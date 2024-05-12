1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
«Посещение фермы «Экодеревушка» Чтобы увидеть и даже покормить настоящих крокодилов, совсем не обязательно отправляться к берегам Нила»
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В гости к альпакам: поездка на ферму
Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Начало: У метро Алтуфьево
«Узнаете о ферме и ее владельцах, где альпаки и ламы живут в открытых вольерах и гуляют по просторным полям»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
«А после прогулки вы можете заглянуть на ферму рядом с питомником и покормить гусей, кур, козлят и поросят»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
«12:10 — экскурсия по фермеВы услышите историю создания фермы и познакомитесь с её четвероногими обитателями, за чьим здоровьем и даже настроением здесь тщательно следят»
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632₽ за человека
Групповая
9 часов
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
«Наша экскурсия продолжается на ферме с необычным названием «Русский страус»»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГуля12 мая 2024Экскурсия оставила только положительные эмоции, в том числе понравилась гид Елена Валерьевна Глебова, всё было интересно и познавательно, на ферме
- ММаргарита9 мая 2024Ездили сегодня в гости к альпакам. Очень не очень рекомендую всем, не только детям, но и взрослым! Экскурсовод Мария сопровождала нас
- РРуслан2 мая 2024Отличная вышла поездка! Спасибо нашему гиду Елене: интересно рассказывала обо всем, а также была максимально терпелива к паре язвительных особ,
- ММарина24 августа 2023Большое спасибо Марии за экскурсию. Считаю что нам повезло и с экскурсоводом, и с погодой. Ребенок был в восторге. Прошло
- ММария8 мая 2023Очень понравилось в Русской горнице. Светлана и ее Хозяин настоящие молодцы, энтузиасты и подвижники. Хочется пожелать им поддержки их дела со стороны властей.
- ВВладимир11 апреля 2023Были на экскурсии 6 марта. И… пишем отзыв только сейчас. Виноваты)). 1. Гид Мария. Самые лучшие впечатления - абсолютно адекватна, профессиональна,
- ММаксим9 сентября 2022Парк Никола-ЛенивецПоездка прошла замечательно. Маршрут по парку был выстроен оптимально и с учетом наших физических возможностей, чтобы без лишних затрат времени
- ММаксим28 сентября 2020В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На ферму»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На ферму" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 632 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Москве на 2024 год на ферму, 16 ⭐ отзывов, цены от 2632₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август