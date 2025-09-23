Приглашаю вас на авторскую уникальную прогулку по центральным улицам и переулкам столицы, хранящим память о чувствах великих людей.
Маяковский и Лиля Брик, Булгаков и Татьяна Лаппа, Есенин и Айседора Дункан, Бунин и Вера Муромцева, Блок и Любовь Менделеева, Пушкин и Наталья Гончарова… Вы узнаете необычные малоизвестные факты из жизни знаменитостей, послушаете музыку из прошлого и погрузитесь в историческую атмосферу былых времён.
Маяковский и Лиля Брик, Булгаков и Татьяна Лаппа, Есенин и Айседора Дункан, Бунин и Вера Муромцева, Блок и Любовь Менделеева, Пушкин и Наталья Гончарова… Вы узнаете необычные малоизвестные факты из жизни знаменитостей, послушаете музыку из прошлого и погрузитесь в историческую атмосферу былых времён.
Описание экскурсии
На пешеходной экскурсии я расскажу:
- О тройственном союзе Маяковского, Лили Брик и Осипа Брика
- Кто был ангелом-хранителем Булгакова
- На каком языке общались Есенин и Айседора Дункан
- Где жили супруги Цветаевы и родилась их дочь — будущая поэтесса Марина Цветаева
- О самой романтической истории в жизни «одинокой насмешницы» Фаины Раневской и о том, кто был её самым верным другом в последние годы жизни
- О самой нетипичной купеческой семье и её трагедии
- Кто в семье Буниных любил, а кто позволял себя любить
- О необычном союзе Прекрасной Дамы с романтиком Блоком
- Что насторожило Пушкина на обряде венчания в храме Москвы
- И другие интересные истории и тайны
Маршрут прогулки
Триумфальная площадь, Большая Садовая улица, Ермолаевский переулок, Трёхпрудный и Большой Палашёвский переулок, улицы Спиридоновка и Большая Никитская.
Объекты осмотра на маршруте
- памятник Маяковскому
- доходный дом Пигита
- особняк Шехтеля
- место, где находился дом Цветаевой
- дом, в котором жила Раневская
- особняк З. Г. Морозовой, супруги промышленника и мецената Саввы Морозова
- доходный дом братьев Армянских
- дом Марконетов, родственников поэта С. М. Соловьёва
- церковь Большого Вознесения у Никитских ворот
Организационные детали
Обязательных дополнительных расходов на прогулке по городу не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 112 туристов
Меня зовут Ирина. С юных лет люблю путешествовать. Многочисленные поездки, знакомство с достопримечательностями вызвали желание делиться своими знаниями с окружающими. Так хобби переросло в профессию. Я окончила курсы гидов, приступилаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
23 сен 2025
Спасибо за интересную экскурсию. Очень понравилось музыкальное сопровождение. И приятным сюрпризом было исполнение романса в конце экскурсии
Вероника
16 сен 2025
Любовная тематика в рассказе Ирины звучит современно и увлекательно. Всем советую!
Курилова
16 сен 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ирина очень интересно, по доброму рассказала о непростых отношениях отдельных великих людей, как отдельные события отразились на их судьбах и в их произведениях. Ирина внесла изюминку в
К
Карина
8 сен 2025
Прекрасная экскурсия от гида Ирины, которая очень заинтересовала темой и поделилась интересными фактами. Была с семьёй, им очень понравилось. Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение!
Д
Дарья
27 авг 2025
Было большим удовольствием побывать на экскурсии у Ирины! Она была интересна большим количеством уникальных фактов, которые будет сложно встретить в популярных источниках. Отдельно понравились музыкальное сопровождение, маршрут, подача информации. Трогательное и увлекательное приключение! Ирина, благодарим🙏🏻
Ирина
6 авг 2025
Были на экскурсии в составе небольшой группы (весь день был дождь, но нас это не спугнуло). Все очень понравилось! Ирина очень интересно и увлекательно нам поведала истории из жизней некоторых знаменитостей, показала дома, где они жили. Очень рады, что выбрали эту экскурсию! Однозначно рекомендуем! 2 часа пролетели на одном дыхании
В
Валерия
7 июл 2025
Отличная экскурсия!
Очень рекомендую.
Гид - эрудит!
Очень рекомендую.
Гид - эрудит!
Э
Элиза
3 июл 2025
Практически индивидуальная экскурсия! Очень много интересного из жизни наших поэтов и писателей, их личной жизни, которая удивила. Ирина очень много знает и рассказывает интересно, и на любой вопрос по теме знает ответ, что немаловажно. Рекомендую любителям русской литературы! Спасибо Ирине!
M
Marchella
2 июл 2025
Замечательная и запоминающиеся экскурсия, было очень интересно. Профессиональная подача материала,интересные факты и локации. Хочется видеть побольше экскурсии от Ирины)).
О
Ольга
30 июн 2025
Экскурсия прошла замечательно. Гид Ирина прекрасный рассказчик, преподносит материал с большим удовольствием. Очень информативно. Немного подвела погода, шел дождь. Несмотря на это, Ирина провела экскурсию для меня одной. Очень ей
Анна
14 июн 2025
Спасибо огромное Ирине. Попросили Ирину немного скорректировать под наши условия, за что очень ей благодарны, она согласилась со всеми нашими нюансами. Всей группе однозначно понравилась экскурсия, особенно нашим молодоженам, тема оказалась символична с этим сильным и значимым чувством для новой семьи. Ирина отлично знает тему и глубоко погружена, приятна ее увлеченность. Я с удовольствием рекомендую экскурсию Ирины.
o
olgemalist@gmail.com
26 мая 2025
Было интересно, комфортный темп прогулки. Детали, которые не услышишь у других экскурсоводов. Необычная экскурсия, больше о людях, живших в Москве и только во вторую очередь об архитектуре.
Ирина
10 мая 2025
Ирина очень интересно поведала о жизни талантливых и великих людей,имена которых нам знакомы с детства. Мы послушали о любви Маяковского,о судьбе Шехтеля. Прикоснулись к жизни МариныиЦветаевой. Узнали о тайнах семьи Блоков. Как жила Наталья Гончарова. И прикоснулись к истории семьи Рябушинских. Спасибо большое Ирине за экскурсию. А ещё были потрясающие здания на нашем пути.
О
Ольга
9 мая 2025
Экскурсия проходила по одному из любимых районов -Патриарших прудов.
Прогулка была очень увлекательной и полностью погрузила в прошлое этих мест.
Ирина подробно рассказала нам истории любви Великих людей и сделала это очень эмоционально и профессионально!
Рекомендуем.
Прогулка была очень увлекательной и полностью погрузила в прошлое этих мест.
Ирина подробно рассказала нам истории любви Великих людей и сделала это очень эмоционально и профессионально!
Рекомендуем.
A
Anastasia
13 апр 2025
Спасибо большое за такую интересную экскурсию! Было очень познавательно, понятно и увлекательно:) не пожалели, что выбрали именно эту программу, советую!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Москве
Погрузитесь в историю Москвы, пройдитесь по Красной площади, Александровскому саду и узнайте секреты Китай-города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: В районе Кремля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
13 ноя в 11:30
14 ноя в 11:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.