Я начала заниматься садом почти 20 лет назад и создала уникальную коллекцию хвойных растений из более чем 600 видов — от крупных деревьев до карликов. Приглашаю вас познакомиться с ней. Вы увидите интересные хвойные экземпляры, попадёте в уголок Китая в сердце Москвы, отдохнёте в беседке за чашкой ароматного чая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Именитый сад с регалиями и званиями

Вы увидите одну из лучших коллекций хвойных растений в России. Мой сад вошёл в «Русское общество открытых садов» и стал победителем в номинации «Лучший сад Подмосковья 2020». Все эти громкие титулы — итог кропотливой многолетней работы. Что в результате получилось, я с удовольствием покажу вам на прогулке.

Путешествие по саду любви и радости

Для начала дам вам 40-45 минут осмотреться и накопить вопросы. А полюбоваться здесь действительно есть чем — в моём саду более 1500 растений, которые оживляют пейзаж всеми цветами радуги. Затем проведу вас по дорожкам и расскажу много полезного — как растения приспосабливаются к нашим условиями, как понять, что им плохо, и чем помочь. А ещё поделюсь секретами, как создать в саду малые архитектурные формы — беседки, перголы и прочие.

Удивительная коллекция китайских чайников и душевное чаепитие

После прогулки вы сможете отдохнуть в китайских беседках, покачаться на качелях, осмотреть коллекцию настоящих винтажных китайских чайников и предметов быта. В павильоне, расписанном вручную, угощу вас чаем или кофе со сладостями.

Кому подойдёт прогулка

Она будет интересна всем. Начинающие и продвинутые садоводы унесут с собой ценные практические советы по компоновке растений на участке и узнают секреты ухода за ними. Люди, далёкие от садоводства, получат декоративные навыки, которые можно использовать в повседневной жизни.

Организационные детали