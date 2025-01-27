Город грехов: по злачным местам Москвы (18+)

Давайте поговорим о другой стороне Москвы — той, где проводили время озорные гуляки, сияли «красные фонари» и правил криминал. На несколько часов вы погрузитесь в мир притонов, трактиров и публичных домов.

Мы прогуляемся по дворам кутёжной Хитровки, узнаем интимные тайны советских граждан и обсудим свободу нравов царской России.
4.93
265 отзывов
Город грехов: по злачным местам Москвы (18+)
Город грехов: по злачным местам Москвы (18+)
Город грехов: по злачным местам Москвы (18+)
Ближайшие даты:
15
фев16
фев21
фев22
фев23
фев28
фев1
мар
Время начала: 11:00, 12:30, 13:30, 16:00, 19:00

Описание экскурсии

Загадочные кварталы Москвы

Кто не слышал о «кварталах красных фонарей»? Это место, о котором многие говорят, но мало кто действительно знает. А что же у нас, в Москве? Этот город, славящийся своими храмами, монастырями и уютными пейзажами, в 19 веке обрел иные грани.

История московских переулков

В центре Москвы, по соседству с привычными достопримечательностями, начали появляться переулки с дурной репутацией. Утром они были тихими и безлюдными, но к вечеру преображались до неузнаваемости. Яркое освещение красного цвета привлекало внимание, а из окон доносилась веселая музыка. Ямщики бесконечно подвозили гостей к открытым дверям.

Обитатели Грачевки

Каждый день сотни мужчин устремлялись на Рождественский и Петровский бульвары, в московский «квартал красных фонарей». Здесь можно было встретить:

  • Дам, с ярко накрашенными губами;
  • Игривых «вдовушек» в траурных нарядах;
  • Манерных гимназисток;
  • Деревенских женщин с фривольным поведением.

Все они были обитателями знаменитой Грачевки.

Экскурсия по Сретенке

Хотите окунуться в историю и узнать, как легализованный блуд появился в царской патриархальной России? Готовы закружиться в дворах-колодцах и разглядеть за великолепными доходными домами элитные публичные дома и бывшие трущобы? Тогда мы приглашаем вас на нашу экскурсию!

Важная информация

Экскурсия предназначена строго для совершеннолетних слушателей (18+). Мы просим оставить дома детей и любую цензуру. Не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения возраста.

суббота в 13:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)от 1000 ₽
Льготный (пенсионеры, студенты)900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Варварка
  • Красная площадь
  • Ресторан «Яр»
  • Сретенка
  • Сухаревская площадь
  • Тверская
  • Тверской бульвар
  • Цветной бульвар
  • Трубная площадь
  • Доходные дома и другие места
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогид (опция не гарантирована)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
Завершение: Ул. Сретенка
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Внимание: просим отнестись с пониманием
  • Эта экскурсия рассчитана на взрослых слушателей 18+! Просьба на экскурсию взять с собой паспорт для подтверждения возраста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 265 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
254
4
5
3
5
2
1
1
С
27 янв 2025
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Экскурсовод Ольга была на высоте. 1.5 часа пролетели не заметно. Буду рекомендовать данную экскурсию друзьям и знакомым.
В
27 янв 2025
Экскурсия интересная, народу на экскурсии много. Есть один минус, на экскурсии смотреть абсолютно нечего. Группа просто ходит и слушает. С таким же успехом можно стоять на месте и слушать очень интересную лекцию.
Сходить стоит, но готовьтесь к тому, что Вы просто будите ходить как фон к лекции.
А
26 янв 2025
Понравилась экскурсия. И подача информации была оч интересной. Рекомендую!
О
23 янв 2025
Очень интересная экскурсия, много информации, всё легко, комфортно, спустя несколько месяцев информация сохранилась в голове, а это многое значит))))
О
14 янв 2025
Т
13 янв 2025
Эта экскурсия оставила много приятных впечатлений, и я обязательно рекомендую её всем, кто ищет хороший способ интересно провести время.
Д
13 янв 2025
Подписываюсь под всеми положительными отзывами об этой экскурсии! Ходила с мамой и нам обеим было очень интересно. Ольга профессионал, понравилась ее подача материала, юмор и сарказм при повествовании:) Полтора часа прогулки пролетели совсем незаметно. Обязательно порекомендуем друзьям и придем еще на другие ваши экскурсии!
Р
12 янв 2025
Прекрасный экскурсовод, с деликатностью и юмором и прекрасно преподнёс историю домов и улиц Москвы. Так было интересно, что напоминает театр исторических событий! Спасибо большое. Ольге Федоренко- экскурсовод, к которому запишемся на новые экскурсии. Речь, язык, манера повествования! Спасибо 🙏
И
9 янв 2025
С
8 янв 2025
Е
7 янв 2025
Очень интересно рассказывала экскурсовод про секс в СССР
М
5 янв 2025
Очень интересная и познавательная история об отношении к сексу в СССР. Одновременно и грустная, и смешная. Где-то даже шокирующая. Замечательный экскурсовод Ольга. Рассказывает с юмором и с отлично подобранными картинками, демонстрируемыми на планшете.
Н
5 янв 2025
Осень интересная экскурсия, не обычная.
Нам с мужем понравилось. Рекомендую!
Е
5 янв 2025
С
4 янв 2025
Очень интересно рассказывает экскурсовод. Без пошлости, но с юмором. Прошлись по московским переулкам. Хотелось бы еще побольше посмотреть старые дома, но, к сожалению, все переделано уже.

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