1 чел.
По популярности
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
«По Александровскому саду с гидом-историком»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вокруг стен Московского Кремля
Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах
Начало: В районе метро Александровский сад
«Вы погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 940₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
«Мы совершим удивительное путешествие по Александровскому саду и поймем, что памятником могут быть и фонтан, и пещера, и здание»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
«Любимый москвичами и гостями столицы сад создан на месте трех имений — мы пройдем по следам каждого»
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
«- Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700₽ за человека
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
«Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду»
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
«Речная прогулка по Москве-реке от причала «Нескучный сад» — это увлекательное путешествие, которое запомнится вам надолго»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Узнаете о роли патриарха Гермогена в судьбе России — памятник этому священнослужителю стоит в Александровском саду»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
600₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы
Начало: у метро Библиотека им. Ленина
«◽️ Спустимся в Александровский сад, чтобы осмотреть его достопримечательности — Итальянский грот, памятник патриарху Гермогену, Вечный огонь»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 50 чел.
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Прогуляетесь по Александровскому саду и услышите историю его появления»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200₽ за билет
Индивидуальная
4 часа
Сад Татьяны Воловик: хвойная коллекция в китайском стиле
Начало: Церковь иконы Неувядаемый цвет, парковка перед ней
«Базовые моменты создания композиций в саду — сочетаемость и расстановка растений, формирование альпийской горки, водоема, беседки и скульптуры»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Насладиться разнообразием природы и узнать удивительные факты из мира ботаники
Начало: в районе метро Владыкино
«Мы посетим и Японский сад — образец эталонной ландшафтной архитектуры и уголок города, который украшают сакуры, рододендроны, клены моно»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
Познакомиться с историей и обитателями легендарных оранжерей и навестить потомка императорских котов
Начало: в районе метро Проспект Мира
«дуб первого официального директора сада Гофмана»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1 час
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке
Начало: У касс Кремля внутри сада
«Начнём экскурсию в средней части Александровского сада — я расскажу, как предприимчивый архитектор Осип Бове, занимавшийся восстановлением Москвы после нашествия Наполеона, разбил на месте Неглинки чудесный парк»
Расписание: в пятницу в 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
550₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
Приключение для детей по Александровскому саду и Красной площади
Начало: Васильевский спуск
«Мы встретимся у самого известного собора России, поговорим о том, какие московские Великие князья и русские цари строили Кремль, кто разбил у кремлевских стен сад-огород и в честь кого этот сад назвали Александровским»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сюжеты Нескучного сада: от Андреевского монастыря до Президиума РАН
Увидеть больше, чем просто красивый парк, и насладиться прогулкой в любое время года
Начало: По договоренности с гидом
«Нескучный сад образовался в 1820-40-х годах из трех дворянских усадеб, принадлежавших некогда Голицыным, Демидовым и Трубецким»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный сад Александровский
Начало: Под козырьком на выходе метро Боровицкая
«Индивидуальная экскурсия “Нескучный сад Александровский”, которую проводит Сергей, насыщенна историческими событиями, фактами и легендами»
Расписание: 7 дней в неделю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметевым
Узнать историю дворца 18-го века, а также появления и развития регулярных французских садов в России
Начало: В усадьбе Кусково
13 июня в 10:30
14 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Попасть в рукотворную сказку и дополнить душевную групповую прогулку чаепитием в китайском стиле
Начало: у церкви иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
«Именитый сад с регалиями и званиями»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Аудиогид
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом
Начало: у причала «Нескучный сад»
«Причал «Нескучный сад» — ЦПКиО им»
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Посетить большую персональную выставку признанного мастера с профессиональным гидом
Начало: У метро Трубная
«Приглашаем на выставку «Солнечный сад», раскрывающую разные этапы творчества Церетели»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад»
Прокатиться по Москве-реке и полюбоваться живописными панорамами
Начало: На причале «Нескучный сад»
«Прогулка начинается на причале «Нескучный сад», завершается на причале «Воробьёвы горы»»
Завтра в 12:45
9 июня в 12:45
800₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)
Прокатиться по самому центру Москвы и оценить пейзажи столицы с воды (в группе)
Начало: У причала «Нескучный сад»
«Прогулка начинается на причале «Нескучный сад», у причала «Китай-город/Устьинский» делается разворот — и трамвайчик возвращается к причалу «Нескучный сад»»
Завтра в 14:26
9 июня в 14:26
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Дарье за увлекательное путешествие в мир истории! Всё было супер! Экскурсия прошла на одном дыхании: понравилось и детям и взрослым!
- ЕЕлена28 мая 2024Прекрасный гид Надежда, учла все пожелания, заинтересовала ребят, удалось найти подход к 15-летним подросткам, по окончании экскурсии нас ждал приятный сюрприз 💖 Рекомендую 👍🏼
- ММария28 мая 2024Понравился рассказ экскурсовода! Интересно,познавательно. А вот организация была не очень,на слабую четвёрку. Не очень расстроились только потому,что сотрудники очень вежливые
- ААнастасия28 мая 2024Все понравилось. Небольшая сумятица на кассах. Гид Сергей провел интересную экскурсию по Александровскому саду
- ДДиана27 мая 2024Все очень понравилось) спасибо большое)
- ННаталья25 мая 2024Экскурсию проводила Светлана Николаевна, все было на высшем уровне, ее магический голос, погрузил нас в атмосферу 18-19 вв. Отдохнули духовно, получили положительные эмоции, обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
- ННикита25 мая 2024Все понравилось, красивый вид во время прогулки, очень спокойно) можно хорошо провести время как и одному так и в компании, рекомендую 👍🏻
- ЕЕлена24 мая 2024у нас был Экскурсовод Екатерина, очень умная и интересная девушка. Столько интересной информации преподнесла, это было вау
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