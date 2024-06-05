Экскурсии по заповедникам из Москвы

Найдено 17 экскурсий в категории «Заповедники» в Москве, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850 за всё до 5 чел.
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
20 отзывов
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500 за всё до 8 чел.
На поле Бородинском
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
«На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Погрузиться в историю музея-заповедника, окутанного множеством тайн
Начало: У метро «Коломенская»
«Мы отправимся гулять по заповеднику, посетим древние храмы, царские палаты и допетровские дубравы»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Кусково - милый уголок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: на территории Кусково
7 июля в 12:00
20 июля в 14:30
5 400 за всё до 6 чел.
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
75006 000 за всё до 10 чел.
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории
Начало: В районе метро «Китай-город»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600 за человека
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
«Зубры в Приокско-Террасном заповеднике»
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000 за всё до 8 чел.
На сапах - по заповеднику в Архангельском
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
9 отзывов
На сапах - по заповеднику в Архангельском
Прокатиться на доске с веслом вокруг острова Лохин и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: В деревне Глухово
«Затем отправимся на двухчасовую прогулку по заповеднику Лохин остров рядом с усадьбой Архангельское»
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:30
9 июня в 18:30
11 июня в 18:30
2 700 за человека
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за билет
Русская сказка Коломенского
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
Начало: м Коломенское
«В результате дети откроют для себя историю заповедника и окунутся в атмосферу русской жизни 17 века»
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
5 800 за всё до 6 чел.
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Групповая
10 часов
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 390 за человека
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
Групповая
9 часов
Приокско-террасный заповедник - страусиная ферма
«Наша увлекательная «зоологическая» экскурсия начинается на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике – единственном государственном природном заказнике в Подмосковье»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 650 за человека
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Автобусная экскурсия из Москвы - в живописные окрестности Звенигорода (в группе до 17 человек)
Начало: В районе СТ.М. Строгино
12 июня в 09:45
23 июня в 09:45
4 370 за человека
Шаболовка: заповедник авангарда в Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Шаболовка: заповедник авангарда в Москве
Познакомиться с первыми авангардистскими проектами и узнать, как жили новые люди после революции
Начало: У метро «Шаболовская»
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
6 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Царицыно детям: активная квест-экскурсия
    Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
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    разу не пожалели. В Царицыно бывали много раз, но его историю практически не знали. А тут и познавательно, и весело, и ещё много вкусных бонусов по ходу и в конце квеста. У нас была компания из 6 детей 11-12 лет. В процессе детям пришлось и подумать, и послушать, и побегать. 1,5 часа пролетели незаметно. Карине спасибо!

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    «Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
    Спасибо гиду за интересную экскурсию!
  • А
    Александра
    3 июня 2024
    На сапах - по заповеднику в Архангельском
    Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
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    - что не считают минуты. Мы немножко задержались с выходом на воду из-за опаздывающих членов группы - но пробыли на воде даже дольше обещанных двух часов. Прогулка лёгкая, ненапряжная, с отдыхом на воде. С воды видно дворец и парк усадьбы Архангельское. Чудесный день получился, спасибо Байдарошной, и лично Павлу, который нас встречал, и Николаю, который был нашим инструктором. Обязательно придем ещё на другие прогулки. Удачи и процветания Байдарошной!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Хорошо построен маршрут, много информации и отличная подача материала. Спасибо
  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Царицыно детям: активная квест-экскурсия
    Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно. Наших непростых детей вы смогли организовать, удержать внимание и подарить отличные эмоции! Рекомендую от всей души такой формат!
    Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательноКарина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Очень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудо, понятно, доходчиво, а главное
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    с любовью к Москве. Спасибо ей большое, с удовольствием послушаю ещё не один раз, надеюсь, благо мест в прекрасной Москве предостаточно

    Очень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудоОчень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудоОчень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудо
  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
    Приезжала в Москву на один день в командировку, очень хотела успеть посмотреть хоть небольшой кусочек и выбрала экскурсию по Ивановской
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    горке. Благодаря Дмитрию я увидела то, что никогда бы не увидела самостоятельно: скрытый от всеобщий глаз сад усадьбы Морозова, дворики Хитровки, усадьбу Мазепы и остатки Соляного двора. В неприметных местах старой Москвы прячутся удивительные здания прошлого, прекрасные и необычные, а Дмитрий мне рассказал об истории их появления и современном состоянии. Я получила огромное удовольствие!!!! Спасибо!!!!

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
    Хочется поблагодарить нашего экскурсовода Анну за прекрасную прогулку по всем достопримечательным местам Воробьевых гор и МГУ. Формат экскурсии предполагал передвижение
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    на автомобиле с многочисленными остановками в желаемых нами местах и прогулками. Рекомендую такие экскурсии для людей пожилого возраст, где они смогут больше увидеть интересного, при этом меньше устанут. Организация нашей экскурсии была на высшем уровне, мы не только увидели, но и много узнали из истории Воробьевых гор и МГУ. Еще раз огромное спасибо Анне, за ее интересный рассказ и наши впечатления, которые останутся с нами на долгие годы.

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
    Анна - прекрасный и эрудированный рассказчик, прогулка по заказнику Воробьевы горы неутомительна. Несмотря на небольшое количество "достопримечательностей", очень познавательная экскурсия.
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    Анна легко подстраивается под вопросы и запросы группы, получено море информации. Понравилось и детям 8 и 11 лет (даже тем, кто обычно исторические экскурсии не очень любит).

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Заповедники»

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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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