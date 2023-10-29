Заглянуть в закрытый мир старинной монастырской общины
История Преображенской общины насчитывает несколько веков. Её территория недоступна для посторонних, но для нас она откроет свои двери. Экскурсию проведёт наш гид Екатерина и старейшина общины Александр Всеволодович. Вы увидите интерьер храма и древние книги. Услышите из первых уст о старообрядческих традициях и обычаях. А также узнаете, как община стала центром трёх главных беспоповских конфессий.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Монастырская община старообрядцев-беспоповцев Федосеевского согласия образовалась в 1771 году во время эпидемии чумы. Тогда беспоповцам отдали земли за Камер-Коллежским валом у Преображенской заставы, чтобы организовать карантин для больных старообрядцев и построить отдельное кладбище.
На экскурсии вы узнаете о знаменитом купце, одном из основателей общины. Выясните, как и почему она стала центром не только федосеевской конфессии, но и центром беспоповства в России. Посетите места, куда не пускают людей, не имеющих отношения к общине. Сможете задать интересующие вопросы. И заглянете в недоступный мир, который находится рядом с нами!
Организационные детали
- Одеться обязательно нужно соответствующим образом, так как мы идём в гости.
— Женщинам: длинная юбка в пол, закрытые руки и зона декольте, покрытая голова.
— Мужчинам: длинные брюки или джинсы, закрытые руки, отсутствие головного убора.
- На территории можно фотографировать, но в храме нельзя.
- Групповая экскурсия организуется только по воскресеньям. Индивидуально можно договориться об экскурсии в будни, но это обсуждается индивидуально.
- Экскурсию проведёт наш гид Екатерина и старейшина общины Александр Всеволодович
в воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле ст. метро Преображенская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3164 туристов
Александр — историк, аккредитованный гид по Москве, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), доцент московского ВУЗа. Работаю с командой гидов. Ждем встречи с вами в Москве!
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