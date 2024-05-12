Экскурсии по фермам Москвы

Найдено 5 экскурсий в категории «На ферму» в Москве, цены от 2 632 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
«Посещение фермы «Экодеревушка» Чтобы увидеть и даже покормить настоящих крокодилов, совсем не обязательно отправляться к берегам Нила»
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650 за человека
В гости к альпакам: поездка на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
В гости к альпакам: поездка на ферму
Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Начало: У метро Алтуфьево
«Узнаете о ферме и ее владельцах, где альпаки и ламы живут в открытых вольерах и гуляют по просторным полям»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 800 за всё до 3 чел.
Треккинг по лесу в компании хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
«А после прогулки вы можете заглянуть на ферму рядом с питомником и покормить гусей, кур, козлят и поросят»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
33 коровы: один день на счастливой ферме
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
«12:10 — экскурсия по фермеВы услышите историю создания фермы и познакомитесь с её четвероногими обитателями, за чьим здоровьем и даже настроением здесь тщательно следят»
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632 за человека
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
Групповая
9 часов
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
«Наша экскурсия продолжается на ферме с необычным названием «Русский страус»»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гуля
    12 мая 2024
    Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
    Экскурсия оставила только положительные эмоции, в том числе понравилась гид Елена Валерьевна Глебова, всё было интересно и познавательно, на ферме
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    в целом было интересно, особенно впечатлила Коломна, Кремль и музей бабьей доли, тур организован отлично, хочу отметить что в таких непредвиденных ситуациях как перекрытие дороги в Коломне, случайная травма ноги одного из туристов не помешали продолжению экскурсии, автобус предоставили комфортный, водитель Григорий профессиональный.

  • М
    Маргарита
    9 мая 2024
    В гости к альпакам: поездка на ферму
    Ездили сегодня в гости к альпакам. Очень не очень рекомендую всем, не только детям, но и взрослым! Экскурсовод Мария сопровождала нас
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    поездки и очень интересно рассказывала по дороге о местности, ее историю. Интересно было и взрослым, и ребенку трёх лет. Ферма с альпакам огромная, ухоженная, грамотно спланированная. На ферме живут не только альпаки, но и ламы, и шотландские коровы, и кролики, и верблюд Марго, и козы. Во время экскурсии по ферме общались и кормили альпак прям в их вольерах. Между общением с животными очень интересно рассказывают хозяева фермы об истории создания фермы, об альпакам. Как появились альпаки в Росси, как за ними ухаживают, чем ценятся альпаки, чем альпаки отличаются от ламы. Информация подаётся с юмором, с диалог как со взрослыми, так и с детьми. Время на ферме пролетело незаметно, хотелось остаться ещё и может даже пожить там какое-то время. Думаю что буду ещё не раз ездить на эту экскурсию. Хочется посмотреть на альпак в разное время года. Рекомендую как релакс, как способ снять стресс и расслабиться от городской жизни. Огромная благодарность Марии за интересный рассказ по пути к альпакам. Владимиру за экскурсию по ферме.

  • Р
    Руслан
    2 мая 2024
    Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
    Отличная вышла поездка! Спасибо нашему гиду Елене: интересно рассказывала обо всем, а также была максимально терпелива к паре язвительных особ,
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    которые видели во всем только негатив. Понравился темп и расписание поездки, единственное пожелание - хочется побольше свободного времени в следующий раз. На экоферме было хорошо, вкусно покормили! Коломна впечатлила, а гид посоветовала хорошую лавку, где можно выгодно купить сладкие сувениры. Автобус очень удобный, передвигались с комфортом. Ставлю 5 из 5.

  • М
    Марина
    24 августа 2023
    В гости к альпакам: поездка на ферму
    Большое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. Ребенок был в восторге. Прошло
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    уже почти три месяца, но он продолжает вспоминать этих милых зверушек))) и рассказывает всем, кто готов слушать:"очень милая экскурсия, смог покормить, погладить и даже погулять с альпаками"

    Большое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. РебенокБольшое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. РебенокБольшое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. Ребенок
  • М
    Мария
    8 мая 2023
    Живописная Верея и «Русская горница»
    Очень понравилось в Русской горнице. Светлана и ее Хозяин настоящие молодцы, энтузиасты и подвижники. Хочется пожелать им поддержки их дела со стороны властей.
  • В
    Владимир
    11 апреля 2023
    В гости к альпакам: поездка на ферму
    Были на экскурсии 6 марта. И… пишем отзыв только сейчас. Виноваты)). 1. Гид Мария. Самые лучшие впечатления - абсолютно адекватна, профессиональна,
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    образована и коммуникабельна. Остались самые лучшие впечатления, как от полученной информации, так и от человеческого общения. Пунктуальна. 2. Дорога. Прошла не заметно - Мария рассказывала о том, что проезжаем. Источник ее знаний, похоже, не иссякаем)). 3. На ферме. Получили впечатлений гораздо больше, чем ожидали. Это самая мимишная поездка, которая только может быть. Получили нереальное удовольствие - это просто поездка в детство. 4. Персонал фермы. Доброжелательный, с хорошим чувством юмора, готовые все подсказать и показать. Чувствуется насколько они любят своих животных. Очень хотим вернуться на ферму летом. Может быть даже с ночевкой.

  • М
    Максим
    9 сентября 2022
    Парк Никола-Ленивец
    Поездка прошла замечательно. Маршрут по парку был выстроен оптимально и с учетом наших физических возможностей, чтобы без лишних затрат времени
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    охватить максимально наиболее интересные объекты на огромной территории парка. Дмитрий подстроился под наши пожелания по логистике, что сделало длительную поездку максимально комфортной. С Дмитрием чувствуешь себя в машине безопасно. В качестве пожелания: хорошо бы побольше инсайдерской информации о ситуации в парке.

  • М
    Максим
    28 сентября 2020
    Треккинг по лесу в компании хаски
    В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в
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    удивительном и очень уютном питомнике, где о собаках заботятся, и где в гости на знакомство с ними может приехать любой желающий. Узнали много интересных фактов об этой породе, смогли очень тесно пообщаться с обитателями питомника и сходить с ними вместе на прогулку вдоль реки. Общение с собаками оставляет много положительных эмоций, так что всем советую и желаю сюда приехать, заряд позитива вам гарантирован) Сама экскурсия была максимально комфортной, за что отдельное спасибо нашему гиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На ферму»

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  1. Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
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  3. Треккинг по лесу в компании хаски
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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На ферму" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 632 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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