Вы увидите одну из лучших коллекций хвойных растений в России. Мой сад вошёл в «Русское общество открытых садов» и стал победителем в номинации «Лучший сад Подмосковья 2020». Все эти громкие титулы — итог кропотливой многолетней работы. Что в результате получилось, я с удовольствием покажу вам на прогулке.
Путешествие по саду любви и радости
Для начала дам вам 40-45 минут осмотреться и накопить вопросы. А полюбоваться здесь действительно есть чем — в моём саду более 1500 растений, которые оживляют пейзаж всеми цветами радуги. Затем проведу вас по дорожкам и расскажу много полезного — как растения приспосабливаются к нашим условиями, как понять, что им плохо, и чем помочь. А ещё поделюсь секретами, как создать в саду малые архитектурные формы — беседки, перголы и прочие.
Удивительная коллекция китайских чайников и душевное чаепитие
После прогулки вы сможете отдохнуть в китайских беседках, покачаться на качелях, осмотреть коллекцию настоящих винтажных китайских чайников и предметов быта. В павильоне, расписанном вручную, угощу вас чаем или кофе со сладостями.
Кому подойдёт прогулка
Она будет интересна всем. Начинающие и продвинутые садоводы унесут с собой ценные практические советы по компоновке растений на участке и узнают секреты ухода за ними. Люди, далёкие от садоводства, получат декоративные навыки, которые можно использовать в повседневной жизни.
Организационные детали
Прогулка проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ, уточните у гида, состоится ли прогулка в этот день
В стоимость входят сопровождение и рассказ, чаепитие, питьевая вода
Рядом с местом проведения прогулки есть неограниченная бесплатная парковка
В прохладную и дождливую погоду сад особенно прекрасен. В таком случае наденьте непромокаемую обувь и возьмите с собой зонт или дождевик.
в субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Я хозяйка прекрасного сада, который создавала более 20 лет. Сад является членом «Русского общества открытых садов», участником программы развития садового туризма, победителем в номинации «Лучший сад Подмосковья 2020». На прогулках я показываю свою обширную коллекцию, делюсь секретами ухода за ней, учу садовым тонкостям. В книгах такого не найти. Вы попадёте в настоящее сказочное царство. Восторг от увиденного и услышанного гарантированы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Ирина
Впечатлений море. Сад красивый. С разных видов разный: оттенки зелёного хвойных деревьев от темного зелёного до сине-зеленого и цвета сада желтый, красный, оранжевый, бардовым … Яркость и контрастность сада впечатляет. читать дальшеуменьшить
Захотелось приехать в сад в мае. Чтобы увидеть его совершенно другим. Большой респект хозяйке сада Татьяне. Рада что наконец увидела ее сад. До этого только на просторах интернета смотрела разные видео. Татьяна большая труженица!! Сколько труда, забот вложено, чтобы сад был таким!! Это настоящий ботанический сад!! Благодарю Татьяну за прогулку, за возможность прикоснуться к такой красоте!!
+2
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Н
Настя
Были с мужем на экскурсии у Татьяны, тк любим растения, стараемся что- то выращивать у себя. Помимо эстетического удовольствия побыть в такой красоте и насладиться, было очень интересно, всесторонне, с читать дальшеуменьшить
погружением в мир хвойных растений. Полезно, только и успевала записывать. Очень подкупает, когда человек влюблен в то, чем он занимается (хотя оказалось, что это хобби, оцените уровень, как говорится)), профессионален и делится этим и вдохновляет других людей. Спасибо огромное. Планирую прийти на один из углубленных мастер- классов теперь по уходу за садом. Мы в приятном шоке)
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