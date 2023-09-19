Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки
Мы пройдёмся по Китай-городу и я расскажу, сколько стоила тут еда в разные эпохи. Поделюсь, какое событие, изменившее мир, произошло в первом ресторане Москвы. Вы узнаете, какие ароматы витали в ресторанах 18 века и как в одном ресторане купцам выдавали займы. А ещё разовьёте навыки дегустатора напитков в одном из уютных столичных мест.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка и беседы о еде
- Вы совершите путешествие во времени и услышите про Китай-город и еду с 16 века и до Мишлена
- Пройдёте по крупяным, луковым, орешным, медовым, калачным, ветчинным и харчевым рядам
- Познакомитесь с запахом ресторана 18 века
- Узнаете, сколько стоило поесть и выпить на Китай-городе — от пирожков у разносчиков до роскошного заведения
- Почти побываете в первом ресторане Москвы и узнаете, какая встреча произошла в его стенах и как это изменило мир
- Услышите про взлёты и падения ресторанов 19 века
Дегустация
Затем мы зайдём в уютный бар или ресторан. Я расскажу, какова схема дегустации, как описывать вкусы и ароматы и как находить лучшие сочетания. Для алкогольной дегустации подберу крафтовое пиво или вино, для безалкогольной — апельсиновый сок, морс или безалкогольное пиво.
Организационные детали
- Базовый набор для дегустации — напитки и закуска — уже включен в стоимость
- По желанию можно добавить дополнительные напитки, они оплачиваются отдельно
- Если вас больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит 1700 руб.
- В случае плохой погоды я предложу вам перенести экскурсию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Никольской улицы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Я родилась и живу в Москве, никогда не сомневалась в том, что люблю её. По основному образованию академический психолог. По любви и второму образованию — сомелье и дегустатор. Моя специализация — гастрономические экскурсии и дегустации, а также занятия по развитию навыков дегустаторов.
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