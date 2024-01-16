Мы пройдёмся по Китай-городу и я расскажу, сколько стоила тут еда в разные эпохи.
Поговорим о торговых рядах, трактирах, ресторанах, еде и ароматах, которые сопровождали этот район с 17 по 21 век. Вы узнаете, какие ароматы витали в трактирах 18 века и как в одном ресторане купцам выдавали займы.
Поговорим о торговых рядах, трактирах, ресторанах, еде и ароматах, которые сопровождали этот район с 17 по 21 век. Вы узнаете, какие ароматы витали в трактирах 18 века и как в одном ресторане купцам выдавали займы.
Описание экскурсии
Прогулка и беседы о еде
- Вы совершите путешествие во времени и услышите про Китай-город и еду — от толкучих рынков 16 века и до Мишлена
- Пройдёте по крупяным, луковым, орешным, медовым, калачным, ветчинным и харчевым рядам
- Познакомитесь с запахом ресторана 18 века — единственный в своём экземпляре
- Узнаете, сколько стоило поесть и выпить на Китай-городе — от пирожков у разносчиков до роскошного заведения
- Услышите про взлёты и падения ресторанов 19 века
- Узнаете, какие встречи проходили в ресторанах и трактирах и как они меняли мир
- Через историю еды и напитков сможете понять историю района и всей Москвы
В конце прогулки помогу выбрать вкусные места поблизости — ресторан, кофейня, крафтовый или винный бар, кондитерская лавка, кафе с круассанами всех возможных форм, гастромаркет, необычное кафе — куда пойти дальше?
Организационные детали
- Если вас больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит 1000 ₽
- В случае плохой погоды я предложу вам перенести экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Никольской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Я родилась и живу в Москве, никогда не сомневалась в том, что люблю её. По основному образованию академический психолог. По любви и второму образованию — сомелье и дегустатор. Моя специализация — гастрономические экскурсии и дегустации, а также занятия по развитию навыков дегустаторов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все понравилось. Было холодно, но нас вовремя отогревали. Рекомендуем. Очень приятный экскурсовод, эрудирована и может заинтересовать детей. В следующий раз надо будет попробовать другие дегустации. Познавательно, по приезду домой начнем экспериментировать с кофе. Спасибо!
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