Середниково
Что вас ожидает:
- Усадьба «Середниково»
- Киногород «Piligrim Porto»
Чем за 120 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Усадьба «Середниково» – настоящая кинозвезда, здесь снимались более 40 исторических фильмов и популярных современных сериалов: «Адмирал», «Гоголь. Ближайший», «Угрюм-река», «Слуга государев», «Глянец», «В гостях у сказки», «Лермонтов», «Бедная Настя», «Закрытая школа» и многие другие. Похожая с высоты птичьего полёта на большую белую птицу, распахнувшую на холме свои крылья, усадьба привлекла внимание многих известных режиссеров – Андрея Кончаловского, Натальи Бондарчук, Сергея Гинзбурга, Павла Лунгина, Юрия Мороза, Николая Бурляева, Петра Штейна и других. Декорациями к фильмам стал архитектурно-парковый ансамбль усадьбы, сохранивший на своей территории 16 исторических строений, пейзажный парк с мостиками и прудами, центральный двор, Парадный дом с историческими интерьерами.
Вековые деревья, широкая старинная лестница, ведущая к замёрзшему пруду. Уютный и неторопливый мир, окружённый тишиной заснеженного парка и волшебной красотой пейзажей, создают атмосферу зимней сказки. Усадебный дом, стоящий на обрыве, увенчан бельведером со шпилем. Бельведер – башенка на крыше, откуда юный Миша Лермонтов не раз обозревал широко раскинувшиеся внизу красоты усадьбы. Именно здесь, на бельведере, шестнадцатилетний поэт, узнав от отца о шотландском происхождении рода Лермонтовых, написал одно из самых известных середниковских стихотворений – «Желание». Уверовав, что в нём течёт шотландская кровь, юноша стал грезить о холмах отчизны. Себя он видел последним потомком отважных бойцов, который «увядает средь чуждых снегов».
После экскурсии по парадному дому с историческими интерьерами и прогулки по зимнему парку, подкрепившись в усадебном кафе, вы перенесётесь в другие декорации – английский городок XVIII века, киногород «Piligrim Porto». По сути, это небольшое поле, где были выстроены декорации для съёмки сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии», которые проходили в 2010 году. Все декорации – это имитация кварталов и портов Лондона, Бостона и Фрипорта середины XVIII века. Так среди подмосковных полей и берёзок появился старинный и таинственный город-порт, который после окончания съёмок для многих любителей странствий стал местом для погружения в захватывающие истории прошлых столетий! Чего только нет в этом городе: таверна, тюрьма, порт, церковь, лобное место, городская ратуша.
Программа
Усадьба Середниково: экскурсия по Главному дому с историческими интерьерами, рассказ о съёмках кинофильмов. Самостоятельная прогулка по территории усадьбы..
Киногород «Piligrim Porto»: самостоятельная прогулка с осмотром декораций (за дополнительную плату)..
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты по программе Траспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Киногород «Piligrim Porto»: стоимость входных билетов: взрослый 200 руб.
- Дети и пенсионеры 100 руб. Оплата на месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 09:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.