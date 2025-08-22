Таруса — столица окских пейзажей, город волшебной Долины Грез, вдохновляющий художников и поэтов.
Мы выйдем на самые красивые видовые площадки и прогуляемся по живописным достопримечательностям города. А после отправимся на дачу Паустовского или рассмотрим живописные интерьеры усадьбы Поленова.
Описание экскурсииДивный край Таруса — один из самых живописных городков Калужской области на высоком берегу величественной Оки. Мы выйдем на лучшие пейзажные видовые площадки, на которых до нас вдохновлялись окскими просторами Василий Поленов, Константин Паустовский, большие поэты и знаменитые писатели. Экскурсия на дачу Паустовских Ощутить всю прелесть тарусской дачной жизни мы сможем на даче Константина Паустовского. Его супруга превратила большой запущенный участок в райский сад-дендрарий с экзотическими растениями. Нас пригласят в уютный дом, где любовно сохранена обстановка сердечного приюта писателя. Великолепные мозаики Марко Бравура Славится Таруса и своими нынешними дачниками, среди которых итальянский художник Марко Бравура. Его фонтаны и мозаики украшают тарусский Дом Литераторов, который возведен на месте бывшей дачи Цветаевых. Мы попадем в величественные залы, которые превратились в огромные выставочные пространства мозаичных картин, инсталляций и уникальных скульптур. Прогулка по Оке Со времен великих дачников в окрестных картинах ничего не изменилось, и пейзажи Тарусы по-прежнему считаются красивейшими на Оке. В этом вы убедитесь, совершив прогулку на теплоходе по искрящейся, радующей глаз реке. С борта теплохода особенно приятно наблюдать за изумрудными берегами, прихотливыми изгибами Оки, проплывающими мимо деревеньками в пьянящих ароматах лета! Важная информация:
- Речная прогулка включена в стоимость только при посещении усадьбы Поленова. При посещении дачи Паустовских она оплачивается отдельно.
- При бронировании тура указывайте полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таруса
- Дача Паустовских (опционально)
- Музей-усадьба Поленова (опционально)
- Речная прогулка по Оке (опционально)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входной билет на дачу Паустовских (при выборе опции)
- Входной билет в усадьбу Поленова (при выборе опции)
- Речная прогулка (в зависимости от выбранного маршрута)
- Радиогид (при наличии)
Что не входит в цену
- Питание - от 750 руб. /чел.
- Речная прогулка - 950 руб. /чел. (в зависимости от выбранного маршрута)
- Чаепитие с «цветаевским» пирогом - 690 руб. /чел.
- Входной билет в мастерскую Марко Бравура - 1200 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Аннино», выход №4
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я уже отправила отзыв, но что-то пошло не так. Повторяю, что экскурсия была замечательная Я была впервые в этих местах (Таруса, Поленово) и очарована ими. Большое желание - вернуться сюда ещё и, возможно, не раз. Благодарна нашему экскурсоводу Ольге Александровне за ее вдохновенные краеведческие лекции. Из пожеланий: побольше свободного времени для туристов. Все прошло на отлично. Спасибо
Добрый день! Экскурсией очень довольна. Понравилась пешая прогулка, музей Паустовского, музей мозаики, прогулка на теплоходе.
Красиво, живописно, прекрасные экскурсоводы, новый комфортный автобус и опытный водитель.
Единственный минус-в списке не было отмечены мои доп. услуги, а телефон разрядился, пришлось понервничать.
Все равно оценку ставлю отлично.
Обязател
13 июня мы совершили щамечательноепутешествие в Тарусу и Поленово! Хочется выразить слова благодарности нашему гиду Марине Борисовне за интересный содержательный рассказ и организацию нашей поездки! С уважением, Ирина Князева.
Экскурсия в общем понравилась, интересно было слушать рассказы всех экскурсоводов: и сопровождающего экскурсовода и в музеях. Много времени было проведено на природе и приятно было видеть осенние виды берегов Оки,
Узнала много интересного о жизни Борисова-Мусатова, семьи Цветаевой,Поленовых. Экскурсия очень понравилась, всё отлично!
Понравилось все. Начиная с простого и удобного бронировния путевки до логистики маршрута. Приятно было внимание менеджера к моей просьбе о выборе мест в автобусе.
Литературная Таруса, Ока с ее быстрым и
Не хватило времени в Тарусе чтобы лучше увидеть город.
Отличная экскурсия! Превзошла все мои ожидания. Отдельную благодарность хочу выразить экскурсоводу Ирине, экскурсоводам в музеях (к сожалению, не запомнила их имен), Таруса и Поленово чудесные места!
Прекрасное путешествие, насыщенный день, впервые побывали в Тарусе и в Поленово! Познавательно, незабываемо! Планируем вернуться еще! Огромное спасибо Марине Борисовне, она большой профессинал, отличный экскурсовод!
Экскурсия замечательная! Красивая природа, интересный рассказ гида, свободного времени действительно немного, как отмечали в других отзывах, но нам хватило и на обед и на посещение храма. Огромное спасибо экскурсоводу Марине Борисовне и экскурсоводам в доме-музее Цветаевых и Поленова за интересный рассказ. Советую посетить.
Поездка впечатлила многообразием не только самой Тарусой и Поленовым, но, и увлекательными фактами из истории. С момента отправления от м. Спортивная и до Тарусы, гид много и интересно рассказывала об
