие вопросы. И заглянете в недоступный мир, который находится рядом с нами!

Организационные детали

  • Одеться обязательно нужно соответствующим образом, так как мы идём в гости.
    — Женщинам: длинная юбка в пол, закрытые руки и зона декольте, покрытая голова.
    — Мужчинам: длинные брюки или джинсы, закрытые руки, отсутствие головного убора.
  • На территории можно фотографировать, но в храме нельзя.
  • Групповая экскурсия организуется только по воскресеньям. Индивидуально можно договориться об экскурсии в будни, но это обсуждается индивидуально.
  • Экскурсию проведёт наш гид Екатерина и старейшина общины Александр Всеволодович

в воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ст. метро Преображенская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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