Спасо-Яковлевский монастырь

Это излюбленная обитель митрополита Димитрия Ростовского, первого святого послераскольного времени. Монастырь стоит в нескольких метрах от озера Неро, поэтому виды, если у вас хватит духу подняться на смотровую площадку, восхитительные! Как на ладони перед вами Спасо-Преображенский собор, белый, красоты несказанной, стоящий за территорией монастыря и огромная гладь древнего озера, вода в котором никогда не бывает одного цвета.

Авраамиевский монастырь

В другой части Ростова находится Авраамиевский монастырь, основанный более восьми веков назад. По преданию, он был построен на месте капища идола Велеса. С незапамятных времён в монастыре хранился жезл, данный, по преданию, учеником Христа Иоанном Авраамию. Этот жезл брал с собой Иван Грозный, собираясь в поход на Казанское ханство и рассчитывая на его чудодейственную силу.

Озеро Неро

Увидеть Ростов с озера тоже удовольствие, только летнее… Катаясь по озеру, знайте, под вами сапропель, благодаря которому ростовские огороды богаты на овощи. Из-за этого же озеро Неро до сих пор не изучено. А загадок оно таит много и иногда даже дразнит археологов, выбрасывая на берег то древние монетки, а то и каменный топор эпохи неолита.

Ростовский кремль

Гулять по Ростовскому кремлю удивительно приятно. Недаром один древний книжник поэтично и проникновенно сказал про эти палаты: «Они не построены, а измечтаны… ». Спроектирован кремль таким образом, чтобы в любую из построек можно было попасть по переходам. В плохую погоду обитателям даже не нужно было спускаться на землю. Да и зачем спускаться на грешную землю, если кремль Ростовский сделан по подобию рая?

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