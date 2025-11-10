«Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
Выпить настойки в аутентичных рюмочных и погулять по самому опасному району дореволюционной столицы
В книге «Москва и москвичи» Гиляровский живо описывает трактиры, пивные, питейки и рестораны, создавая яркие зарисовки быта и нравов горожан.
На экскурсии мы заглянем в атмосферные бары, спрятанные в подвалах старинных особняков, ирландский паб и даже в древний колодец. Вы узнаете историю одного из старейших районов Москвы и прочувствуете его колорит.
Описание экскурсии
Рюмочная в подвалах Солянки, с восстановленными сводами и кирпичной кладкой 18 века. Здесь устраивают вечеринки с диджеями, подают фирменные настойки и закуски в стиле русской и европейской кухни.
Рюмочная с расписными вручную потолками. В меню — около 80 бутылок крепкого алкоголя: от портвейна и грузинских дистиллятов до белорусского самогона, эстонских настоек и армянской тутовой водки.
Рюмочная в усадьбе 17 века. Здесь — авторские настойки, необычные коктейли, классические ликёры и невероятная атмосфера.
Неформальное гаражное кафе-бар, которое предлагает гриль-чизы, сэндвичи, португальскую франсезинью, пасту и даже макароны с тушёнкой.
Паб в знаменитом Соляном доме с почти двухсотметровым сводчатым залом и пятью разными пространствами, объединёнными одной целью — ошеломить гостей. В интерьере нет ни одной детали моложе ста лет.
На экскурсии мы:
заглянем в бар-гараж, напоминающий квартиру художника-интеллигента
приоткроем тайны загадочной Хохловки
увидим старейший дом Москвы рядом с Хитровым рынком — самым опасным районом дореволюционной столицы
спустимся в знаменитые подвалы Соляного дома
свернём в секретный сад с деревьями времён Ивана Грозного
рассмотрим множество городских деталей: нивелирные метки, колесоотбойные тумбы, первое граффити Москвы, большемерный кирпич 17 века и старинные московские клейма
Организационные детали
Дополнительные расходы — напитки в барах (около 350 ₽ за настойку)
Программу можно провести для группы до 7 человек. За каждого дополнительного участника доплата — 1500 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1248 туристов
Я аттестованный гид Москвы и профессиональный фотограф. Коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город. Со мной работает команда профессиональных экскурсоводов.
Лучшие проводники по городу — это жители, влюблённые читать дальше
в него, фотографы, переводчики, художники, преподаватели… Я создала авторские маршруты, чтобы вы могли узнать Москву по-новому, заглянуть за исторический фасад и получить самое главное — незабываемые эмоции и впечатления.
Приходите на наши фотопрогулки, квесты, городские экскурсии, ведь время летит, а фотографии остаются. Москва — это любовь навсегда!
Елена
10 ноя 2025
Отличная экскурсия! На одном дыхании! Очень атмосферно, познавательно и необычно! Попробовали сверчков на вкус) Ольга- прекрасный рассказчик и интересный человек. Однозначно рекомендую всем- не пожалеете!
Дарья
4 ноя 2025
Ходили с подружками на барную экскурсию с гидом Ольгой. Всем очень понравилось! В первые были на экскурсии в таком формате. На наш взгляд, баланс интересной исторической информации и новых вкусовых ощущений соблюдён идеально. Побывали в закоулках Москвы, где раньше не были. Попробовали вкусные напитки в разных барах, в которых тоже раньше не были. Однозначно рекомендуем всем к посещению!
Юлия
28 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Познавательно, интересно, необычно. Новый взгляд на любимый город).
Ольга
18 авг 2025
Отличная экскурсия! Необычный маршрут,заглядывали в местечки,в ктоторые никогда бы в обычной жизни не зашли. Спасибо большое нашему гиду Ольге за интересную и познавательную экскурсию.
Лариса
14 авг 2025
Когда ты думаешь, что много знаешь о Москве, а попадаешь в другой мир! И исторический и современный. Спасибо Ольге за невероятную прогулку! Море новых впечатлений и открытий, как интеллектуальных, так и гастрономических! Я предполагала, что будет здорово, но ожидания удалось превзойти!
Катя
10 авг 2025
Побывали на барной экскурсии, которую провела для нас Ольга. Она великолепный рассказчик, отменная подборка заведений и напитков. Не хочу раскрывать все карты, но это было просто вау! Мы получили огромное удовольствие от проведенного вместе времени. Большое спасибо Ольге, буду рекомендовать ее друзьям👍🏻
Николай
9 авг 2025
Ольга отличная рассказчица и очень приятный человек. Время с ней летит незаметно. Каждый бар на маршруте с историей, а настойки с вау-подачей. Мы таких напитков раньше никогда не пробовали. Вообще, читать дальше
сам маршрут экскурсии продуман до мелочей и нет ни одного проходного объекта: палаты, кинематографичные дворики в которые сам не попадешь (кодовый замок), самый старый жилой дом, секретная смотровая, кусочек Италии в Москве. Огромное спасибо! Вернемся и будем рекомендовать Ольгу как профессионала своего дела, эрудированного собеседника и внимательного и чуткого к гостям специалиста.