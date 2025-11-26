Д Данила Все прошло хорошо! Было интересно

Е Евгения Добрый день. Прекрасная прогулка по Сретенке с гидом Еленой! Видно, что она основательно подготовилась — показывала архивные фото, документы. Благодаря этому история оживала. Очень познавательно и увлекательно!

И Ирина Замечательная экскурсия. Всю жизнь живу в Москве, но про эти места ничего не знала, открыла для себя много нового. Очень рекомендую. Елене- большое спасибо!

Мария Прогулка была очень интересной!

Н Нина читать дальше Елены заразителен, благодаря чему прогулка превратилась в настоящее путешествие во времени!



Особенно приятно было слышать искреннюю любовь экскурсовода к своему городу. Каждый рассказ сопровождался живыми эмоциями и неподдельным интересом к деталям. Атмосфера была уютной и располагающей, будто мы отправились на дружескую встречу с местным знатоком.



Отдельно хочется отметить внимание к мелочам: гид прекрасно ориентируется в пространстве, показывала необычные ракурсы зданий и подчеркивала особенности каждого дома. Это позволило увидеть знакомые места совершенно новыми глазами.



Общее впечатление от прогулки исключительно положительное! Если вам близка атмосфера старинных московских домиков и интересуетесь историей города, экскурсия по малознакомым местам Сретенки станет отличным выбором. Рекомендую каждому ценителю прекрасного и познавательного отдыха провести незабываемый день именно с Еленой. Спасибо ей большое!!! Экскурсия по Сретенке превзошла все мои ожидания! Экскурсовод оказалась настоящим мастером своего дела: интересно рассказывала, раскрывала тайны архитектуры и делилась увлекательными фактами, о которых я даже и не подозревала. Энтузиазм

Р Рената читать дальше чувствуется профессионализм.



Второй плюс — сама тема. «Публичные и не очень дома Сретенки» — звучало интригующе, и реальность оказалась еще интереснее! Узнал массу нового о, казалось бы, знакомых местах. Взгляд на город стал гораздо глубже. Спасибо за такой нестандартный и увлекательный формат! Отличная экскурсия! Хочу отметить два главных плюса. Первый — это наш экскурсовод Елена. Очень приятная, с прекрасной дикцией и умением увлечь аудиторию. Рассказывает не сухо, а очень живо и связанно,

И ИРИНА читать дальше фото. Елене просто находка, столько интересных фактов вытаскивать из нашей истории, спасибо за все подробности и сладкие подарки в конце экскурсии. Рекомендую ВСЕМ. просто не пожалеете,все что пишут в открытых источниках, далеко не все о чем рассказывает экскурсовод. спасибо большое. было любознательно смотреть на дома в центре города, которые были когда то публичными, нищета за 50 коп, и богатые за 10 руб… спасибо большое за такие раскрытые подробности с подтверждающими

Т Тамара Сколько раз мы были в Москве и видили парадную Москву. А вот с другой стороны никогда. Но, это была жизнь города. Очень много интересных фактов, о которых мы даже не могли представить. Елена, очень знающий гид. Ответила на все наши вопросы. Спасибо огромное за очень содержательную экскурссию. Рекомендую, будет интересно.

Алексей Спокойная прогулка по одному из старейших районов Москвы. Без пошлости, несмотря на тему экскурсии. Рекомендую для общего развития.

А Александр читать дальше материалов, которые сделали повествование невероятно наглядным и живым.

Вместо заявленных 1,5 часов мы гуляли целых 2, потому что было настолько комфортно и интересно, что не хотелось расставаться! Время пролетело совершенно незаметно.

Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто «послушать», а по-настоящему прочувствовать атмосферу района тех времён! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю! Елена не только прекрасный рассказчик, но и очень увлеченный своим делом человек. Она принесла с собой целый архив фотографий и

с светлана Чуть-чуть опоздали на данную экскурсию очень было приятно что экскурсовод нас дождался на точке где мы смогли присоединиться к данной группе и в двойне было приятно, что в конце экскурсии нам рассказали то,что мы пропустили в начале. в процессе экскурсии нам показывали много материала фотографии,было интересно держать в руках настоящие старинный купюры.

Ф Феликс Оригинально, добротно подготовлено.

С Сергеев Все круто, нам очень понравилось, такая тема как публичные дома, может быть интересной и познавательной! Спасибо Елена, вы провели потрясающую и интересную работу!будем ходить на ваши экскурсии еще!

Н Наталья Интересный микс архитектуры и скандальной истории. А связь Крупской с темой стала полной неожиданностью. Рекомендую всем, кто устал от стандартных экскурсий.