Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
«Чтобы понять, какой путь прошло это течение, мы исследуем залы Пушкинского музея»
Завтра в 12:00
12 авг в 11:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
«Квест проходит вживую в залах Пушкинского музея, где задания поступают через удобный чат-бот»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Билеты на экскурсию по древним цивилизациям и искусству Возрождения
Выберите один из двух маршрутов: исследуйте древние цивилизации или погрузитесь в мир Северного Возрождения и голландской живописи
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7200 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Квест
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»
Великие открытия ждут тех, кто готов разгадать секреты древних цивилизаций
Начало: В Пушкинском музее
«Вы прогуляетесь по главным залам 1 этажа Пушкинского музея, следуя указаниям карты сокровищ»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
891 ₽
990 ₽ за человека
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
«В Пушкинском музее происходят странные вещи — и без помощи настоящих знатоков тут не обойтись»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра в 12:00
12 авг в 11:00
13 600 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Импрессионисты в Пушкинском музее
Поговорить о судьбах знаменитых художников и научиться понимать, где Моне, а где Мане
Начало: У музея
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
13 100 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Мобильный квест «Секреты галереи искусства»
Отправляйтесь в приключение по Пушкинскому музею, чтобы спасти кошку Кисточку и узнать больше об искусстве! Идеально для семей и любителей загадок
Начало: На Волхонке
«Вы узнаете, что общего у картинной галереи Пушкинского музея и этого эмодзи — 😱»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 1300 ₽ за человека
Билеты
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Проследить историю искусства от античных цивилизаций до эпохи Просвещения
Начало: Около Государственного музея изобразительных искус...
«В стоимость экскурсии включён входной билет в Пушкинский музей на постоянную экспозицию»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1690 ₽ за билет
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Музейная миля Москвы
Проследить путь искусства сквозь тысячелетия - от Древнего Египта до авангарда
Начало: У станции метро «Боровицкая»
«Увидите три крупных художественных пространства Москвы: классические колонны Пушкинского музея, фасад Третьяковской галереи в русском стиле и ультрасовременный дом культуры ГЭС-2»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
4320 ₽
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музейная миля Москвы: экскурсия, вдохновлённая искусством
Пройти по следам великих художников и коллекционеров
Начало: У метро «Кропоткинская»
«Прогулка по кварталу вокруг Пушкинского музея: 16 зданий, включая старинные особняки и новейшие корпуса»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Квест
до 10 чел.
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Посмотреть на картины иначе и открыть удивительные судьбы художников и тайны их работ (без гида)
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1350 ₽
1500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 июля 2024Хотим поблагодарить Ирину за проведенную экскурсию по пушкинскому музею, очень увлекательный рассказ и много новой информации! У экскурсовода очень глубокие знания, она рассказала нам о многих эпохах и лисностях, слушать было действительно интересно)
- ЮЮлиана20 июня 2024Были на экскурсии с родителями. Понравился маршрут. Валерия смогла умело организовать прогулку по музею, уделив внимание основным экспонатам так, что создалось прекрасное общее впечатление об экспозиции. Теперь можно выбирать отдельные направления, чтобы углубить свои знания.
- ЕЕлена10 июня 2024Общее впечатление- несответствие стоимости экскурсии уровню организации и содержанию. Гид Валерия проводила экскурсию. Был ряд организационных проблем на входе. Но
- ННаталья28 марта 2024Очень интересная подача материала, особенно происхождение всех жанров живописи исторически из иконописи и так далее. Очень довольны, очень интересный рассказ, с дополнительными деталями по другим экспонатам музея. Большое спасибо, Валерия!
- ЕЕлена5 марта 2024Прекрасная экскурсия и прекрасный гид!
- ААнна19 февраля 2024Огромное спасибо Валерии за интерессную экскурсию, за отзывчивость и понимание!
- ИИлья5 ноября 2023Очень интересно! Все понравилось!
- ЕЕкатерина1 ноября 2023Мы ходили на экскурсию группой, восемь человек. Валерия заранее предупредила о стоимости, и организовала для нас индивидуальную экскурсию на такое
- SSvetlana22 мая 2023Понравилась как организация экскурсии, так и ее содержательная часть. Рекомендую!
- ААнтон20 апреля 2023На экскурсии были с семьей, очень понравилось - интересно, доступно и с кучей маленьких секретных деталей, которые никогда самостоятельно не узнаешь. Спасибо!
- ЛЛюбовь21 января 2023Хорошо прошла экскурсия. Как и просили, понятно, интересно. Музей нужно посещать именно с гидом, не аудио, а с живым увлеченным человеком.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей Пушкина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Музей Пушкина" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 891 до 13 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Москве на 2025 год по теме «Музей Пушкина», 100 ⭐ отзывов, цены от 891₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь