Усадьба «Середниково» – настоящая кинозвезда, здесь снимались более 40 исторических фильмов и популярных современных сериалов: «Адмирал», «Гоголь. Ближайший», «Угрюм-река», «Слуга государев», «Глянец», «В гостях у сказки», «Лермонтов», «Бедная Настя», «Закрытая школа» и многие другие. Похожая с высоты птичьего полёта на большую белую птицу, распахнувшую на холме свои крылья, усадьба привлекла внимание многих известных режиссеров – Андрея Кончаловского, Натальи Бондарчук, Сергея Гинзбурга, Павла Лунгина, Юрия Мороза, Николая Бурляева, Петра Штейна и других. Декорациями к фильмам стал архитектурно-парковый ансамбль усадьбы, сохранивший на своей территории 16 исторических строений, пейзажный парк с мостиками и прудами, центральный двор, Парадный дом с историческими интерьерами.

Вековые деревья, широкая старинная лестница, ведущая к замёрзшему пруду. Уютный и неторопливый мир, окружённый тишиной заснеженного парка и волшебной красотой пейзажей, создают атмосферу зимней сказки. Усадебный дом, стоящий на обрыве, увенчан бельведером со шпилем. Бельведер – башенка на крыше, откуда юный Миша Лермонтов не раз обозревал широко раскинувшиеся внизу красоты усадьбы. Именно здесь, на бельведере, шестнадцатилетний поэт, узнав от отца о шотландском происхождении рода Лермонтовых, написал одно из самых известных середниковских стихотворений – «Желание». Уверовав, что в нём течёт шотландская кровь, юноша стал грезить о холмах отчизны. Себя он видел последним потомком отважных бойцов, который «увядает средь чуждых снегов».

После экскурсии по парадному дому с историческими интерьерами и прогулки по зимнему парку, подкрепившись в усадебном кафе, вы перенесётесь в другие декорации – английский городок XVIII века, киногород «Piligrim Porto». По сути, это небольшое поле, где были выстроены декорации для съёмки сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии», которые проходили в 2010 году. Все декорации – это имитация кварталов и портов Лондона, Бостона и Фрипорта середины XVIII века. Так среди подмосковных полей и берёзок появился старинный и таинственный город-порт, который после окончания съёмок для многих любителей странствий стал местом для погружения в захватывающие истории прошлых столетий! Чего только нет в этом городе: таверна, тюрьма, порт, церковь, лобное место, городская ратуша.