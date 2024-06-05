🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду «По Александровскому саду с гидом-историком» от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Вокруг стен Московского Кремля Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах Начало: В районе метро Александровский сад «Вы погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены» 4 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 54 отзыва Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы Начало: В районе Манежной площади «Мы совершим удивительное путешествие по Александровскому саду и поймем, что памятником могут быть и фонтан, и пещера, и здание» от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Нескучный сад хранит свои стволы Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией Начало: В районе метро Ленинский проспект «Любимый москвичами и гостями столицы сад создан на месте трех имений — мы пройдем по следам каждого» Расписание: в понедельник в 11:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 391 отзыв Прогулка по Красной площади и Александровскому саду «- Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 934 отзыва Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала «Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду» Расписание: Ежедневно кроме четверга 1 700 ₽ за билет

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 3 отзыва Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке Начало: Причал «Нескучный сад» «Речная прогулка по Москве-реке от причала «Нескучный сад» — это увлекательное путешествие, которое запомнится вам надолго» Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 27 отзывов Вокруг Кремля Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «Узнаете о роли патриарха Гермогена в судьбе России — памятник этому священнослужителю стоит в Александровском саду» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы Начало: у метро Библиотека им. Ленина «◽️ Спустимся в Александровский сад, чтобы осмотреть его достопримечательности — Итальянский грот, памятник патриарху Гермогену, Вечный огонь» 6 000 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Билеты 4.5 часа 9 отзывов Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России Начало: На станции метро «Площадь революции» «Прогуляетесь по Александровскому саду и услышите историю его появления» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 4 200 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле Начало: Церковь иконы Неувядаемый цвет, парковка перед ней «Базовые моменты создания композиций в саду — сочетаемость и расстановка растений, формирование альпийской горки, водоема, беседки и скульптуры» 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы Насладиться разнообразием природы и узнать удивительные факты из мира ботаники Начало: в районе метро Владыкино «Мы посетим и Японский сад — образец эталонной ландшафтной архитектуры и уголок города, который украшают сакуры, рододендроны, клены моно» 4 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Аптекарский огород - старейший ботанический сад России Познакомиться с историей и обитателями легендарных оранжерей и навестить потомка императорских котов Начало: в районе метро Проспект Мира «дуб первого официального директора сада Гофмана» 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 1 отзыв Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке Начало: У касс Кремля внутри сада «Начнём экскурсию в средней части Александровского сада — я расскажу, как предприимчивый архитектор Осип Бове, занимавшийся восстановлением Москвы после нашествия Наполеона, разбил на месте Неглинки чудесный парк» Расписание: в пятницу в 18:00 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 5 отзывов Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены» Приключение для детей по Александровскому саду и Красной площади Начало: Васильевский спуск «Мы встретимся у самого известного собора России, поговорим о том, какие московские Великие князья и русские цари строили Кремль, кто разбил у кремлевских стен сад-огород и в честь кого этот сад назвали Александровским» 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Сюжеты Нескучного сада: от Андреевского монастыря до Президиума РАН Увидеть больше, чем просто красивый парк, и насладиться прогулкой в любое время года Начало: По договоренности с гидом «Нескучный сад образовался в 1820-40-х годах из трех дворянских усадеб, принадлежавших некогда Голицыным, Демидовым и Трубецким» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Нескучный сад Александровский Начало: Под козырьком на выходе метро Боровицкая «Индивидуальная экскурсия “Нескучный сад Александровский”, которую проводит Сергей, насыщенна историческими событиями, фактами и легендами» Расписание: 7 дней в неделю 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметевым Узнать историю дворца 18-го века, а также появления и развития регулярных французских садов в России Начало: В усадьбе Кусково 6 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду Попасть в рукотворную сказку и дополнить душевную групповую прогулку чаепитием в китайском стиле Начало: у церкви иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» «Именитый сад с регалиями и званиями» Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 2 500 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час Круговая речная прогулка от Нескучного сада Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом Начало: у причала «Нескучный сад» «Причал «Нескучный сад» — ЦПКиО им» 600 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА Посетить большую персональную выставку признанного мастера с профессиональным гидом Начало: У метро Трубная «Приглашаем на выставку «Солнечный сад», раскрывающую разные этапы творчества Церетели» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 1 час Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» Прокатиться по Москве-реке и полюбоваться живописными панорамами Начало: На причале «Нескучный сад» «Прогулка начинается на причале «Нескучный сад», завершается на причале «Воробьёвы горы»» 800 ₽ за человека