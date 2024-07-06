Мои заказы

Экскурсии в Пушкинский музей в Москве

Найдено 12 экскурсий в категории «Музей Пушкина» в Москве, цены от 891 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
«Чтобы понять, какой путь прошло это течение, мы исследуем залы Пушкинского музея»
Завтра в 12:00
12 авг в 11:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Пешая
1 час
1 отзыв
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
«Квест проходит вживую в залах Пушкинского музея, где задания поступают через удобный чат-бот»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
990 ₽ за человека
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Билеты на экскурсию по древним цивилизациям и искусству Возрождения
Выберите один из двух маршрутов: исследуйте древние цивилизации или погрузитесь в мир Северного Возрождения и голландской живописи
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7200 ₽ за всё до 2 чел.
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»
1.5 часа
-
10%
3 отзыва
Квест
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»
Великие открытия ждут тех, кто готов разгадать секреты древних цивилизаций
Начало: В Пушкинском музее
«Вы прогуляетесь по главным залам 1 этажа Пушкинского музея, следуя указаниям карты сокровищ»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
891 ₽990 ₽ за человека
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 8-14 лет)
1.5 часа
20 отзывов
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
«В Пушкинском музее происходят странные вещи — и без помощи настоящих знатоков тут не обойтись»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Шедевры Пушкинского музея
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра в 12:00
12 авг в 11:00
13 600 ₽ за всё до 5 чел.
Импрессионисты в Пушкинском музее
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Билеты
Импрессионисты в Пушкинском музее
Поговорить о судьбах знаменитых художников и научиться понимать, где Моне, а где Мане
Начало: У музея
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
13 100 ₽ за всё до 5 чел.
Мобильный квест по галерее Пушкинского музея «Секреты галереи искусства»
1.5 часа
11 отзывов
Квест
Мобильный квест «Секреты галереи искусства»
Отправляйтесь в приключение по Пушкинскому музею, чтобы спасти кошку Кисточку и узнать больше об искусстве! Идеально для семей и любителей загадок
Начало: На Волхонке
«Вы узнаете, что общего у картинной галереи Пушкинского музея и этого эмодзи — 😱»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 1300 ₽ за человека
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
2.5 часа
5 отзывов
Билеты
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Проследить историю искусства от античных цивилизаций до эпохи Просвещения
Начало: Около Государственного музея изобразительных искус...
«В стоимость экскурсии включён входной билет в Пушкинский музей на постоянную экспозицию»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1690 ₽ за билет
Музейная миля Москвы
Пешая
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Музейная миля Москвы
Проследить путь искусства сквозь тысячелетия - от Древнего Египта до авангарда
Начало: У станции метро «Боровицкая»
«Увидите три крупных художественных пространства Москвы: классические колонны Пушкинского музея, фасад Третьяковской галереи в русском стиле и ультрасовременный дом культуры ГЭС-2»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
4320 ₽4800 ₽ за всё до 5 чел.
Музейная миля Москвы: экскурсия, вдохновлённая искусством
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Музейная миля Москвы: экскурсия, вдохновлённая искусством
Пройти по следам великих художников и коллекционеров
Начало: У метро «Кропоткинская»
«Прогулка по кварталу вокруг Пушкинского музея: 16 зданий, включая старинные особняки и новейшие корпуса»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Пешая
2 часа
-
10%
1 отзыв
Квест
до 10 чел.
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Посмотреть на картины иначе и открыть удивительные судьбы художников и тайны их работ (без гида)
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1350 ₽1500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 июля 2024
    Шедевры Пушкинского музея
    Хотим поблагодарить Ирину за проведенную экскурсию по пушкинскому музею, очень увлекательный рассказ и много новой информации! У экскурсовода очень глубокие знания, она рассказала нам о многих эпохах и лисностях, слушать было действительно интересно)
  • Ю
    Юлиана
    20 июня 2024
    Шедевры Пушкинского музея
    Были на экскурсии с родителями. Понравился маршрут. Валерия смогла умело организовать прогулку по музею, уделив внимание основным экспонатам так, что создалось прекрасное общее впечатление об экспозиции. Теперь можно выбирать отдельные направления, чтобы углубить свои знания.
  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Шедевры Пушкинского музея
    Общее впечатление- несответствие стоимости экскурсии уровню организации и содержанию. Гид Валерия проводила экскурсию. Был ряд организационных проблем на входе. Но
    читать дальше

    самое печальное, что большинство залов музея были закрыты, а гид узнала сама и поставила нас перед фактом уже в середине экскурсии. Правильнее было бы, конечно, предупредить заранее. Мы бы тогда выбрали другие даты посещения.
    С точки зрения подачи информации в адрес 11-летнего ребёнка- всё хорошо. Сын воспринял, ему понравилось.

  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    Шедевры Пушкинского музея
    Очень интересная подача материала, особенно происхождение всех жанров живописи исторически из иконописи и так далее. Очень довольны, очень интересный рассказ, с дополнительными деталями по другим экспонатам музея. Большое спасибо, Валерия!
  • Е
    Елена
    5 марта 2024
    Шедевры Пушкинского музея
    Прекрасная экскурсия и прекрасный гид!
  • А
    Анна
    19 февраля 2024
    Шедевры Пушкинского музея
    Огромное спасибо Валерии за интерессную экскурсию, за отзывчивость и понимание!
  • И
    Илья
    5 ноября 2023
    Шедевры Пушкинского музея
    Очень интересно! Все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    1 ноября 2023
    Шедевры Пушкинского музея
    Мы ходили на экскурсию группой, восемь человек. Валерия заранее предупредила о стоимости, и организовала для нас индивидуальную экскурсию на такое
    читать дальше

    большое количество человек. Экскурсия нам понравилось! И подача материала, и содержание.
    Очень интересно было послушать про греческий зал, да и про остальные шедевры музея. Однозначно рекомендую!

    Мы ходили на экскурсию группой, восемь человек. Валерия заранее предупредила о стоимости, и организовала для нас
  • S
    Svetlana
    22 мая 2023
    Шедевры Пушкинского музея
    Понравилась как организация экскурсии, так и ее содержательная часть. Рекомендую!
  • А
    Антон
    20 апреля 2023
    Шедевры Пушкинского музея
    На экскурсии были с семьей, очень понравилось - интересно, доступно и с кучей маленьких секретных деталей, которые никогда самостоятельно не узнаешь. Спасибо!
  • Л
    Любовь
    21 января 2023
    Шедевры Пушкинского музея
    Хорошо прошла экскурсия. Как и просили, понятно, интересно. Музей нужно посещать именно с гидом, не аудио, а с живым увлеченным человеком.
    Хорошо прошла экскурсия. Как и просили, понятно, интересно. Музей нужно посещать именно с гидом, не аудио, а с живым увлеченным человеком

