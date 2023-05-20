Сад Татьяны Воловик
Сад — член «Русского Общества Открытых Садов», участник программы развития садового туризма, победитель в номинации «Лучший сад Подмосковья 2020», видеофильмы и публикации в сети: «Сад Татьяны Воловик».
Вас ждёт знакомство с разнообразием редких хвойных и лиственных растений, особенностях и секретах ухода за ними.
Вас ждёт знакомство с разнообразием редких хвойных и лиственных растений, особенностях и секретах ухода за ними.
Ближайшие даты:
20
мая
мая
21
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
3
июн
июн
4
июн
июн
10
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Коллекцию редких хвойных и лиственных растений
- Альпийские горки, китайские беседки, водоём, ручеёк в водопадом
- Малые архитектурные формы из мрамора и гранита - китайские фигурки и фонарики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Одна из лучших коллекций хвойных растений в России, свыше 600 разновидностей разных размеров от крупных до карликов с молодой хвоей всех цветов радуги.
- Базовые моменты создания композиций в саду — сочетаемость и расстановка растений, формирование альпийской горки, водоема, беседки и скульптуры. Технология ухода за растениями, способы определения и предотвращения их гибели. Образцы обрезки декоративных растений, создание Ниваки.
- Чаепитие со сладостями в китайском павильоне, обзор картины в 70 кв м с изображением китайского сада, ответы на вопросы. Отдохнете в китайских беседках, увидите коллекцию настоящих винтажных китайских чайников и предметов быта. Получите удовольствие.
Важная информация:В дождливую погоду желательна теплая непромокаемая одежда, обувь и зонт. Фото и видеосъемка приветствуется. Бронирование подтверждается только при условии оплаты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида (история создания сада, обзор коллекции, особенности растений, секреты ухода, формирование навыков компоновки собственного сада, принципы формирования художественной обрезки (создание ниваки)
- Обзор коллекции китайских чайников
- Чаепитие со сладостями в китайском павильоне
- Что не входит
- До места проведения экскурсии и обратно
- Вы добираетесь самостоятельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Церковь иконы Неувядаемый цвет, парковка перед нейЗавершение: Церковь иконы Неувядаемый цвет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- В дождливую погоду желательна теплая непромокаемая одежда
- Обувь и зонт. Фото и видеосъемка приветствуется. Бронирование подтверждается только при условии оплаты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании