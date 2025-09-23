Т Татьяна Спасибо за интересную экскурсию. Очень понравилось музыкальное сопровождение. И приятным сюрпризом было исполнение романса в конце экскурсии

Вероника Любовная тематика в рассказе Ирины звучит современно и увлекательно. Всем советую!

Курилова читать дальше свою экскурсию отлично читала стихи, подобрала музыкальное сопровождение и сама исполнила романс. 👏👏👏

Наряду с известными историями любви Маяковского, Есенина, Пушкина и до. я для себя узнала про родителей Марины Цветаевой, про Зинаиду и Савву Морозова, про жизнь Фаины Раневской. Интересно, понятно, доступно, с любовью подготовлена экскурсия. 👍❤️ Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ирина очень интересно, по доброму рассказала о непростых отношениях отдельных великих людей, как отдельные события отразились на их судьбах и в их произведениях. Ирина внесла изюминку в

К Карина Прекрасная экскурсия от гида Ирины, которая очень заинтересовала темой и поделилась интересными фактами. Была с семьёй, им очень понравилось. Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение!

Д Дарья Было большим удовольствием побывать на экскурсии у Ирины! Она была интересна большим количеством уникальных фактов, которые будет сложно встретить в популярных источниках. Отдельно понравились музыкальное сопровождение, маршрут, подача информации. Трогательное и увлекательное приключение! Ирина, благодарим🙏🏻

Ирина Были на экскурсии в составе небольшой группы (весь день был дождь, но нас это не спугнуло). Все очень понравилось! Ирина очень интересно и увлекательно нам поведала истории из жизней некоторых знаменитостей, показала дома, где они жили. Очень рады, что выбрали эту экскурсию! Однозначно рекомендуем! 2 часа пролетели на одном дыхании

В Валерия Отличная экскурсия!

Очень рекомендую.

Гид - эрудит!

Э Элиза Практически индивидуальная экскурсия! Очень много интересного из жизни наших поэтов и писателей, их личной жизни, которая удивила. Ирина очень много знает и рассказывает интересно, и на любой вопрос по теме знает ответ, что немаловажно. Рекомендую любителям русской литературы! Спасибо Ирине!

M Marchella Замечательная и запоминающиеся экскурсия, было очень интересно. Профессиональная подача материала,интересные факты и локации. Хочется видеть побольше экскурсии от Ирины)).

О Ольга читать дальше благодарна. Много интересных фактов из жизни Маяковского, Бунина, Блока, Булгакова и их возлюбленных, а также о Марине Цветаевой. Рассказ сопровождался иллюстрациями, музыкой и интересными фактами о домах Москвы, мимо которых проходила экскурсия. Спасибо огромное Ирине. Экскурсия прошла замечательно. Гид Ирина прекрасный рассказчик, преподносит материал с большим удовольствием. Очень информативно. Немного подвела погода, шел дождь. Несмотря на это, Ирина провела экскурсию для меня одной. Очень ей

Анна Спасибо огромное Ирине. Попросили Ирину немного скорректировать под наши условия, за что очень ей благодарны, она согласилась со всеми нашими нюансами. Всей группе однозначно понравилась экскурсия, особенно нашим молодоженам, тема оказалась символична с этим сильным и значимым чувством для новой семьи. Ирина отлично знает тему и глубоко погружена, приятна ее увлеченность. Я с удовольствием рекомендую экскурсию Ирины.

o olgemalist@gmail.com Было интересно, комфортный темп прогулки. Детали, которые не услышишь у других экскурсоводов. Необычная экскурсия, больше о людях, живших в Москве и только во вторую очередь об архитектуре.

Ирина Ирина очень интересно поведала о жизни талантливых и великих людей,имена которых нам знакомы с детства. Мы послушали о любви Маяковского,о судьбе Шехтеля. Прикоснулись к жизни МариныиЦветаевой. Узнали о тайнах семьи Блоков. Как жила Наталья Гончарова. И прикоснулись к истории семьи Рябушинских. Спасибо большое Ирине за экскурсию. А ещё были потрясающие здания на нашем пути.

О Ольга Экскурсия проходила по одному из любимых районов -Патриарших прудов.

Прогулка была очень увлекательной и полностью погрузила в прошлое этих мест.

Ирина подробно рассказала нам истории любви Великих людей и сделала это очень эмоционально и профессионально!

Рекомендуем.