Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц

Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах

Вы видели животных-ровесников мамонтов? В этом путешествии вас ждут величественные зубры, счастливо живущие на берегу Оки.

Вы узнаете об этих зверях и оторветесь от суеты.

Затем отправимся в Парк птиц в Калужской области: вы полюбуетесь пернатыми со всей Земли, увидите ночных животных и послушаете птичьи песни.

Такой экотуризм зарядит позитивом и детей, и взрослых!
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц

Что вас ожидает

Зубры в Приокско-Террасном заповеднике

Чуть больше 100 км от Москвы — и мы попадем в гости к удивительным животным, которые стоят под № 1 в Красной книге. В заповеднике на берегах Оки созданы максимально комфортные условия для жизни зубров. Вы увидите этих диких быков с близкого расстояния (наиболее благоприятны для этого осенние и зимние месяцы). Узнаете историю заповедника и поймете различия между зубрами и бизонами.

Яркие обитатели Парка птиц

В этом месте в Калужской области путешественников круглый год ждут рощи, поляны, река, сад камней с горами и главное — более 3000 зверей, птиц и рыб из разных уголков мира. В крытом павильоне вы перенесетесь в тропическое лето, увидите синих ирен, китайских соловьев, астрильд, изумрудных голубей, бриллиантовых и полосатых горлиц. На экспозиции «Ночной мир» познакомитесь с летягами, летучими лисицами, нильскими крыланами. А в павильоне «Певчие птицы мира» насладитесь их многоголосием.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортном микроавтобусе Mercedes Vito
  • Трансфер из любой точки Москвы и обратно включен в стоимость

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию заповедника — 150 руб. /взрослые
  • Билеты на программу «В гости к ЗУБРУ» с гидом заповедника: 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети
  • Высотная эко-тропа в заповеднике по желанию (работает в теплое время года до ноября): 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети
  • Вход в Парк птиц на территорию №1: 500 руб. /взрослые, 100 руб. /дети; на территорию №2: 300 руб. /взрослые, 100 руб. /дети

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности, интересно расскажу о любой теме.
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