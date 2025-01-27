Мы прогуляемся по дворам кутёжной Хитровки, узнаем интимные тайны советских граждан и обсудим свободу нравов царской России.
Описание экскурсии
Загадочные кварталы Москвы
Кто не слышал о «кварталах красных фонарей»? Это место, о котором многие говорят, но мало кто действительно знает. А что же у нас, в Москве? Этот город, славящийся своими храмами, монастырями и уютными пейзажами, в 19 веке обрел иные грани.
История московских переулков
В центре Москвы, по соседству с привычными достопримечательностями, начали появляться переулки с дурной репутацией. Утром они были тихими и безлюдными, но к вечеру преображались до неузнаваемости. Яркое освещение красного цвета привлекало внимание, а из окон доносилась веселая музыка. Ямщики бесконечно подвозили гостей к открытым дверям.
Обитатели Грачевки
Каждый день сотни мужчин устремлялись на Рождественский и Петровский бульвары, в московский «квартал красных фонарей». Здесь можно было встретить:
- Дам, с ярко накрашенными губами;
- Игривых «вдовушек» в траурных нарядах;
- Манерных гимназисток;
- Деревенских женщин с фривольным поведением.
Все они были обитателями знаменитой Грачевки.
Экскурсия по Сретенке
Хотите окунуться в историю и узнать, как легализованный блуд появился в царской патриархальной России? Готовы закружиться в дворах-колодцах и разглядеть за великолепными доходными домами элитные публичные дома и бывшие трущобы? Тогда мы приглашаем вас на нашу экскурсию!
Важная информация
Экскурсия предназначена строго для совершеннолетних слушателей (18+). Мы просим оставить дома детей и любую цензуру. Не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения возраста.
суббота в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|от 1000 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты)
|900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Варварка
- Красная площадь
- Ресторан «Яр»
- Сретенка
- Сухаревская площадь
- Тверская
- Тверской бульвар
- Цветной бульвар
- Трубная площадь
- Доходные дома и другие места
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Радиогид (опция не гарантирована)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Внимание: просим отнестись с пониманием
- Эта экскурсия рассчитана на взрослых слушателей 18+! Просьба на экскурсию взять с собой паспорт для подтверждения возраста
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Сходить стоит, но готовьтесь к тому, что Вы просто будите ходить как фон к лекции.
Нам с мужем понравилось. Рекомендую!