Что вас ожидает

Зубры в Приокско-Террасном заповеднике

Чуть больше 100 км от Москвы — и мы попадем в гости к удивительным животным, которые стоят под № 1 в Красной книге. В заповеднике на берегах Оки созданы максимально комфортные условия для жизни зубров. Вы увидите этих диких быков с близкого расстояния (наиболее благоприятны для этого осенние и зимние месяцы). Узнаете историю заповедника и поймете различия между зубрами и бизонами.

Яркие обитатели Парка птиц

В этом месте в Калужской области путешественников круглый год ждут рощи, поляны, река, сад камней с горами и главное — более 3000 зверей, птиц и рыб из разных уголков мира. В крытом павильоне вы перенесетесь в тропическое лето, увидите синих ирен, китайских соловьев, астрильд, изумрудных голубей, бриллиантовых и полосатых горлиц. На экспозиции «Ночной мир» познакомитесь с летягами, летучими лисицами, нильскими крыланами. А в павильоне «Певчие птицы мира» насладитесь их многоголосием.

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортном микроавтобусе Mercedes Vito

Трансфер из любой точки Москвы и обратно включен в стоимость

Дополнительные расходы