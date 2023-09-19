Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация

Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки

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Мы пройдёмся по Китай-городу и я расскажу, сколько стоила тут еда в разные эпохи. Поделюсь, какое событие, изменившее мир, произошло в первом ресторане Москвы. Вы узнаете, какие ароматы витали в ресторанах 18 века и как в одном ресторане купцам выдавали займы. А ещё разовьёте навыки дегустатора напитков в одном из уютных столичных мест.
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка и беседы о еде

  • Вы совершите путешествие во времени и услышите про Китай-город и еду с 16 века и до Мишлена
  • Пройдёте по крупяным, луковым, орешным, медовым, калачным, ветчинным и харчевым рядам
  • Познакомитесь с запахом ресторана 18 века
  • Узнаете, сколько стоило поесть и выпить на Китай-городе — от пирожков у разносчиков до роскошного заведения
  • Почти побываете в первом ресторане Москвы и узнаете, какая встреча произошла в его стенах и как это изменило мир
  • Услышите про взлёты и падения ресторанов 19 века

Дегустация

Затем мы зайдём в уютный бар или ресторан. Я расскажу, какова схема дегустации, как описывать вкусы и ароматы и как находить лучшие сочетания. Для алкогольной дегустации подберу крафтовое пиво или вино, для безалкогольной — апельсиновый сок, морс или безалкогольное пиво.

Организационные детали

  • Базовый набор для дегустации — напитки и закуска — уже включен в стоимость
  • По желанию можно добавить дополнительные напитки, они оплачиваются отдельно
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит 1700 руб.
  • В случае плохой погоды я предложу вам перенести экскурсию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Никольской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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