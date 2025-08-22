В Валентина Я уже отправила отзыв, но что-то пошло не так. Повторяю, что экскурсия была замечательная Я была впервые в этих местах (Таруса, Поленово) и очарована ими. Большое желание - вернуться сюда ещё и, возможно, не раз. Благодарна нашему экскурсоводу Ольге Александровне за ее вдохновенные краеведческие лекции. Из пожеланий: побольше свободного времени для туристов. Все прошло на отлично. Спасибо

Н Наталия Добрый день! Экскурсией очень довольна. Понравилась пешая прогулка, музей Паустовского, музей мозаики, прогулка на теплоходе.

Красиво, живописно, прекрасные экскурсоводы, новый комфортный автобус и опытный водитель.

Единственный минус-в списке не было отмечены мои доп. услуги, а телефон разрядился, пришлось понервничать.

Все равно оценку ставлю отлично.

И Ирина 13 июня мы совершили щамечательноепутешествие в Тарусу и Поленово! Хочется выразить слова благодарности нашему гиду Марине Борисовне за интересный содержательный рассказ и организацию нашей поездки! С уважением, Ирина Князева.

О Ольга читать дальше уменьшить парка усадьбы Поленово. Хотелось бы предложить для улучшения качества таких экскурсий в незнакомых местах привозить к местам, где можно перекусить или закладывать обед в стоимость, что бы не искать долго кафе и не ждать там заказа. Экскурсия в общем понравилась, интересно было слушать рассказы всех экскурсоводов: и сопровождающего экскурсовода и в музеях. Много времени было проведено на природе и приятно было видеть осенние виды берегов Оки,

Е Елена Узнала много интересного о жизни Борисова-Мусатова, семьи Цветаевой,Поленовых. Экскурсия очень понравилась, всё отлично!

Литературная Таруса, Ока с ее быстрым и читать дальше уменьшить плавным течением,"драгоценная шкатулка" Поленово - великолепны сами по себе, но в сопровождении Ольги Александровны Ереминой их ценность вырастает в разы, обретает глубину и обьемность.

Прекрасный русский язык, который сейчас редко где и услышишь. Большой диапазон знаний - не только по истории и литературе, но и по геологии, археологии, этнографии места - позволяет всесторонне увидеть, услышать, прощупать (в прямом смысле слова!) тот обьект, на который она фокусирует наше внимание. Стихи русских поэтов в ее исполнении - это образец высокого искусства.

Ну, и сама организация процесса в целом - на высоте. Ставлю высший балл. Понравилось все. Начиная с простого и удобного бронировния путевки до логистики маршрута. Приятно было внимание менеджера к моей просьбе о выборе мест в автобусе.

Е Елена Не хватило времени в Тарусе чтобы лучше увидеть город.

А Альфия Отличная экскурсия! Превзошла все мои ожидания. Отдельную благодарность хочу выразить экскурсоводу Ирине, экскурсоводам в музеях (к сожалению, не запомнила их имен), Таруса и Поленово чудесные места!

О Оксана Прекрасное путешествие, насыщенный день, впервые побывали в Тарусе и в Поленово! Познавательно, незабываемо! Планируем вернуться еще! Огромное спасибо Марине Борисовне, она большой профессинал, отличный экскурсовод!

Е Елена Экскурсия замечательная! Красивая природа, интересный рассказ гида, свободного времени действительно немного, как отмечали в других отзывах, но нам хватило и на обед и на посещение храма. Огромное спасибо экскурсоводу Марине Борисовне и экскурсоводам в доме-музее Цветаевых и Поленова за интересный рассказ. Советую посетить.

Н Наталья читать дальше уменьшить окружающих местах, я узнала, например, о заповеднике, где обитают зубры.

Таруса как маленькая шкатулка, а Поленово-это скатерть самобранка, широкое такое.

Очень красивые места, Ока прекрасная. кто плавает-берите купальники.

замечательная поездка.

спасибо организаторам и нашему водителю. Поездка впечатлила многообразием не только самой Тарусой и Поленовым, но, и увлекательными фактами из истории. С момента отправления от м. Спортивная и до Тарусы, гид много и интересно рассказывала об