Чуть больше 100 км от Москвы — и мы попадём в гости к удивительным животным, которые стоят под №1 в Красной книге. В заповеднике на берегах Оки созданы максимально комфортные условия для жизни зубров. Вы увидите этих диких быков с близкого расстояния (наиболее благоприятны для этого осенние и зимние месяцы). И поймёте различия между зубрами и бизонами.
Яркие обитатели Парка птиц
В этом месте в Калужской области путешественников круглый год ждут рощи, поляны, река, сад камней с горами и главное — более 3000 зверей, птиц и рыб из разных уголков мира. В крытом павильоне вы перенесётесь в тропическое лето, увидите синих ирен, китайских соловьёв, астрильд, изумрудных голубей, бриллиантовых и полосатых горлиц. На экспозиции «Ночной мир» познакомитесь с летягами, летучими лисицами, нильскими крыланами. А в павильоне «Певчие птицы мира» насладитесь их многоголосием.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортном микроавтобусе Mercedes Vito
Трансфер из любой точки Москвы и обратно включён в стоимость
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в заповедник в компании водителя-сопровождающего
Поездка может быть адаптирована под участников любого возраста
Максимальное количество участников: 8
Дополнительные расходы
Вход на территорию заповедника — 150 ₽/взрослые
Билеты на программу «В гости к ЗУБРУ» с гидом заповедника: 500 ₽/взрослые, 300 ₽/дети
Высотная экотропа в заповеднике по желанию (работает в тёплое время года до ноября): 400 ₽/взрослые, 200 ₽/дети
Вход в Парк птиц на территорию №1: 800 ₽/взрослые, 500 ₽/дети; на территорию №2: 600 ₽/взрослые, 200 ₽/дети, дошкольники проходят бесплатно в сопровождении взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
–
2
–
1
–
Анастасия
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно, интересно и увлекательно. Заповедник впечатлил своей территорией, нам даже удалось увидеть новорожденного зубреныша. Очень читать дальшеуменьшить
понравилась эко-тропа Сквозь листья, взрослые почувствовали себя детьми. Впечатлил парк птиц- огромное количество птиц, зверей, интересный сад камней. Невероятная территория, которую невозможно обойти за один день. Однозначно рекомендуем всем, кому интересна природа и мир зверей. Спасибо Владимир за впечатляющее путешествие
+1
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Светлана
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду. Полюбовались птицами, рыбами, разными животными. Зубры с бизонами были на близком расстоянии. Экскурсия по читать дальшеуменьшить
заповеднику интересная. Также здесь есть небольшой музей. Владимир приехал точно к назначенному времени, весь день сопровождал нас. В автомобиле было чисто и комфортно. После сегодняшнего дня есть желание отправиться с Владимиром и на другие его экскурсии.
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Т
Татьяна
Спасибо Владимиру за поездку. Без него мы бы точно не доехали. Продуманный маршрут, комфортная поездка. Парк птиц чудесен, а вид зубров впечатляет. Таких животных надо уважать и беречь. Спасибо ещё раз, Владимир!
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Светлана
Экскурсия- путешествие к зубрам замечательная! Очень рекомендую всем! Мы были на экскурсии 12.04.25. Получили массу положительных эмоций, надышались свежим чистым воздухом, сделали чудесные фотографии, послушали очень интересный рассказ экскурсовода- Наталья Васильевны, читать дальшеуменьшить
сотрудницы заповедника! Посетили музей и территорию заповедника, где живут зубры и бизоны. Владимир замечательный организатор, очень тронула его забота - предусмотрел все и вода в дорогу для каждого туриста, и пакетики, и даже теплые куртки! Продумал место, где мы очень вкусно пообедали! День прошел насыщенно и интересно! Спасибо большое Владимиру за такой чудесный познавательный отдых!
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Н
Николай
Владимир - супер организатор! Мероприятие прошло прекрасно, заповедник и парк птиц понравились и взрослым, и детям. Рекомендую на 1000%
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