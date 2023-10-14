Попасть в рукотворную сказку и дополнить душевную групповую прогулку чаепитием в китайском стиле
Поделюсь накопленным опытом в садоводстве и предложу отдохнуть в китайской беседке за чашкой ароматного чая.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Именитый сад с регалиями и званиями
Вы увидите одну из лучших коллекций хвойных растений в России. Мой сад вошёл в «Русское общество открытых садов» и стал победителем в номинации «Лучший сад Подмосковья 2020». Все эти громкие титулы — итог кропотливой многолетней работы. Что в результате получилось, я с удовольствием покажу вам на прогулке.
Путешествие по саду любви и радости
Для начала дам вам 40-45 минут осмотреться и накопить вопросы. А полюбоваться здесь действительно есть чем — в моём саду более 1500 растений, которые оживляют пейзаж всеми цветами радуги. Затем проведу вас по дорожкам и расскажу много полезного — как растения приспосабливаются к нашим условиями, как понять, что им плохо, и чем помочь. А ещё поделюсь секретами, как создать в саду малые архитектурные формы — беседки, перголы и прочие.
Душевное чаепитие и ещё одна удивительная коллекция
После прогулки вы сможете отдохнуть в китайских беседках, покачаться на качелях, осмотреть коллекцию настоящих винтажных китайских чайников и предметов быта. В павильоне, расписанном вручную, угощу вас чаем или кофе со сладостями.
Кому подойдёт экскурсия
Она будет интересна всем. Начинающие и продвинутые садоводы унесут с собой ценные практические советы по компоновке растений на участке и узнают секреты ухода за ними. Люди, далёкие от садоводства, получат декоративные навыки, которые можно использовать в повседневной жизни.
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
- В стоимость экскурсии входят сопровождение и рассказ гида, чаепитие, питьевая вода
- Рядом с местом проведения экскурсии есть неограниченная бесплатная парковка
- В прохладную и дождливую погоду сад особенно прекрасен. В таком случае наденьте непромокаемую обувь и возьмите с собой зонт или дождевик.
в субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у церкви иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.