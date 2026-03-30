Зову вас в особую часть старой Москвы, где мы прикоснёмся к истории города. Её хранят не только храмы и палаты, но и тёмные подвалы, неухоженные дворы, бывшие ночлежки и трактиры. Мы будем идти от эпохи к эпохе (иногда в горку): от древних Кулижек к богемной Хохловке, опасной Хитровке и современной Солянке. С небольшими остановками и очень интересными рассказами.

Сергей

Описание экскурсии

Древние Кулижки 9–13 веков: мы пойдём вдоль старой дороги на Коломну и Рязань — сейчас это район у метро «Китай-город».

Царская Ивановская горка 15–16 веков — место летней резиденции великих Московских князей. Здесь увидим храм Св. Владимира в Старых Садах и Ивановский монастырь.

Богемная Хохловка 19 века: будем идти по Хохловскому переулку, посмотрим на места Пушкина, Чайковского, Чехова и Левитана, заглянем в Морозовский сад.

Криминальная Хитровка 19–20 веков и места, описанные Владимиром Гиляровским: притоны, трактиры, ночлежки.

Современная Солянка: проходные дворы Серого дома и места съёмок культового фильма «Брат-2». Поговорим о подвалах и о том, что в них располагается сегодня.

Вы услышите:

о тайнах Салтычихи, княжны Таракановой и Соньки Золотой ручки

сокровищах, спрятанных в здешних подвалах, и найденном кладе в 480 000 монет

появлении выражения «у чёрта на куличках»

Узнаете:

за какой угол здесь ходили Пушкин, Чайковский и Дзержинский

за что художник Левитан вызывал на дуэль писателя Чехова

где зимовали раки

чем занимался Станиславский в писучей квартире на Хитровке

где обитали жрицы любви

И многое другое!

О чём вы не забудете после экскурсии:

как спустились в подвал 16 века (при желании)

как вы держали в руках ворованные деньги и вещи (при желании)

каким бывает колокольной звон

Организационные детали

Дополнительные расходы — только если после экскурсии вам захочется посетить паб в подвале.