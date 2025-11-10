В книге «Москва и москвичи» Гиляровский живо описывает трактиры, пивные, питейки и рестораны, создавая яркие зарисовки быта и нравов горожан. На экскурсии мы заглянем в атмосферные бары, спрятанные в подвалах старинных особняков, ирландский паб и даже в древний колодец. Вы узнаете историю одного из старейших районов Москвы и прочувствуете его колорит.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Рюмочная в подвалах Солянки, с восстановленными сводами и кирпичной кладкой 18 века. Здесь устраивают вечеринки с диджеями, подают фирменные настойки и закуски в стиле русской и европейской кухни.

Рюмочная с расписными вручную потолками. В меню — около 80 бутылок крепкого алкоголя: от портвейна и грузинских дистиллятов до белорусского самогона, эстонских настоек и армянской тутовой водки.

Рюмочная в усадьбе 17 века. Здесь — авторские настойки, необычные коктейли, классические ликёры и невероятная атмосфера.

Неформальное гаражное кафе-бар, которое предлагает гриль-чизы, сэндвичи, португальскую франсезинью, пасту и даже макароны с тушёнкой.

Паб в знаменитом Соляном доме с почти двухсотметровым сводчатым залом и пятью разными пространствами, объединёнными одной целью — ошеломить гостей. В интерьере нет ни одной детали моложе ста лет.

На экскурсии мы:

заглянем в бар-гараж, напоминающий квартиру художника-интеллигента

приоткроем тайны загадочной Хохловки

увидим старейший дом Москвы рядом с Хитровым рынком — самым опасным районом дореволюционной столицы

спустимся в знаменитые подвалы Соляного дома

свернём в секретный сад с деревьями времён Ивана Грозного

рассмотрим множество городских деталей: нивелирные метки, колесоотбойные тумбы, первое граффити Москвы, большемерный кирпич 17 века и старинные московские клейма

Организационные детали