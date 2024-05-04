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Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц

Отдохнуть от города на природе в компании животных
Вы видели животных — ровесников мамонтов? В этом путешествии вас ждут величественные зубры, счастливо живущие на берегу Оки. Вы узнаете об этих зверях и оторвётесь от суеты.

Затем отправимся в Парк птиц в Калужской области: вы полюбуетесь пернатыми со всей Земли, увидите ночных животных и послушаете птичьи песни. Такой экотуризм зарядит позитивом и детей и взрослых!
5
5 отзывов
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц

Описание трансфер

Зубры в Приокско-Террасном заповеднике

Чуть больше 100 км от Москвы — и мы попадём в гости к удивительным животным, которые стоят под №1 в Красной книге. В заповеднике на берегах Оки созданы максимально комфортные условия для жизни зубров. Вы увидите этих диких быков с близкого расстояния (наиболее благоприятны для этого осенние и зимние месяцы). И поймёте различия между зубрами и бизонами.

Яркие обитатели Парка птиц

В этом месте в Калужской области путешественников круглый год ждут рощи, поляны, река, сад камней с горами и главное — более 3000 зверей, птиц и рыб из разных уголков мира. В крытом павильоне вы перенесётесь в тропическое лето, увидите синих ирен, китайских соловьёв, астрильд, изумрудных голубей, бриллиантовых и полосатых горлиц. На экспозиции «Ночной мир» познакомитесь с летягами, летучими лисицами, нильскими крыланами. А в павильоне «Певчие птицы мира» насладитесь их многоголосием.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортном микроавтобусе Mercedes Vito
  • Трансфер из любой точки Москвы и обратно включён в стоимость
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в заповедник в компании водителя-сопровождающего
  • Поездка может быть адаптирована под участников любого возраста
  • Максимальное количество участников: 8

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию заповедника — 150 ₽/взрослые
  • Билеты на программу «В гости к ЗУБРУ» с гидом заповедника: 500 ₽/взрослые, 300 ₽/дети
  • Высотная экотропа в заповеднике по желанию (работает в тёплое время года до ноября): 400 ₽/взрослые, 200 ₽/дети
  • Вход в Парк птиц на территорию №1: 800 ₽/взрослые, 500 ₽/дети; на территорию №2: 600 ₽/взрослые, 200 ₽/дети, дошкольники проходят бесплатно в сопровождении взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Анастасия
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно, интересно и увлекательно. Заповедник впечатлил своей территорией, нам даже удалось увидеть новорожденного зубреныша. Очень
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понравилась эко-тропа Сквозь листья, взрослые почувствовали себя детьми. Впечатлил парк птиц- огромное количество птиц, зверей, интересный сад камней. Невероятная территория, которую невозможно обойти за один день. Однозначно рекомендуем всем, кому интересна природа и мир зверей. Спасибо Владимир за впечатляющее путешествие

Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,+1
Сегодня мы съездили в заповедник и парк птиц. Это второе наше путешествие с Владимиром. Очень комфортно,
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Светлана
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду. Полюбовались птицами, рыбами, разными животными. Зубры с бизонами были на близком расстоянии. Экскурсия по
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заповеднику интересная. Также здесь есть небольшой музей.
Владимир приехал точно к назначенному времени, весь день сопровождал нас. В автомобиле было чисто и комфортно. После сегодняшнего дня есть желание отправиться с Владимиром и на другие его экскурсии.

Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду.
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду.
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду.
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду.
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду.
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду.
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду.
Провели осенний день семьей на природе. Всем понравилось, несмотря на немного не располагающую к прогулкам погоду.
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Т
Спасибо Владимиру за поездку. Без него мы бы точно не доехали. Продуманный маршрут, комфортная поездка. Парк птиц чудесен, а вид зубров впечатляет. Таких животных надо уважать и беречь. Спасибо ещё раз, Владимир!
Спасибо Владимиру за поездку. Без него мы бы точно не доехали. Продуманный маршрут, комфортная поездка. Парк
Спасибо Владимиру за поездку. Без него мы бы точно не доехали. Продуманный маршрут, комфортная поездка. Парк
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Светлана
Экскурсия- путешествие к зубрам замечательная!
Очень рекомендую всем! Мы были на экскурсии 12.04.25. Получили массу положительных эмоций, надышались свежим чистым воздухом, сделали чудесные фотографии, послушали очень интересный рассказ экскурсовода- Наталья Васильевны,
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сотрудницы заповедника! Посетили музей и территорию заповедника, где живут зубры и бизоны.
Владимир замечательный организатор, очень тронула его забота - предусмотрел все и вода в дорогу для каждого туриста, и пакетики, и даже теплые куртки! Продумал место, где мы очень вкусно пообедали! День прошел насыщенно и интересно!
Спасибо большое Владимиру за такой чудесный познавательный отдых!

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Н
Владимир - супер организатор! Мероприятие прошло прекрасно, заповедник и парк птиц понравились и взрослым, и детям. Рекомендую на 1000%
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