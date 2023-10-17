Ростов Великий – один из древнейших городов, живая история России. Подлинная история основания города скрыта за пеленой столетий, но первое упоминание о нём есть в «Повести временных лет» за 862 год. Наряду с Киевом, Смоленском, Новгородом, Псковом, Старой Ладогой Ростов был центром древней русской государственности, духовности, здесь при смешении древнеславянских племён формировалась нация великороссов. За долгую историю Ростов знал многие смутные, тёмные, кровавые времена. Сменялись князья, приходили вражеские рати, строились деревянные, а затем каменные храмы и монастыри.

Купола Спасо-Яковлевского монастыря видны уже на подъезде к Ростову. Величественное видение его храмов – это первое впечатление от города, и впечатление неизгладимое, а изнутри монастырь поражает мощью, ухоженностью и радушием. Хотя монастырь и мужской, но четыре женщины оставили о себе в обители добрую память на века – Марию Черниговскую помнит Преображенская церковь, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна бывала здесь часто и как могла помогала монастырю, белый красавец – Дмитровский собор – построен, как говорит предание, по обету, связанному с любовью графа Шереметева к крепостной актрисе Параше Жемчуговой, а Яковлевский храм вырос на деньги дочери генерала-аншефа Алексея Орлова, сподвижника Екатерины Великой…

Погуляйте по территории монастыря в окружении куполов, ротонд, портиков, изящной скульптуры и лепнины, зайдите в Шереметевскую церковь, с виду похожую на театр, поднимитесь на смотровую башню, окиньте взглядом безбрежное озеро Неро, которому полмиллиона лет…

Ростов оставляет впечатление очень цельного и идеально скомпонованного города, и это понятно – строил его в течении 30 лет один человек, митрополит Иона. В центре – золотые маковки за белыми стенами, затем зелень валов, потом разновеликие дома, а по краям, как крылья – монастыри… Действительно – земное воплощение небесного Иерусалима, и последующие строители просто старались не портить то, что заложил Иона Сысоевич… Городу повезло, что после размолвки с царём митрополит был оставлен здесь, а не сослан в далёкие земли…

На территории кремля есть Музей ростовской финифти, которая тоже внесла свой вклад в прославление города. Музей «белого или блестящего камня» – так финифть переводится с древнегреческого… Ростовскую финифть пытались подделывать и копировать – ни у кого не получилось… Загадки ростовского чуда, тайны красоты и потрясающие изделия из финифти – в музее… Полюбуйтесь этим тончайшим искусством!