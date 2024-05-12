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поездки и очень интересно рассказывала по дороге о местности, ее историю. Интересно было и взрослым, и ребенку трёх лет. Ферма с альпакам огромная, ухоженная, грамотно спланированная. На ферме живут не только альпаки, но и ламы, и шотландские коровы, и кролики, и верблюд Марго, и козы. Во время экскурсии по ферме общались и кормили альпак прям в их вольерах. Между общением с животными очень интересно рассказывают хозяева фермы об истории создания фермы, об альпакам. Как появились альпаки в Росси, как за ними ухаживают, чем ценятся альпаки, чем альпаки отличаются от ламы. Информация подаётся с юмором, с диалог как со взрослыми, так и с детьми. Время на ферме пролетело незаметно, хотелось остаться ещё и может даже пожить там какое-то время. Думаю что буду ещё не раз ездить на эту экскурсию. Хочется посмотреть на альпак в разное время года. Рекомендую как релакс, как способ снять стресс и расслабиться от городской жизни. Огромная благодарность Марии за интересный рассказ по пути к альпакам. Владимиру за экскурсию по ферме.