Приглашаю вас в дерзкое путешествие по тёмным страницам старой Москвы.
Мы отправимся в сердце легендарной Драчёвки (Грачёвки) — района Сретенки и Цветного бульвара, который когда-то гремел на всю столицу как центр разврата и веселья.
Забудьте о парадных фасадах! Мы пройдём по скандальным адресам, которые не зря сравнивали с парижским Пигалем и амстердамским Кварталом красных фонарей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- сохранившийся дом–бордель с легендарной «турецкой комнатой».
- особняк с беременными кариатидами.
- необычный храм на крыше театра.
Я расскажу:
- как была связана с этой темой Н. К. Крупская.
- в каком храме венчались герои картины «Неравный брак».
- зажигались ли здесь красные фонари.
- что такое «жёлтый билет» и кто такие «жёлтобилетницы».
- какие расценки были в публичных домах.
- какой бордель закрыли за разврат, а какой умудрился получить госзаказ.
- как дом Петра Сысоева стал визитной карточкой хозяина.
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+.
- На прогулке будем использовать радиогиды.
в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 197 туристов
Я – ваш проводник в неожиданную Москву. Недавно закончила «Школу гида глазами инженера» – да-да, я смотрю на город не только сердцем, но и с измерительной лентой в голове (шучу… почти!).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Данила
26 ноя 2025
Все прошло хорошо! Было интересно
Е
Евгения
5 ноя 2025
Добрый день. Прекрасная прогулка по Сретенке с гидом Еленой! Видно, что она основательно подготовилась — показывала архивные фото, документы. Благодаря этому история оживала. Очень познавательно и увлекательно!
И
Ирина
4 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Всю жизнь живу в Москве, но про эти места ничего не знала, открыла для себя много нового. Очень рекомендую. Елене- большое спасибо!
Мария
4 ноя 2025
Прогулка была очень интересной!
Н
Нина
4 ноя 2025
Экскурсия по Сретенке превзошла все мои ожидания! Экскурсовод оказалась настоящим мастером своего дела: интересно рассказывала, раскрывала тайны архитектуры и делилась увлекательными фактами, о которых я даже и не подозревала. Энтузиазм
Р
Рената
3 ноя 2025
Отличная экскурсия! Хочу отметить два главных плюса. Первый — это наш экскурсовод Елена. Очень приятная, с прекрасной дикцией и умением увлечь аудиторию. Рассказывает не сухо, а очень живо и связанно,
И
ИРИНА
3 ноя 2025
было любознательно смотреть на дома в центре города, которые были когда то публичными, нищета за 50 коп, и богатые за 10 руб… спасибо большое за такие раскрытые подробности с подтверждающими
Т
Тамара
3 ноя 2025
Сколько раз мы были в Москве и видили парадную Москву. А вот с другой стороны никогда. Но, это была жизнь города. Очень много интересных фактов, о которых мы даже не могли представить. Елена, очень знающий гид. Ответила на все наши вопросы. Спасибо огромное за очень содержательную экскурссию. Рекомендую, будет интересно.
Алексей
2 ноя 2025
Спокойная прогулка по одному из старейших районов Москвы. Без пошлости, несмотря на тему экскурсии. Рекомендую для общего развития.
А
Александр
2 ноя 2025
Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю! Елена не только прекрасный рассказчик, но и очень увлеченный своим делом человек. Она принесла с собой целый архив фотографий и
с
светлана
2 ноя 2025
Чуть-чуть опоздали на данную экскурсию очень было приятно что экскурсовод нас дождался на точке где мы смогли присоединиться к данной группе и в двойне было приятно, что в конце экскурсии нам рассказали то,что мы пропустили в начале. в процессе экскурсии нам показывали много материала фотографии,было интересно держать в руках настоящие старинный купюры.
Ф
Феликс
27 окт 2025
Оригинально, добротно подготовлено.
С
Сергеев
26 окт 2025
Все круто, нам очень понравилось, такая тема как публичные дома, может быть интересной и познавательной! Спасибо Елена, вы провели потрясающую и интересную работу!будем ходить на ваши экскурсии еще!
Н
Наталья
26 окт 2025
Интересный микс архитектуры и скандальной истории. А связь Крупской с темой стала полной неожиданностью. Рекомендую всем, кто устал от стандартных экскурсий.
Тарас
26 окт 2025
Елена, спасибо Вам большое!
Отличный маршрут по "темному прошлому" Москвы.
Рассказы о «жёлтобилетницах» и борьбе властей с развратом были особенно колоритны, а еще вы показали артефакты и открытки тех времен - неожиданно и прикольно!
