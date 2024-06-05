1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
«На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Погрузиться в историю музея-заповедника, окутанного множеством тайн
Начало: У метро «Коломенская»
«Мы отправимся гулять по заповеднику, посетим древние храмы, царские палаты и допетровские дубравы»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: на территории Кусково
7 июля в 12:00
20 июля в 14:30
5 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
75006 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории
Начало: В районе метро «Китай-город»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
«Зубры в Приокско-Террасном заповеднике»
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
На сапах - по заповеднику в Архангельском
Прокатиться на доске с веслом вокруг острова Лохин и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: В деревне Глухово
«Затем отправимся на двухчасовую прогулку по заповеднику Лохин остров рядом с усадьбой Архангельское»
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:30
9 июня в 18:30
11 июня в 18:30
2 700₽ за человека
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
Начало: м Коломенское
«В результате дети откроют для себя историю заповедника и окунутся в атмосферу русской жизни 17 века»
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 390₽ за человека
Групповая
9 часов
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
«Наша увлекательная «зоологическая» экскурсия начинается на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике – единственном государственном природном заказнике в Подмосковье»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 650₽ за человека
Групповая
7 часов
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Автобусная экскурсия из Москвы - в живописные окрестности Звенигорода (в группе до 17 человек)
Начало: В районе СТ.М. Строгино
12 июня в 09:45
23 июня в 09:45
4 370₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шаболовка: заповедник авангарда в Москве
Познакомиться с первыми авангардистскими проектами и узнать, как жили новые люди после революции
Начало: У метро «Шаболовская»
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
- ЕЕкатерина3 июня 2024Спасибо гиду за интересную экскурсию!
- ААлександра3 июня 2024Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
- ЕЕлена3 июня 2024Хорошо построен маршрут, много информации и отличная подача материала. Спасибо
- ЭЭльвира29 мая 2024Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно. Наших непростых детей вы смогли организовать, удержать внимание и подарить отличные эмоции! Рекомендую от всей души такой формат!
- ООксана29 мая 2024Очень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудо, понятно, доходчиво, а главное
- ВВера25 мая 2024Приезжала в Москву на один день в командировку, очень хотела успеть посмотреть хоть небольшой кусочек и выбрала экскурсию по Ивановской
- ЛЛариса21 мая 2024Хочется поблагодарить нашего экскурсовода Анну за прекрасную прогулку по всем достопримечательным местам Воробьевых гор и МГУ. Формат экскурсии предполагал передвижение
- ТТатьяна5 мая 2024Анна - прекрасный и эрудированный рассказчик, прогулка по заказнику Воробьевы горы неутомительна. Несмотря на небольшое количество "достопримечательностей", очень познавательная экскурсия.
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