Идём гулять по Китай-городу и Ивановской горке, уютным дворам, паркам и скверам — и барам.
От магической атмосферы Гарри Поттера до культового гаража — мы побываем в самых интересных местах с уникальными интерьерами. Вы рассмотрите невероятный декор, раскроете тайну обуви на потолке и отыщете бар-коммуналку.
Описание экскурсии
Вы побываете в баре в стиле Гарри Поттера, где барная стойка сделана из витража католического собора.
Попадёте в подвалы Государева Соляного двора.
Посетите ресторан, в котором устраивают музыкальные и литературные вечеринки.
Найдёте бар-коммуналку.
Зайдёте в гараж, который стал культовым местом встречи московской молодёжи.
И узнаете:
- что такое кита
- из какого блюда голландской кухни делали коньки
- как использовали подвалы Соляного двора во времена CCCР
- какое блюдо в ирландских пабах самое популярное
- по какому саду Ивановской горки гуляли Достоевский и Толстой
- откуда взялся обычай подвешивать обувь посетителя паба к потолку
Организационные детали
- Напитки и закуски оплачиваются дополнительно и по желанию
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6502 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
