История Преображенской общины насчитывает несколько веков. Её территория недоступна для посторонних, но для нас она откроет свои двери. Экскурсию проведёт наш гид Екатерина и старейшина общины Александр Всеволодович. Вы увидите интерьер храма и древние книги. Услышите из первых уст о старообрядческих традициях и обычаях. А также узнаете, как община стала центром трёх главных беспоповских конфессий.

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Описание

Что вас ожидает

Монастырская община старообрядцев-беспоповцев Федосеевского согласия образовалась в 1771 году во время эпидемии чумы. Тогда беспоповцам отдали земли за Камер-Коллежским валом у Преображенской заставы, чтобы организовать карантин для больных старообрядцев и построить отдельное кладбище.

На экскурсии вы узнаете о знаменитом купце, одном из основателей общины. Выясните, как и почему она стала центром не только федосеевской конфессии, но и центром беспоповства в России. Посетите места, куда не пускают людей, не имеющих отношения к общине. Сможете задать интересующие вопросы. И заглянете в недоступный мир, который находится рядом с нами!

Организационные детали