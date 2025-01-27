Давайте поговорим о другой стороне Москвы — той, где проводили время озорные гуляки, сияли «красные фонари» и правил криминал. На несколько часов вы погрузитесь в мир притонов, трактиров и публичных домов. Мы прогуляемся по дворам кутёжной Хитровки, узнаем интимные тайны советских граждан и обсудим свободу нравов царской России.

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Описание экскурсии

Загадочные кварталы Москвы

Кто не слышал о «кварталах красных фонарей»? Это место, о котором многие говорят, но мало кто действительно знает. А что же у нас, в Москве? Этот город, славящийся своими храмами, монастырями и уютными пейзажами, в 19 веке обрел иные грани.

История московских переулков

В центре Москвы, по соседству с привычными достопримечательностями, начали появляться переулки с дурной репутацией. Утром они были тихими и безлюдными, но к вечеру преображались до неузнаваемости. Яркое освещение красного цвета привлекало внимание, а из окон доносилась веселая музыка. Ямщики бесконечно подвозили гостей к открытым дверям.

Обитатели Грачевки

Каждый день сотни мужчин устремлялись на Рождественский и Петровский бульвары, в московский «квартал красных фонарей». Здесь можно было встретить:

Дам, с ярко накрашенными губами;

Игривых «вдовушек» в траурных нарядах;

Манерных гимназисток;

Деревенских женщин с фривольным поведением.

Все они были обитателями знаменитой Грачевки.

Экскурсия по Сретенке

Хотите окунуться в историю и узнать, как легализованный блуд появился в царской патриархальной России? Готовы закружиться в дворах-колодцах и разглядеть за великолепными доходными домами элитные публичные дома и бывшие трущобы? Тогда мы приглашаем вас на нашу экскурсию!

Важная информация

Экскурсия предназначена строго для совершеннолетних слушателей (18+). Мы просим оставить дома детей и любую цензуру. Не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения возраста.