Вы видели животных — ровесников мамонтов? В этом путешествии вас ждут величественные зубры, счастливо живущие на берегу Оки. Вы узнаете об этих зверях и оторвётесь от суеты. Затем отправимся в Парк птиц в Калужской области: вы полюбуетесь пернатыми со всей Земли, увидите ночных животных и послушаете птичьи песни. Такой экотуризм зарядит позитивом и детей и взрослых!

Описание трансфер

Зубры в Приокско-Террасном заповеднике

Чуть больше 100 км от Москвы — и мы попадём в гости к удивительным животным, которые стоят под №1 в Красной книге. В заповеднике на берегах Оки созданы максимально комфортные условия для жизни зубров. Вы увидите этих диких быков с близкого расстояния (наиболее благоприятны для этого осенние и зимние месяцы). И поймёте различия между зубрами и бизонами.

Яркие обитатели Парка птиц

В этом месте в Калужской области путешественников круглый год ждут рощи, поляны, река, сад камней с горами и главное — более 3000 зверей, птиц и рыб из разных уголков мира. В крытом павильоне вы перенесётесь в тропическое лето, увидите синих ирен, китайских соловьёв, астрильд, изумрудных голубей, бриллиантовых и полосатых горлиц. На экспозиции «Ночной мир» познакомитесь с летягами, летучими лисицами, нильскими крыланами. А в павильоне «Певчие птицы мира» насладитесь их многоголосием.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортном микроавтобусе Mercedes Vito

Трансфер из любой точки Москвы и обратно включён в стоимость

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в заповедник в компании водителя-сопровождающего

Поездка может быть адаптирована под участников любого возраста

Максимальное количество участников: 8

Дополнительные расходы