Град летописный - поездка в Ростов Великий

Здесь все буквально дышит историей: архитектура старинных монастырей, вековые стены кремля и озеро,...

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2 отзыва
Здесь все буквально дышит историей: архитектура старинных монастырей, вековые стены кремля и озеро, хранящее в себе сокровища со времен неолита.

Отправляйтесь вместе с нами в Ростов, и вы окажетесь на русской земле, которая помнит патриархов Филарета и Тихона, императоров Петра I и Николая II.
Град летописный - поездка в Ростов Великий
Град летописный - поездка в Ростов Великий
Град летописный - поездка в Ростов Великий
Град летописный - поездка в Ростов Великий
Град летописный - поездка в Ростов Великий
Град летописный - поездка в Ростов Великий
Град летописный - поездка в Ростов Великий

Что вы увидите 🤩

  • Музей-заповедник «Ростовский Кремль»
  • Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
  • Ростовский музей купечества с экспозицией «Кекины. Род, судьба, наследие»
Спасо-Яковлевский монастырь
Это излюбленная обитель митрополита Димитрия Ростовского, первого святого послераскольного времени. Монастырь стоит в нескольких метрах от озера Неро, поэтому виды, если у вас хватит духу подняться на смотровую площадку, восхитительные! Как на ладони перед вами Спасо-Преображенский собор, белый, красоты несказанной, стоящий за территорией монастыря и огромная гладь древнего озера, вода в котором никогда не бывает одного цвета.
Авраамиевский монастырь
В другой части Ростова находится Авраамиевский монастырь, основанный более восьми веков назад. По преданию, он был построен на месте капища идола Велеса. С незапамятных времён в монастыре хранился жезл, данный, по преданию, учеником Христа Иоанном Авраамию. Этот жезл брал с собой Иван Грозный, собираясь в поход на Казанское ханство и рассчитывая на его чудодейственную силу.
Озеро Неро
Увидеть Ростов с озера тоже удовольствие, только летнее… Катаясь по озеру, знайте, под вами сапропель, благодаря которому ростовские огороды богаты на овощи. Из-за этого же озеро Неро до сих пор не изучено. А загадок оно таит много и иногда даже дразнит археологов, выбрасывая на берег то древние монетки, а то и каменный топор эпохи неолита.
Ростовский кремль
Гулять по Ростовскому кремлю удивительно приятно. Недаром один древний книжник поэтично и проникновенно сказал про эти палаты: «Они не построены, а измечтаны… ». Спроектирован кремль таким образом, чтобы в любую из построек можно было попасть по переходам. В плохую погоду обитателям даже не нужно было спускаться на землю. Да и зачем спускаться на грешную землю, если кремль Ростовский сделан по подобию рая?

Важно знать:

  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов;
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются);
  • прогулка на катере при желании оплачивается дополнительно вместе с путёвкой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-28 человек
Взрослый
2 170 ₽
Детский (до 16 лет)
1 720 ₽
Пенсионер
2 120 ₽
Обед
400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • питание
  • личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. ВДНХ
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования.
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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