Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 10181 туриста
Со студенческих лет я люблю узнавать и собирать интересные факты и истории о любимом городе. Сначала делился своими знаниями только с друзьями, поэтому до сих пор мои экскурсии — это дружеские прогулки, на которых всегда царят яркие эмоции, позитивный настрой и живое общение.
В наличии историческое образование, аккредитация Комитета по туризму города Москвы и всегда хорошее настроение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
30 мар 2026
MAST HAVE!!! Уверена, что эта экскурсия будет интересна не только гостям столицы, но и москвичам (а может, москвичам - и в первую очередь). Сергей подарил нам 3 невероятных часа погружения читать дальше
в атмосферу этой части города со времен московских князей до наших дней, позволил прикоснуться (в том числе в прямом смысле) к истории Москвы. Мы услышали множество эксклюзивных фактов, связанных с Кулишками, любопытные истории, связанные с известными обитателями этого района, посетили места (куда обычно закрыт доступ), раскрывающие историю города в необычном ракурсе. Сергей - блестящий рассказчик, с прекрасным чувством юмора, обладающий глубокими познаниями и, судя по всему, влюбленный в свое дело. Время пролетело незаметно. Низкий поклон Вам, Сергей, за Вашу, во истину просветительскую, работу и за полученное нами удовольствие!
Анна
29 мар 2026
На этой экскурсии открыла для себя Москву совсем с другой стороны. Увидела много тайных уголков и интересных мест. Сергей гид с большим стажем. Рассказывал очень интересно.
Наталия
27 мар 2026
Экскурсия очень понравилась! Сергей замечательный рассказчик. Узнала много нового о прошлом Москвы и жизни знаменитых людей: Пушкина, Чехова, Левитана и других. Сергей не просто рассказывал, но и показывал фотографии, как выглядели в прошлом те места, которые мы проходили. Почти три часа пролетели незаметно. Была с подругой, теперь присматриваем и другие экскурсии с Сергеем))). Однозначно рекомендую побывать на этой экскурсии.
Ольга
27 мар 2026
Экскурсия очень понравилась, Сергей не только интересно рассказывал, но и показывал исторические фотографии, демонстрировал предметы быта тех времен. Захотелось узнать дополнительную информацию по истории города и людям, в нем когда-то проживающим. Однозначно буду рекомендовать друзьям и родне. Дополнительное спасибо за рекомендацию бара Черный лебедь, никогда бы не подумала, что за скромным фасадом бара скрывается такое интересное место.
Екатерина
26 мар 2026
Замечательная экскурсия. Сначала была сама, потом купила маме. Ей тоже очень понравилось. Благодарность Сергею за профессионализм, вовлеченность и любовь к своему делу.
Елена
23 мар 2026
Экскурсия очень понравилась. В студенческие годы читали Гиляровского. Про Хитровку читали особенно внимательно, составляли план местности, ориентируясь на текст и на бумажные тогда еще карты))) И потом уже ездили смотреть, где читать дальше
всё описанное происходило) Гуляли здесь и в рамках "Бегущего города". Так что невозможно было пропустить эту экскурсию. Экскурсия по Ивановской горке, Солянке, Хитровке - и хотя, везде уже не раз ходили сами и что-то читали из истории, все равно было интересно! Особенно необычно было окончание экскурсии около подвалов соляного двора. И даже не столько из-за самой истории, что веками оставляла здесь свои отпечатки в постройках и на судьбах людей, а из-за темноты внутри дворов, напоминающих Петербургские дворы-колодцы. В конце экскурсии над головой сияли звезды, наверное, после долгой зимы в этом есть свое очарование))). Огромное спасибо Сергею за эту экскурсию!
Татьяна
22 мар 2026
Здравствуйте. ходили с подругой. Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую.
Андрей
20 мар 2026
Очень интересная экскурсия 👍 В тёплое время года думаю будет ещё лучше и красивее. P.S Люди, которым нужно постоянно высказать свое, как им кажется важное мнение, или задать вопрос во время рассказа гида, приобретайте индивидуальные туры.
Анна
20 мар 2026
Увлекательная экскурсия!!! В очередной раз, благодарю Сергея за мегаинтересный маршрут, историю и качество подачи информации. Насыщенно, захватывающе, интересно. Живая история рядом с нами. Спасибо большое и до новых встреч!
Екатерина
19 мар 2026
Великолепная экскурсия по скрытым улочкам центра Москвы. Очень интересный рассказ Сергея на протяжении всей пешей прогулки. Вечером посчастливилось наблюдать невероятно красивый закат. Экскурсия, атмосфера, маршрут очень понравились. Уже купила такую же экскурсию для мамы. Рекомендую 100%
Мария
16 мар 2026
Огромная благодарность Сергею за столь интересную экскурсию! Ездили вдвоем с мужем, очень пожалели, что не взяли с собой сына! Познавательно, увлекательно, насыщенно! эмоции через край! рекомендую однозначно всем, кто интересуется историей во всех максимально необычных ее проявлениях!
Angela
10 мар 2026
Огромное спасибо за знакомство с необычными местами города - мы в буквальном смысле погружены были в машину времени, чтобы своим глазами увидеть прошлое старой Москвы, с интересными рассказами, легендами и одновременно историческими фактами
Елена
16 фев 2026
Побывала на экскурсии Сергея «Непарадная Москва: у чёрта на куличках». Это полный восторг! Сергей - мастер слова, который умеет оживить камни. Увидела Москву без фильтров: от древних храмов до легендарных читать дальше
ночлежек Гиляровского. Особенно впечатлили истории о кладах и паб в историческом подвале Соляного дома. Идеальный баланс мистики, криминальной хроники и высокой культуры. Обязательно к посещению, даже если вы живете в Москве всю жизнь!
Сергей
16 фев 2026
Экскурсия превзошла ожидания! Сергей не просто рассказывает, а погружает в атмосферу места. Очень понравилось!
Дарья
16 фев 2026
Очень интересная экскурсия!!! Всем искренне советую🙏 Сергею огромное спасибо за погружение в мир старой Москвы))
