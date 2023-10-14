Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду

Попасть в рукотворную сказку и дополнить душевную групповую прогулку чаепитием в китайском стиле

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Ответы на вопросы
Я начала заниматься садом почти 20 лет назад и создала уникальную коллекцию хвойных растений из более чем 600 видов — от крупных деревьев до карликов. Приглашаю вас познакомиться с ней.

Поделюсь накопленным опытом в садоводстве и предложу отдохнуть в китайской беседке за чашкой ароматного чая.
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Хвойная коллекция: растения со всего мира в китайском саду
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Именитый сад с регалиями и званиями

Вы увидите одну из лучших коллекций хвойных растений в России. Мой сад вошёл в «Русское общество открытых садов» и стал победителем в номинации «Лучший сад Подмосковья 2020». Все эти громкие титулы — итог кропотливой многолетней работы. Что в результате получилось, я с удовольствием покажу вам на прогулке.

Путешествие по саду любви и радости

Для начала дам вам 40-45 минут осмотреться и накопить вопросы. А полюбоваться здесь действительно есть чем — в моём саду более 1500 растений, которые оживляют пейзаж всеми цветами радуги. Затем проведу вас по дорожкам и расскажу много полезного — как растения приспосабливаются к нашим условиями, как понять, что им плохо, и чем помочь. А ещё поделюсь секретами, как создать в саду малые архитектурные формы — беседки, перголы и прочие.

Душевное чаепитие и ещё одна удивительная коллекция

После прогулки вы сможете отдохнуть в китайских беседках, покачаться на качелях, осмотреть коллекцию настоящих винтажных китайских чайников и предметов быта. В павильоне, расписанном вручную, угощу вас чаем или кофе со сладостями.

Кому подойдёт экскурсия

Она будет интересна всем. Начинающие и продвинутые садоводы унесут с собой ценные практические советы по компоновке растений на участке и узнают секреты ухода за ними. Люди, далёкие от садоводства, получат декоративные навыки, которые можно использовать в повседневной жизни.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
  • В стоимость экскурсии входят сопровождение и рассказ гида, чаепитие, питьевая вода
  • Рядом с местом проведения экскурсии есть неограниченная бесплатная парковка
  • В прохладную и дождливую погоду сад особенно прекрасен. В таком случае наденьте непромокаемую обувь и возьмите с собой зонт или дождевик.

в субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у церкви иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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