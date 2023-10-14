Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. 17:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма

Что вас ожидает:

  • Приокско-террасный заповедник
  • Страусиная ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 120 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Наша увлекательная «зоологическая» экскурсия начинается на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике – единственном государственном природном заказнике в Подмосковье. Знаменит он не только исключительной экологией и красотой ландшафта, но и богатством животного и растительного мира: почти 900 видов растений, около 150 видов птиц и целых 57 видов млекопитающих, в числе которых самое тяжелое и крупное наземное млекопитающее Европы – зубр. В специальном питомнике зубров разводят с 1945 года, и на сегодняшний день здесь родилось более 600 чистокровных зубров, половина из которых отправилась на постоянное место жительства за границу.

В ходе посещения заповедника вы увидите взрослых зубров, чей вес достигает тонны, более изящных зубрих и милых зубрят, узнаете массу интересных фактов об их робком характере и недюжинной смекалке и даже сможете «усыновить» зубриного отпрыска. Кстати, согласно правилам международной племенной книги зубров, его имя должно обязательно начинаться на Му!

От мира животных – к миру птиц. Наша экскурсия продолжается на ферме с необычным названием «Русский страус». Нет-нет, вы не ослышались: в деревне Старые Кузьменки Серпуховского района действительно разводят чёрных африканских страусов – и словно в подтверждение этого факта эмблему фермы украшает изображение залихватского страуса в ушанке. Столь экзотические птицы прекрасно адаптируются в наших условиях и легко переносят зиму. Вы узнаете всё об особенностях содержания и повадках страусов, сможете покормить птиц и, если повезёт, полюбоваться на юных страусят, а также приобрести сувениры из перьев и скорлупы страусиных яиц.

На этой экскурсии вы узнаете:
• как из 12 особей удалось воссоздать мировую популяцию зубров;
• сколько весит зубр и почему у него такой застенчивый характер;
• как нужно подзывать зубров и какие лакомства они любят больше всего;
• действительно ли страусы прячут голову в песок;
• сколько человек можно накормить омлетом из страусиного яйца;
• какую скорость развивает страус, и можно ли ездить на нём верхом… и многое другое!

Если вы желаете попробовать блюда из яиц и мяса страуса (омлет, стейк, пельмени, салат, страус-бургер), сделайте заказ в кафе до начала экскурсии (за доп. плату).

Программа

  • Приокско-террасный заповедник: экологическая тропа «Дорога к зубрам» с посещением Центрального зубрового питомника. Посещение музея природы с экспозицией о животном и растительном мире южного Подмосковья. Свободное время.
  • Страусиная ферма «Русский страус»: экскурсия по ферме с рассказом об условиях жизни страусов, кормление страусов.
  • Самостоятельное посещение мини-зоопарка «Птичий дворик».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
Заповедники
Животные
На ферму

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