Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле

Сад Татьяны Воловик

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Сад — член «Русского Общества Открытых Садов», участник программы развития садового туризма, победитель в номинации «Лучший сад Подмосковья 2020», видеофильмы и публикации в сети: «Сад Татьяны Воловик».

Вас ждёт знакомство с разнообразием редких хвойных и лиственных растений, особенностях и секретах ухода за ними.
Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле
Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле
Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле
Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле
Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле
Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле
Ближайшие даты:
20
мая
21
мая
27
мая
28
мая
3
июн
4
июн
10
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Коллекцию редких хвойных и лиственных растений
  • Альпийские горки, китайские беседки, водоём, ручеёк в водопадом
  • Малые архитектурные формы из мрамора и гранита - китайские фигурки и фонарики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Одна из лучших коллекций хвойных растений в России, свыше 600 разновидностей разных размеров от крупных до карликов с молодой хвоей всех цветов радуги.
  • Базовые моменты создания композиций в саду — сочетаемость и расстановка растений, формирование альпийской горки, водоема, беседки и скульптуры. Технология ухода за растениями, способы определения и предотвращения их гибели. Образцы обрезки декоративных растений, создание Ниваки.
  • Чаепитие со сладостями в китайском павильоне, обзор картины в 70 кв м с изображением китайского сада, ответы на вопросы. Отдохнете в китайских беседках, увидите коллекцию настоящих винтажных китайских чайников и предметов быта. Получите удовольствие.

Важная информация:

В дождливую погоду желательна теплая непромокаемая одежда, обувь и зонт. Фото и видеосъемка приветствуется. Бронирование подтверждается только при условии оплаты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (история создания сада, обзор коллекции, особенности растений, секреты ухода, формирование навыков компоновки собственного сада, принципы формирования художественной обрезки (создание ниваки)
  • Обзор коллекции китайских чайников
  • Чаепитие со сладостями в китайском павильоне
Что не входит
  • До места проведения экскурсии и обратно
  • Вы добираетесь самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Церковь иконы Неувядаемый цвет, парковка перед ней
Завершение: Церковь иконы Неувядаемый цвет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • В дождливую погоду желательна теплая непромокаемая одежда
  • Обувь и зонт. Фото и видеосъемка приветствуется. Бронирование подтверждается только при условии оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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