Сад «Хуамин» — это пространство, где архитектура, природа и философия соединяются в единое целое.
Вы узнаете, как устроен традиционный китайский сад, почему здесь всё расположено именно так и какие смыслы скрываются за ритмом павильонов, камней и воды. А ещё — отдохнёте от городского шума и насладитесь атмосферой спокойствия и гармонии.
Вы узнаете, как устроен традиционный китайский сад, почему здесь всё расположено именно так и какие смыслы скрываются за ритмом павильонов, камней и воды. А ещё — отдохнёте от городского шума и насладитесь атмосферой спокойствия и гармонии.
Описание экскурсии
- Я расскажу, как создавался сад «Хуамин» и какие идеи лежат в основе его композиции
- Вы узнаете, чем китайские сады отличаются от европейских парков и почему в них так важны символы, баланс и ощущение естественности
- Увидите традиционные беседки и павильоны, декоративные мостики и орнаменты
- Поймёте, почему сад камней — важный элемент китайского ландшафтного искусства
- Прикоснётесь к частичке древнего мудрого Китая и загадаете желание в необычном месте
Организационные детали
Экскурсия проводится с использованием радиогидов — вы сможете свободно гулять по территории сада и хорошо слышать мой рассказ.
в среду в 11:00 и 19:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Ботанический сад»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00 и 19:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Аккредитованный гид-экскурсовод по Москве и Московской области. Люблю изучать историю через призму «было — стало», а ещё делиться своими открытиями.
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